Aumentano i casi

«Nove tra Regioni e Province autonome hanno riportato un aumento nel numero di casi diagnosticati rispetto alla settimana precedente (flusso ISS) che non può essere attribuito unicamente ad un aumento di casi importati». Si legge nel Monitoraggio settimanale dell'Istituto superiore di Sanità e del Ministero della Salute. «Sebbene il numero di nuovi casi in molte Regioni rimane contenuto, in altre realtà regionali continua ad essere segnalato un numero elevato di nuovi casi - spiega il documento - e questo deve invitare alla cautela in quanto denota che in alcune parti del Paese la circolazione di SARS-CoV-2 è ancora rilevante». E inoltre: «Sebbene sia segnalato, in alcune Regioni, un aumento nel numero di ospedalizzazioni, non sono stati identificati segnali di sovraccarico dei servizi sanitari».

1.077 focolai attivi di cui 281 nuovi

«Nella settimana di monitoraggio 10-16 agosto sono stati riportati complessivamente 1077 focolai attivi di cui 281 nuovi (la definizione adottata di focolaio prevede la individuazione di 2 o più casi positivi tra loro collegati), entrambi in aumento per la terza settimana consecutiva (nella precedente settimana di monitoraggio erano stati segnalati 925 focolai attivi di cui 225 nuovi)». Si legge nel Monitoraggio settimanale dell'Istituto superiore di Sanità e del Ministero della Salute. «Questo comporta un forte impegno dei servizi territoriali nelle attività di ricerca dei contatti che si sta dimostrando efficace nel contenere la trasmissione locale del virus come dimostrato da valori di Rt inferiori a 1 nella maggior parte delle Regioni».

«Scesa a 30 anni età mediana dei nuovi casi»



«In Italia, come in Europa e globalmente, si è verificata una transizione epidemiologica dell'epidemia da Sars-CoV-2 con un forte abbassamento dell'età mediana della popolazione che contrae l'infezione: l'età mediana dei casi diagnosticati nell'ultima settimana è di 30 anni», segnala il report di Istituto superiore di sanità (Iss) e ministero della Salute, nell'aggiornamento su Covid-19 relativo al periodo 10-16 agosto. «La circolazione» del nuovo coronavirus «avviene oggi con maggiore frequenza nelle fasce di età più giovani - si legge - in un contesto di avanzata riapertura delle attività commerciali (inclusi luoghi di aggregazione) e di aumentata mobilità». Inoltre si riscontrano «un cambiamento nelle dinamiche di trasmissione (con emergenza di casi e focolai associati ad attività ricreative sia sul territorio nazionale che all'estero) - prosegue il rapporto - e una minore gravità clinica dei casi diagnosticati che, nella maggior parte dei casi, sono asintomatici».

I dati

Indice Rt nelle Regioni:



*Abruzzo 1,24

Basilicata 0

Calabria 0,77

*Campania 1,02

Emilia-Romagna 0,45

Friuli-Venezia Giulia 0,42

Lazio 0,73

Liguria 0,9

*Lombardia 1,17

Marche 0,85

Molise 0

Bolzano 0,5

Piemonte 0,91

Trento 0,41

Puglia 0,8

Sardegna 0,9

Sicilia 0,99

Toscana 0,96

*Umbria 1,34

Valle d’Aosta 0,8





