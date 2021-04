Covid Italia, il bollettino di oggi 21 aprile. Di seguito i dati suoi nuovi casi trasmessi dalle Regioni. Ieri in tutto il Paese erano stati registrati 12.074 contagi e 390 morti.

Veneto

Torna sopra quota mille, esattamente 1.094, il dato dei nuovi contagi Covid in Veneto in 24 ore. I decessi sono stati 20. Lo riferisce il bollettino della Regione. L'incidenza dei positivi sui 54.323 tamponi eseguiti, è del 2,01%. Il report aggiorna a 403.971 il numero degli infetti dall'inizio dell'epidemia, e a 11.159 quello delle vittime. Prosegue costante la discesa dei posti letto occupati dai malati Covid negli ospedali. Complessivamente si tratta di 1.685 pazienti (-43), dei quali 1.449 in cura nei normali reparti medici (-32), e 236 (-11) nelle terapie intensive. I soggetti attualmente positivi e in isolamento sono 24.593 (-862).

Toscana

Sono 936 in più (età media 42 anni) i nuovi casi di positività al Coronavirus rilevati oggi in Toscana e sempre nelle 24 ore, 31 i nuovi morti (età media 78,4 anni) secondo il consueto report della Regione. Le vittime totali arrivano a 5.942 con Arezzo che oggi raggiunge i 400 deceduti. I nuovi casi positivi sono il +0,4% del giorno precedente e portano a 218.929 il totale dei positivi dall'inizio della pandemia.

Puglia

Oggi in Puglia sono risultati 1.141 casi positivi su 12.937 test analizzati, con una incidenza dell'8,8% (stessa percentuale di ieri). Sono stati inoltre registrati 25 decessi (ieri erano stati 24). Diminuisce il numero complessivo dei pazienti ricoverati in ospedale, che oggi sono 2.132 (21 in meno di ieri) e cala di 446 unità il numero dei pugliesi attualmente positivi, che sono 49.353 (sui complessivi 223.136 contagiati da marzo 2020) e aumenta di 1.562 unità il numero dei guariti, passando dai 166.688 di ieri ai 168.250 odierni. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.116.904 test. Complessivamente i pugliesi deceduti per Covid sono 5.533.







Marche

Sono 388 i positivi rilevati tra le nuove diagnosi nelle ultime 24 ore nelle Marche: 100 in provincia di Pesaro Urbino, 84 in quella di Ascoli Piceno, 78 in quella di Macerata, 73 in provincia di Ancona, 44 in quella di Fermo e 9 fuori regione. Nelle ultime 24 ore, comunica il Servizio Sanità della Regione Marche, «sono stati testati 4.954 tamponi: 2.723 nel percorso nuove diagnosi (di cui 761 nello screening con percorso Antigenico) e 2.231 nel percorso guariti (con un rapporto positivi/testati pari al 14,2%)».

Abruzzo

Continuano a migliorare rapidamente i numeri dell'emergenza Covid-19 in Abruzzo. Sono 163 i nuovi casi accertati nelle ultime ore. Sono emersi dall'analisi di 4.859 tamponi molecolari: è risultato positivo il 3,35% dei campioni, una delle percentuali più basse delle ultime ore. Scendono velocemente i ricoveri, che passano dai 545 di ieri ai 524 di oggi. Due i decessi, che fanno salire il totale delle vittime a 2.347. I nuovi positivi hanno età compresa tra un mese e 95 anni. Quelli con meno di 19 anni sono 32.

Umbria

Nessun morto per il Covid in Umbria nell'ultimo giorno. Sul sito della Regione sono infatti stabili a 1.331 le vittime dall'inizio della pandemia. Nell'ultimo giorno sono stati rilevati 108 nuovi positivi e 260 guariti. Gli attualmente positivi sono ora 3.152, 152 meno di ieri. Analizzati 2.563 tamponi e 4.254 test antigenici. Il tasso di positività è del 1,58 per cento sul totale (ieri 1,2) e del 4,2 sui soli molecolari (ieri era al 3). I ricoverati sono 242, cinque in meno di ieri, 36 dei quali, uno in più, nelle terapie intensive.

Lazio

Oggi su oltre 16 mila tamponi nel Lazio (+3.278) e quasi 17 mila antigenici per un totale di oltre 33 mila test, si registrano 1.161 casi positivi (+235), 52 i decessi (+18) e +2.539 i guariti. Aumentano i casi e i decessi, mentre diminuiscono i ricoveri e le terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 6%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale è al 3%. I casi a Roma città sono a quota 400.

Basilicata

In Basilicata nelle ultime 24 ore sono stati analizzati 2.036 tamponi molecolari: 177 sono risultati positivi al coronavirus e di questi 173 appartengono a residenti in regione. Lo ha reso noto la task force regionale, specificando che nelle ultime 24 ore sono stati registrati altri cinque decessi (di cui quattro di residenti) con il totale delle vittime lucane salito quindi a 488. Sono 178 le persone ricoverate negli ospedali lucani, delle quali però solo 13 in terapia intensiva, otto all'ospedale San Carlo di Potenza e cinque al Madonna delle Grazie di Matera.

Friuli Venezia Giulia

Oggi in Friuli Venezia Giulia su un totale di di 8.535 test sono state riscontrate 263 positività al Covid, pari al 3,08%. Nel dettaglio, 206 contagi sono stati rilevati dall'analisi di 5.963 tamponi molecolari, con una percentuale di positività del 3,45%; 57 da 2.572 test rapidi antigenici (2,22%). I decessi registrati sono 7 ai quali si aggiunge una morte pregressa. I ricoveri nelle terapie intensive sono 48 (-3), quelli in altri reparti 339 (-5). Lo comunica in una nota il vicegovernatore del Fvg con delega alla Salute, Riccardo Riccardi.

Valle d'Aosta

Due decessi e 46 nuovi contagi da Covid -19 in Valle d'Aosta che portano il totale complessivo dei pazienti affetti da Coronavirus da inizio epidemia a 10.514. I casi positivi attuali sono 891, - 30 rispetto a ieri, di cui 55 ricoverati in ospedale, 12 in terapia intensiva, e 824 in isolamento domiciliare. I guariti sono saliti a 9180, + 74 rispetto a ieri.

