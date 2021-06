Covid Italia, il bollettino di oggi 19 giugno 2021. Ecco i dati trasmessi dalle Regioni. Ieri in tutto il Paese c'erano stati 1.147 positivi al test e 35 le vittime.

I DATI DELLE REGIONI



VENETO - Numeri Covid sempre bassi in Veneto, che registra 58 nuovi casi di positività al virus nelle ultime 24 ore, ed un decesso. Lo riferisce il bollettino della Regione. Il dato totale degli infetti da inizio dell'epidemia sale a 424.983 , quello delle vittime a 11.602 . Scendono ancora i numeri ospedalieri; sono 336 ( -24) i posti letto occupati dai malati Covid, dei quali 294 (-35) nelle normali aree mediche e 42 (-1) in terapia intensiva.

TOSCANA - I nuovi casi registrati in Toscana nelle ultime 24 ore sono 62 su 18.955 test di cui 6.758 tamponi molecolari e 12.197 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 0,33% (1,3% sulle prime diagnosi). Quesi i dati diffusi dal governatore toscano Eugenio Giani nel consueto report sull'andamento dell'epidemia. Rispetto a ieri i casi sono diminuiti a fronte di un numero maggiore di test e di un tasso di positività in calo: in particolare nel precedente report i nuovi contagi sono stati 67 su 15.496 tamponi, con un'incidenza di positivi dello 0,43% (1,3% sulle prime diagnosi). L'incidenza regionale degli ultimi 7 giorni, rende sempre noto Giani, è stato di 15 casi ogni 100mila abitanti. Riguardo ai vaccini a stamani somministrate in totale 2.684.216 dosi.

MARCHE - Sono solo 16 i positivi al covid rilevati nelle Marche nell'ultima giornata tra le 1.179 nuove diagnosi con un rapporto positivi testati dell'1,4%: 7 nella provincia di Pesaro Urbino, 4 nella provincia di Macerata, 2 nella provincia di Ancona, 1 nella provincia di Ascoli Piceno, mentre la provincia di Fermo è covid free e ci sono 2 casi fuori regione. Secondo il Servizio Sanità della Regione Marche «nelle ultime 24 ore sono stati testati 2.183 tamponi: 1.179 nel percorso nuove diagnosi (di cui 492 screening con percorso Antigenico) e 1.004 nel percorso guariti (un rapporto positivi testati del 1,4%)».

BASILICATA - In Basilicata ieri sono stati processati 693 tamponi molecolari: solo 13 sono risultati positivi al covid-19. E nelle ultime 24 ore sono state registrate le guarigioni di 91 lucani. Lo ha reso noto la task force regionale. Sempre ieri, in Basilicata, è stato segnalato un decesso per covid-19: il totale delle vittime lucane è quindi salito a 566. Le persone con il covid ricoverate negli ospedali lucani sono 33 (due meno di ieri), nessuna delle quali in terapia intensiva. Il numero dei lucani attualmente positivi è di 1.795.

Ultimo aggiornamento: Sabato 19 Giugno 2021, 13:22

