Covid, il bollettino di oggi: 96.384 nuovi casi e 134 morti, tasso di positività al 24,6%

Covid, il bollettino di oggi. Sono 96.384 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del Ministero della Salute. Ieri i contagiati erano stati 107.122. Le vittime sono invece 134, in crescita rispetto alle 105 di ieri. Il tasso è al 24,6%, in calo rispetto al 26,2% di ieri e sono stati eseguiti in tutto, tra antigenici e molecolari, 391.008 tamponi.

Sono invece 395 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 4 in più rispetto a ieri. Gli ingressi giornalieri sono 52. I ricoverati nei reparti ordinari sono 10.363, rispetto a ieri 248 in più. Gli italiani positivi al Coronavirus sono attualmente 1.426.766, rispetto a ieri 3.341 in più. In totale sono 19.985.479 i contagiati dall'inizio della pandemia, mentre i morti salgono a 169.735. I dimessi e i guariti sono 18.388.978, con un incremento di 94.461

Covid Lazio, il bollettino di oggi: 8.512 nuovi casi (4.050 a Roma) e 8 morti

Ultimo aggiornamento: Venerdì 15 Luglio 2022, 16:30

