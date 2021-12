Covid Italia, il bollettino di oggi 1 dicembre. In Veneto boom contagi: 2.656 casi e 14 morti

Il bollettino Covid in Italia di oggi 1 dicembre 2021. In Veneto tornano a salire i contagi: 2.656 in 24 ore e 14 morti. Ieri erano stati 12.764 i positivi ai test Covid e 89 le vittime.

I dati delle Regioni

Veneto

Nuovo boom di contagi da Coronavirus in Veneto, con 2.656 nuovi casi nelle 24 ore, e il totale sale a 519.814. Pesante anche il conto delle vittime, con 14 morti e il totale a 11.977. Sale anche l'incidenza dei positivi sui 96.040 tamponi - di cui 26.044 molecolari e 69.996 antigenici - che è del 2,76%. Gli attuali positivi sono 32.107, 1.258 in più rispetto alle 24 ore precedenti. Cresce la pressione sulle strutture sanitarie, con 568 ricoveri (+15) in area non critica e 108 (+3) in terapia intensiva.

Zaia: non escludo zona gialla - Il presidente del Veneto, Luca Zaia, non esclude il passaggio della regione nella fascia gialla nelle prossime settimane. Lo ha detto ieri nel consueto incontro stampa al centro regionale della Protezione Civile, a Marghera. «Direi non la prossima settimana, ma quella successiva» ha spiegato Zaia affermando che in questo senso, il Veneto «è ad alto rischio».

Mercoledì 1 Dicembre 2021

