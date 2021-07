Covid Italia, bollettino oggi sabato 3 luglio. Sono 932 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore. Ieri erano stati 794. Sono invece 22 le vittime in un giorno, mentre ieri erano state 28. Il tasso di positività è 0,4%, stabile rispetto a ieri. Sono 228.127 i tamponi, tra molecolari e antigenici, processati in 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute sulla diffusione del contagio.

Il bollettino in pdf

Covid Italia, bollettino: i dati nelle Regioni

Lazio

Oggi su quasi 8mila tamponi nel Lazio (-215) e quasi 19mila antigenici per un totale di oltre 26mila test, si registrano 85 nuovi casi positivi (+21), 3 decessi (-2), mentre i ricoverati sono 155 (-7). I guariti sono 180, le terapie intensive sono 40 (-2). Il rapporto tra positivi e tamponi è allo 1,1% ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende allo 0,3%. I casi a Roma città sono a quota 51. Rt in calo allo 0,6 e incidenza sotto i 10 ogni 100mila abitanti.

Variante Delta in Italia al 22%, Lazio 10 punti sopra. Ma i contagi sono in calo

Toscana

In Toscana sono 50 i nuovi casi di contagio da Covid (tutti confermati con tampone molecolare), che portano il numero totale a 244.435 dall'inizio dell'emergenza sanitaria da coronavirus. I nuovi casi sono lo 0,02% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,1% e raggiungono quota 235.960 (96,5% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 5.445 tamponi molecolari e 10.716 tamponi antigenici rapidi, di questi lo 0,3% è risultato positivo. Sono invece 4.056 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui l'1,2% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 1.601, -5% rispetto a ieri. I ricoverati sono 103 (2 in più rispetto a ieri), di cui 18 in terapia intensiva (stabili). Oggi si registrano 3 nuovi decessi: 3 donne, con un'età media di 64,7 anni. Questi i dati - accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle richieste della Protezione Civile Nazionale - relativi all'andamento dell'epidemia in regione. L'età media dei 50 nuovi positivi odierni è di 37 anni circa (16% ha meno di 20 anni, 48% tra 20 e 39 anni, 26% tra 40 e 59 anni, 6% tra 60 e 79 anni, 4% ha 80 anni o più).

Piemonte

In Piemonte sono 35 i nuovi casi di Covid segnalati dal bollettino quotidiano dell'Unità di crisi della Regione. I tamponi processati sono 24.818, di cui 20.420, con un tasso di positività dello 0,1%. Nessun decesso, per il quinto giorno consecutivo. I ricoverati in terapia intensiva sono 9 (-2 rispetto a ieri), negli altri reparti 97(-42). Le persone in isolamento domiciliare sono 648, i guariti +45.

Marche

Sono 32 i positivi al coronavirus rilevati nelle Marche in 24 ore: in particolare 22 nella provincia di Ascoli Piceno nella quale era stato riscontrato un 'focolaiò a San Benedetto del Tronto del Tronto dopo una festa in uno stabilimento balneare. Nelle altre province due casi a Macerata, due a Pesaro Urbino, due ad Ancona e uno a Fermo; altri tre provenienti da fuori regione. Lo fa sapere il Servizio Sanità della Regione. Nel percorso Screening un totale di n.198 test antigenici effettuati e n.5 soggetti rilevati positivi (da sottoporre al tampone molecolare) un rapporto positivi/testati 3%. Nell'ultima giornata testati 1.733 tamponi: 894 nel percorso nuove diagnosi (198 screening con percorso Antigenico) e 839 nel percorso guariti (rapporto positivi testati 3,6%). Sei persone con sintomi. Ci sono poi contatti in setting domestico (7), contatti stretti di positivi (13), in setting lavorativo (1), contatti con provenienza extra-regione (1): 4 casi in fase di approfondimento epidemiologico.

Veneto

Sono 66 i nuovi casi di contagio Covid registrati in Veneto nelle ultime 24 ore, il numero dei decessi aumenta di una unità. Lo riferisce il bollettino della Regione. ll totale degli infetti dall'inizio dell'epidemia sale a 425.601, quello delle vittime a 11.619. Sono complessivamente 238 i posti letto occupati da malati Covid (-7), con le terapie intensive che calano a 14 pazienti e (-1). Per quanto riguarda i vaccini, ieri sono state somministrate in Veneto 48.926 dosi, che portano il totale dall'inizio della campagna a 4.291.937, l'89,8% delle forniture ricevute dalla sanità regionale. Le persone che hanno già completato il ciclo con il richiamo sono 1.555.633, il 32,1% della popolazione residente, mentre quelle che hanno ricevuto una sola dose sono 2.700.884 (31,1%).

Basilicata

In Basilicata sono 11 i nuovi casi di contagio da Sars Cov-2, su un totale di 538 tamponi molecolari, e non si registrano decessi per Covid-19. Lo rende noto la task force regionale della Basilicata con il consueto bollettino in cui non risultano lucani guariti nelle ultime 24 ore. I ricoverati negli ospedali di Potenza e di Matera sono 17 (+1) di cui nessuno in terapia intensiva mentre gli attuali positivi sono in tutto 692 (+10). Per la vaccinazione, ieri sono state somministrate 3.703 dosi. Finora sono 300.718 i lucani che hanno ricevuto la prima dose del vaccino (54,4 per cento) e 160.939 quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose (29,1 per cento) per un totale di somministrazioni effettuate pari a 461.657. I residenti in Basilicata sono 553.254.

Sardegna

Sono 57.279 i casi di positività al Covid-19 complessivamente accertati in Sardegna dall'inizio dell'emergenza. Nell'ultimo aggiornamento dell'Unità di crisi regionale sono stati riportati 8 nuovi casi (25 ieri) e un decesso (1.492 in tutto). In totale sono stati eseguiti 1.392.561 tamponi, con un incremento di 3.292 test rispetto al dato precedente. Il tasso di positività scende allo 0, 2 per cento. Il dato dei ricoveri ospedalieri segna 41 pazienti in area medica (-1 rispetto all'ultimo bollettino) e uno in terapia intensiva (-1).

Puglia

Oggi sabato 3 luglio in Puglia sono stati registrati 47 casi su 6.269 test per l'infezione da Covid-19, con una incidenza dello 0,7%. I nuovi positivi sono 23 nel Leccese, 10 nel Tarantino, 4 nel Barese e altrettanti nella provincia Bat, 3 ciascuno nelle province di Brindisi e Foggia, Non sono stati registrati decessi.

Ultimo aggiornamento: Sabato 3 Luglio 2021, 17:12

© RIPRODUZIONE RISERVATA