Covid, 7.852 casi e 262 morti. Meno terapie intensive e ricoveri

Covid Italia, il bollettino di oggi 12 maggio 2021. Sono 7.852 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 6.946. Sono invece 262 le vittime in un giorno, in aumento rispetto alle 251 di ieri. Sono 306.744 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore. Ieri i test erano stati 286.428. Il tasso di positività è del 2,5%, stabile rispetto al 3,4% di ieri. In totale i casi dall'inizio dell'epidemia sono 4.131.078, i morti 123.544. I dimessi ed i guariti hanno raggiunto quota 3.655.112, con un aumento di 19.023 unità nelle ultime 24 ore. Gli attualmente positivi sono 352.422, in calo di 11.437 rispetto a ieri.

I pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia sono 1.992, in calo di 64 unità rispetto a ieri nel saldo quotidiano tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono stati 91 (ieri 100). Nei reparti ordinari sono invece ricoverate 14.280 persone (657 meno di ieri).

I dati delle Regioni

Lombardia

Sono 1.198 i nuovi casi positivi al coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in provincia di Milano, di cui 93 "debolmente positivi". Secondo i dati di Regione Lombardia, i tamponi effettuati sono stati 50.658, per un indice di positività del 2,3%. i morti sono stati 36, per un totale dall'inizio della pandemia di 33.271 persone.

Campania

Sono 1.127 i nuovi casi di coronavirus emersi nella giornata di ieri in Campania dall'analisi di 18.229 tamponi molecolari. I sintomatici sono 372. Nel bollettino odierno diffuso dall'Unità di crisi della Regione Campania sono inseriti 30 nuovi decessi, 16 dei quali avvenuti nelle ultime 48 ore e 14 avvenuti in precedenza, ma registrati ieri. Sono 6.749 i decessi registrati in Campania dall'inizio della pandemia da Covid-19. I nuovi guariti sono 1.953; il totale dei guariti è 318.376. In Campania sono 116 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva, 1.307 i pazienti Covid ricoverati in reparti di degenza.

Lazio

Su oltre 15 mila tamponi (più 1.710 rispetto a ieri) e oltre 16 mila antigenici per un totale di oltre 31 mila test, nel Lazio si registrano oggi 633 nuovi casi positivi al Covid-19 (meno 2 rispetto a ieri), con 300 contagi a Roma. Inoltre, si registrano 22 decessi (meno 18 rispetto a ieri) e 1.269 guariti. Per quanto riguarda l'occupazione dei posti letto negli ospedale, sono 1.732 le persone ricoverate in reparto (meno 86 rispetto a ieri), mentre 244 in terapie intensive (meno 11 rispetto a ieri). È quanto emerge dal report delle Aziende sanitarie locali del Lazio reso noto al termine della task force regionale dei direttori generali delle Asl, Aziende ospedaliere, policlinici universitari e ospedale pediatrico Bambino Gesù, che si tiene in videoconferenza con l'assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D'Amato.

«Diminuiscono i casi, i decessi le terapie intensive e i ricoverati. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 4,2 per cento, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende al 2 per cento. I casi a Roma città sono a quota 300 - commenta l'assessore D'Amato -. Continua la frenata, oggi nuovo record di diminuzione numero di nuovi positivi - sottolinea l'assessore -. Inoltre, oggi superiamo 800 mila cittadini con completamento del ciclo vaccinale, il 17 per cento della popolazione target. Quindi, dati tutti in calo, segnale positivo, continuiamo così», conclude D'Amato.

Puglia

Sono in calo oggi in Puglia i nuovi casi di positività al Covd19 a fronte di un contestuale calo del numero dei test. In aumento invece i decessi. Continua a spron battuto l'avanzata dei guariti e pertanto flette in modo notevole il numero degli attualmente positivi e dei ricoverati. I dati sono contenuti nel bollettino epidemiologico quotidiano, stilato dalla Regione sulla base delle informazioni del dipartimento Promozione della Salute. Oggi, su 10.932 tamponi per l'infezione da coronavirus, sono stati rilevati 615 contagi: 209 in provincia di Bari, 45 in provincia di Brindisi, 79 nella provincia Bat, 37 in provincia di Foggia, 105 in provincia di Lecce, 130 in provincia di Taranto, 7 casi di residenti fuori regione, 3 casi di provincia di residenza non nota. Ieri i nuovi casi erano 684 su 11.692 test. Sono stati registrati oggi 36 decessi: 22 in provincia di Bari, 1 in provincia di Brindisi, 1 in provincia Bat, 4 in provincia di Foggia, 5 in provincia di Lecce, 3 in provincia di Taranto. Ieri i morti erano 24. In tutto hanno perso la vita in Puglia 6.188 persone. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.344.907 test.Sono 196.496 i pazienti guariti mentre ieri erano 194.784 (+1.712).

I casi attualmente positivi sono 41.549 mentre ieri erano 42.682 (-1.133). I pazienti ricoverati sono 1.476 mentre ieri erano 1.542 (-66). Il totale dei casi positivi Covid in Puglia dall'inizio dell'emergenza è di 244.233, così suddivisi: 92.964 nella provincia di Bari; 24.291 nella provincia di Bat; 18.504 nella provincia di Brindisi; 43.834 nella provincia di Foggia; 25.170 nella provincia di Lecce; 38.307 nella provincia di Taranto; 783 attribuiti a residenti fuori regione; 380 provincia di residenza non nota.

Emilia Romagna

Sono 509 i nuovi casi di coronavirus in Emilia-Romagna individuati su poco più di 22mila tamponi delle ultime 24 ore. Età media 36 anni. Ancora un calo nei ricoveri: in terapia intensiva sono ricoverate 178 persone (-8 rispetto a ieri), 1.239 negli altri reparti Covid (-55). Altre sette le vittime del Covid-19, fra cui una 66enne di Piacenza, un bolognese di 52 anni, un 62enne nel Riminese. Ô quanto si evince dal bollettino della Regione. I casi attivi, cioè i malati effettivi, a oggi sono 26.531 (-2.341 rispetto a ieri), quasi il 95% in isolamento domiciliare. Prosegue la campagna vaccinale: alle 16 risultano somministrate complessivamente 2.021.542 dosi. I cittadini che hanno completato il ciclo vaccinale sono 677.749.

Veneto

Sono 493 i positivi registrati in Veneto nelle ultime 24 ore, dato che porta il totale a quota 418.637 (17.635 i positivi ad oggi), con una incidenza sui tamponi dell'1%. Lo rende noto il presidente del Veneto Luca Zaia. I deceduti sono 18, su un totale di 11.460. I ricoverati negli ospedali sono 1.117, 979 in area non critica (-31) e 138 (-10) in terapia intensiva. «È l'incidenza - sottolinea il Governatore - più bassa registrata».

