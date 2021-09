Covid Italia, bollettino oggi martedì 28 settembre: 2.985 casi e 65 morti, positivi scendono sotto quota 100mila

Covid Italia, bollettino di oggi martedì 28 settembre. Sono 2.985 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 1.772. Sono invece 65 le vittime in un giorno (ieri erano state 45). Sono 338.425 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia. Ieri erano stati 124.077. Il tasso di positività è dello 0,88%, in calo rispetto al dato di ieri.

Sono 459 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia, in calo di 29 rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono 19 (ieri erano 29). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 3.418 (ieri 3.487), ovvero 69 meno di ieri.

Covid, il bollettino: positivi sotto quota 100mila

Sono scesi sotto quota centomila gli attualmente positivi al Covid in Italia: sono 98.872, con un calo di 2.208 nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Dall'inizio della pandemia i casi sono 4.665.049, i morti 130.807. I dimessi e i guariti sono invece 4.435.370, con un incremento di 5.105 rispetto a ieri.

Veneto, 10 decessi nelle ultime 24 ore

Risale il numero dei nuovi contagi Covid rispetto a ieri, 376 (erano 181 lunedì), ma soprattutto segnano un'impennata i decessi, con 10 vittime in sole 24 in Veneto. Lo riferisce il bollettino della Regione. Il totale degli infetti da inizio dell'epidemia si porta a 468.500, quello dei morti a 11.770. Gli attuali positivi sono 11.049 (-296). Dati positivi arrivano dai ricoveri ospedalieri: in area non critica sono ricoverati 243 malati Covid (-10), in terapia intensiva 52 (-3).

Sardegna, numeri in calo

Un 80enne della Città Metropolitana di Cagliari è la nuova vittima del Coronavirus in Sardegna. Nell'aggiornamento dell'Unità di crisi regionale si registrano 49 nuovi casi di positività, su 2.433 persone testate e 4.121 tamponi processati tra molecolari e antigenici. In calo i ricoveri, 140 (-3) in area medica, 14 (-1) in terapia intensiva, mentre in isolamento domiciliare ci sono 2.194 persone (196 in meno rispetto a ieri).

Piemonte, ricoveri in calo

Calano nelle ultime 24 ore in Piemonte i ricoveri da Covid: sono 24 in terapia intensiva, uno in meno rispetto a ieri, e 192 nei reparti ordinari, 16 in meno. L'Unità di crisi regionale registra però un decesso, non riferito alla giornata odierna, mentre i nuovi casi di positività sono 192, lo 0.8% dei 23.564 tamponi eseguiti. Gli asintomatici sono 105 (54,7%). Le persone in isolamento domiciliare sono 3.445, gli attualmente positivi 3.661. Balzo dei nuovi guariti, che sono 280. Dall'inizio della pandemia, dunque, il Piemonte ha registrato 382.656 positivi, 11.759 decessi e 367.236 guariti.

Basilicata, 32 casi

In Basilicata si registrano 32 casi di contagio da Sars Cov-2 (31 sono residenti), su un totale di 795 tamponi molecolari, e 1 decesso per Covid-19. Sono i dati del bollettino regionale della task force riferito alle ultime 24 ore. La persona deceduta risiedeva a Trecchina ed era ricoverata in terapia intensiva all'ospedale San Carlo di Potenza, non vaccinata stando al bollettino della task force. I lucani guariti o negativizzati sono 32. I ricoverati negli ospedali di Potenza e di Matera sono 41 di cui 2 in terapia intensiva mentre gli attuali positivi residenti in Basilicata sono in tutto 1.157 (-2).

Lombardia

Diminuiscono i ricoverati nelle terapie intensive (-6) nelle ultime 24 ore in Lombardia mentre a fronte di 63.638 tamponi effettuati, sono 345 i nuovi positivi (0,5%). In terapia intensiva rimangono 56 degenti (-6) mentre nei reparti ordinari sono 393 (+4). I morti sono stati sei per un totale complessivo di 34.032. Per quanto riguarda I nuovi casi per provincia: a Milano sono stati 111 di cui 56 a Milano città, a Bergamo 28, a Brescia 44, a Como 25, a Cremona: 5, a Mantova: 10, in Monza e Brianza 14, a Pavia: 28, a Sondrio 3 e a Varese 57. Nessun nuovo caso, invece, a Lecco e Lodi.

Ultimo aggiornamento: Martedì 28 Settembre 2021, 17:30

