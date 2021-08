Covid Italia, bollettino oggi 24 agosto 2021: 6.076 nuovi casi e 60 morti

Covid Italia, il bollettino di oggi 24 agosto 2021. Si registrano oggi 6.076 nuovi casi e 60 morti.

I dati delle Regioni

Campania

In Campania risale il tasso di positività che passa dall'1,29% di ieri al 2,79% di oggi; i positivi sono 531 su un totale di 19.013 test. Secondo il bollettino dell'Unità di Crisi della Regione si registrano 13 deceduti (4 nelle ultime 48 ore, 9 morti in precedenza ma registrati ieri). In calo l'occupazione delle terapie intensive, 20 rispetto al dato precedente di 23; in leggero aumento i ricoveri nei reparti ordinari: si passa dai 362 di ieri ai 366 di oggi.

Veneto

Sono stati 470 i nuovi casi di Covid-19 nelle ultime 24 ore in Veneto e due decessi secondo il bollettino regionale. I contagi totali arrivano a 450, i decessi totali invece , con il totale a 11.668. Scendono di 401 gli attuali positivi in cura e isolamento, che sono 12.438. Sale il numero di pazienti (+30) nelle strutture ospedaliere in area non critica, ora a 188, +4 , ora a 51 nelle terapie intensive.

Lazio

Oggi nel Lazio «si registrano 425 nuovi casi positivi (+77) e sono 126 casi in meno rispetto a martedì 17 agosto. Sono 6 i decessi tutti recuperi (-2). I ricoverati sono 524 (-14), le terapie intensive sono 68 (+1), i guariti sono 731. I casi a Roma città sono a quota 183. La pressione ospedaliera è stabile». Lo sottolinea l'assessore alla Sanità e Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D'Amato, nel bollettino al termine dell'odierna videoconferenza della task-force regionale per il Covid-19 con i direttori generali delle asl e aziende ospedaliere, policlinici universitari e l'ospedale pediatrico Bambino Gesù.

Emilia Romagna

Dall'inizio dell'epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 407.914 casi di positività, 472 in più rispetto a ieri, su un totale di 30.791 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è del 1,5%. Continua intanto la campagna vaccinale anti-Covid, estesa a tutti i cittadini sopra i 12 anni di età. Alle ore 15 sono state somministrate complessivamente 5.674.946 dosi; sul totale sono 2.594.422 le persone che hanno completato il ciclo vaccinale.

Prosegue l'attività di controllo e prevenzione: dei 472 nuovi contagiati, 189 sono asintomatici individuati nell'ambito delle attività di contact tracing e screening regionali. Complessivamente, tra i nuovi positivi 156 erano già in isolamento al momento dell'esecuzione del tampone, 218 sono stati individuati all'interno di focolai già noti. L'età media dei nuovi positivi di oggi è 34,8 anni. Sui 189 asintomatici, 91 sono stati individuati grazie all'attività di contact tracing, 3 con gli screening sierologici, 29 tramite i test per le categorie a rischio introdotti dalla Regione, 7 con i test pre-ricovero. Per 59 casi è ancora in corso l'indagine epidemiologica.

Basilicata

Settantadue dei 1.012 tamponi analizzati in Basilicata nelle ultime 24 ore sono risultati positivi (nel passato fine settimana erano stati 58 su 1.571): lo ha reso noto la task force regionale nel bollettino sull'andamento della malattia, che registra anche un lieve aumento del numero dei ricoverati in ospedale, passato da 39 a 42 (ma nessuno è in terapia intensiva). Le persone in isolamento domiciliare in Basilicata sono 1.248. In un giorno sono state effettuate in Basilicata 3.325 vaccinazioni: i lucani che hanno ricevuto la prima dose sono 390.489 (70,6 per cento), mentre quelli che hanno avuto anche la seconda sono 309.501 (55,9 per cento).

Ultimo aggiornamento: Martedì 24 Agosto 2021, 17:18

