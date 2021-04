Covid Italia, il bollettino di oggi 20 aprile. Di seguito i dati delle ultime 24 ore trasmessi dalle Regioni. Ieri i contagi in tutto il Paese erano stati 8.864, 316 i decessi.

Veneto

Il Veneto registra 930 nuovi contagi Covid nelle ultime 24 ore e 28 decessi. Numeri che aggiornano il totale degli infetti da inizio dell'epidemia a 402.877, e quello delle vittime a 11.139. Lo riferisce il bollettino della Regione. I nuovi positivi rappresentano il 5,2% dei 17.781 tamponi processati ieri. Migliora ancora la situazione dei ricoveri di pazienti Covid: i posti letto occupati oggi sono 1.728 (-31); nei normali reparti medici si trovano 1.481 persone (-14)), nelle terapie intensive 247 (-17). I soggetti attualmente in isolamento sono 25.455 (-1.067).

Toscana

In Toscana sono 644 i nuovi casi di positività al Covid (620 confermati con tampone molecolare e 24 da test rapido antigenico), che portano il numero totale a 217.993 dall'inizio dell'emergenza sanitaria da coronavirus. I nuovi casi sono lo 0,3% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,7% e raggiungono quota 187.011 (85,8% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 11.269 tamponi molecolari e 11.762 tamponi antigenici rapidi, di questi il 2,8% è risultato positivo. Si registrano 28 nuovi decessi: 21 uomini e 7 donne con un'età media di 80,8 anni.

Marche

Sono 211 i positivi al covid rilevati nelle ultime 24 ore nelle Marche tra le nuove diagnosi: 67 in provincia di Pesaro Urbino (quella dove si trovano 4 Comuni che da domani saranno sottoposti a restrizioni speciali), 46 in quella di Ascoli Piceno, 43 in quella di Macerata, 34 quella di Ancona, 10 in provincia di Fermo e 11 fuori regione. Nelle ultime 24 ore, fa sapere il Servizio Sanità della Regione, «sono stati testati 3.398 tamponi: 1.764 nel percorso nuove diagnosi (di cui 618 nello screening con percorso Antigenico) e 1.634 nel percorso guariti (con un rapporto positivi/testati pari al 12%)».







Umbria

Dopo l'incremento registrato lunedì, tornano a scendere i ricoverati Covid negli ospedali dell' Umbria, oggi 247, 16 meno di ieri, 35 dei quali, mono uno, nelle terapie intensive. Il sito della Regione riporta, nell'ultimo giorno, 102 nuovi positivi, 87 guariti e sette morti. Gli attualmente positivi sono ora 3.304, otto in più di ieri. Sono stati analizzati 3.391 tamponi e 4.880 test antigenici. Il tasso di positività è del 1,23 per cento sul totale (ieri 0,96) e del 3 per cento sui soli molecolari (era 2,3).

Basilicata

In Basilicata nelle ultime 24 ore sono stati analizzati 1.614 tamponi molecolari: 149 sono risultati positivi al coronavirus e di questi 144 appartengono a residenti in regione. Lo ha reso noto la task force regionale, specificando che nelle ultime 24 ore sono state registrati cinque decessi con il totale delle vittime lucane salito quindi a 484. Sono 182 le persone ricoverate negli ospedali lucani, delle quali però solo dieci in terapia intensiva, sei all'ospedale San Carlo di Potenza e quattro al Madonna delle Grazie di Matera.

