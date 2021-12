Covid, bollettino oggi 18 dicembre: 28.064 casi e 123 morti. Tasso di positività al 4%

Covid, il bollettino di oggi sabato 18 dicembre 2021. Sono 28.064 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 28.632. Sono invece 123 le vittime in un giorno, ieri erano state 120. Sono 697.740 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 669.160. Il tasso di positività è al 4%, stabile rispetto al 4,3% di ieri. Sono 953 i pazienti in terapia intensiva in Italia, 30 in più rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 95. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 7.576, ovvero 56 in più rispetto a ieri.

Covid: in Lombardia 6119 nuovi positivi, in aumento i ricoveri Milano, 18 dic - (Nova) - Secondo il quotidiano bollettino diramato dalla Regione Lombardia sulla diffusione del Covid-19, a fronte di 149.675 tamponi effettuati, sono 6.119 i nuovi positivi. Crescono i ricoveri sia in terapia intensiva, dove i pazienti oggi sono 154 (+7 rispetto a ieri), sia negli altri reparti dove i ricoverati sono 1.223 (+30 rispetto a ieri). I 24 decessi registrati oggi portano il totale complessivo a 34.718.

L'Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 2.326 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 (di cui 1.258 dopo test antigenico), pari al 3,5% di 66.600 tamponi eseguiti, di cui 54.312 antigenici. Dei 2.326 nuovi casi gli asintomatici sono 1.500(64,5%). I casi sono 1.350 di screening, 737 contatti di caso, 239 con indagine in corso. Il totale dei casi positivi diventa 429.716,di cui 34.302 Alessandria, 20.755 Asti, 13.850 Biella, 61.379 Cuneo, 33.274 Novara, 228.856 Torino, 15.495 Vercelli, 15.806 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.763 residenti fuori regione ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 4.236 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale. I ricoverati non in terapia intensiva sono 664(- 3 rispetto a ieri). I ricoverati in terapia intensiva sono 56(+ 3 rispetto a ieri).

Le persone in isolamento domiciliare sono 22.897. I tamponi diagnostici finora processati sono 10.885.535(+ 66.600 rispetto a ieri), di cui 2.605.687 risultati negativi. Otto decessi di persone positive al test del Covid-19, nessuno di oggi, sono stati comunicati dall'Unità di Crisi della Regione Piemonte. Il totale diventa quindi 11.948 deceduti risultati positivi al virus,1.595 Alessandria, 730Asti, 441 Biella, 1.472 Cuneo, 959 Novara, 5.711 Torino, 552 Vercelli, 379 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 109 residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte. I pazienti guariti diventano complessivamente 393.151(+ 984 rispetto a ieri), 31.666 Alessandria, 19.043 Asti, 12.445 Biella, 56.482 Cuneo, 30.782 Novara, 209.691 Torino, 14.436 Vercelli, 14.308 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.569 extraregione e 2.729 in fase di definizione.

Tasso di contagio ancora in aumento in Campania: 2.256 i positivi su 43.426 test pari al 5,19% in crescita rispetto al 4,73% di ieri. Leggero calo dei ricoverati in terapia intensiva: sono 31 rispetto ai 33 di ieri mentre aumentano ancora i malati nei reparti di degenza ordinaria: dai 412 di ieri si passa ai 418 di oggi. Sei i morti: quattro nelle ultime 48 ore mentre altre due vittime dei giorni precedenti sono state registrate solo oggi.

Nessun decesso e 92 nuovi casi positivi al Covid-19 in Valle d'Aosta che portano il totale delle persone contagiate da virus da inizio epidemia a 14.235. I positivi attuali sono 873 di cui 851 in isolamento domiciliare, 20 ricoverati in ospedale, due in terapia intensiva. I guariti sono complessivamente 12.875, +33 rispetto a ieri. Il totale dei casi testati attualmente è di 102.735 mentre i tamponi fino ad oggi effettuati sono 326.679. I decessi di persone risultate positive al Covid in Valle d'Aosta da inizio epidemia ad oggi sono 487.

Ancora un balzo di ricoveri per Covid-19 che nelle Marche - regione che da lunedì 20 dicembre passerà in zona gialla - superano 200: +10 degenti nell'ultima giornata portano il totale a 201. Sono 38 in Terapia Intensiva (+2 rispetto a ieri), 34 in Semintensiva (-1) e 129 nei Reparti non intensivi; 9 i dimessi. Il quadro emerge dall'aggiornamento diffuso dalla regione Marche. Con queste cifre la saturazione di pazienti Covid in Terapia intensiva arriva a 15,2% (soglia per la zona gialla 10%) e quella in Area Medica a 16,8% (soglia 15%). Tra i ricoveri in Intensiva 16 sono a Marche Nord, 11 ad Ancona di cui due in area pediatrica, tre a Jesi e uno a Civitanova Marche). L'incidenza dei ricoveri più gravi su non vaccinati è stata 5,21, secondo le ultime stime, oltre 11 volte quella tra i vaccinati (0,45).

Lo scorso anno, nello stesso giorno, i ricoveri nelle Marche erano 491 ma con trend in calo. In 24ore si sono registrati 703 nuovi casi di positività (incidenza sale a 276,54) e due decessi. Le ultime vittime correlate alla pandemia sono una 81enne di Castelfidardo (Ancona) e una 58enne di Monterubbiano (Fermo), entrambe con patologie pregresse; il totale dei morti finora è 3.192. Gli ospiti di strutture territoriali sono attualmente 102 e 30 persone sono in osservazione nei pronto soccorso. Il totale di positivi (tra ricoveri e isolamenti domiciliari) sale a 6.515 (+104) e le quarantene per contatto con contagiati 14.274 (+412) mentre i guariti/dimessi sono 123.027 (+597).

Sono 2.451 i nuovi casi di positività al Coronavirus riscontrati in Emilia-Romagna nelle ultime 24 ore sulla base di quasi 40mila tamponi registrati. Si contano anche 15 vittime, di età compresa fra i 70 e i gli 87 anni e tornano a crescere i ricoverati in terapia intensiva che sono attualmente 107, cinque in più di ieri. Circa il 40% dei nuovi positivi (1.087) sono asintomatici e l'età media è di 39,1%. Salgono i casi attivi che raggiungono quasi quota 40mila, con il 97,2% di loro in isolamento domiciliare, perché non necessitano di particolari cure. Nei reparti Covid ordinari sono ricoverate 986 persone, tre in meno rispetto a ieri. Le nuove vittime sono cinque nel Bolognese (uno dei quali residente fuori regione), quattro nel Ferrarese, due nelle province di Modena, Rimini e Forlì-Cesena. In termini assoluti Bologna è la provincia con l'incremento quotidiano di contagi maggiore: 607 (76 dei quali nell'Imolese). Seguono Reggio Emilia (388) e Modena (305).

Oggi nel Lazio «su 23.844 tamponi molecolari e 40.298 tamponi antigenici per un totale di 64.142 tamponi, si registrano 2.409 nuovi casi positivi (+288), sono 6 i decessi (-4), 832 i ricoverati (+4), 112 le terapie intensive (+1) e +854 i guariti. il rapporto tra positivi e tamponi è al 3,7%. I casi a Roma città sono a quota 1.085». Lo evidenzia l'assessore alla Sanità e Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D'Amato nel bollettino al termine dell'odierna videoconferenza della task-force regionale per il Covid-19 con i direttori generali delle asl e aziende ospedaliere, policlinici universitari e l'ospedale Pediatrico Bambino Gesù.

Nel dettaglio i casi e i decessi nelle ultime 24 ore nelle aziende sanitari del Lazio. Asl Roma 1: sono 528 i nuovi casi e 1 decesso; Asl Roma 2: sono 498 i nuovi casi e 1 decesso; Asl Roma 3: sono 59 i nuovi casi e 2 i decessi; Asl Roma 4: sono 154 i nuovi casi e 1 decesso; Asl Roma 5: sono 208 i nuovi casi e 0 i decessi; Asl Roma 6: sono 319 i nuovi casi e 0 i decessi. Nelle province si registrano 643 nuovi casi: Asl di Frosinone: sono 188 i nuovi casi e 0 i decessi; Asl di Latina: sono 327 i nuovi casi e 0 i decessi; Asl di Rieti: sono 44 i nuovi casi e 0 i decessi; Asl di Viterbo: sono 84 i nuovi casi e 1 decesso.

Altri 1.282 nuovi casi (età media 38 anni) e quattro morti per Covid nelle 24 ore in Toscana. Le ultime vittime sono di Firenze, Prato, Pistoia e Pisa e la loro età media è di 68,5 anni (dato in netto calo). Il totale dei morti per Covid sale a 7.483 dall'inizio dell'epidemia. Firenze e la provincia toccano quota 2.400 vittime. I nuovi casi giornalieri fanno salire a 315.974 i positivi totali su ieri (+0,4% sul totale del giorno precedente). I guariti sono stati 469 nelle 24 ore, per tampone negativo, e raggiungono quota 292.602 (92,6% dei casi totali e +0,2% su totale del giorno precedente). Gli attualmente positivi sono oggi 15.889 (+5,4% su, dato in crescita insistente da giorni). Tra loro i ricoverati sono 389 (-1 il saldo giornaliero su ieri, pari al -0,3%) di cui 58 in terapia intensiva (+3 persone il saldo su ieri, +5,5%). Altre 15.500 persone positive sono in isolamento a casa «poiché - riporta la Regione - presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (+810 su ieri, pari al +5,5%). Ci sono 31.078 persone (+960 su ieri pari al +3,2%) anch'esse isolate, in sorveglianza attiva delle Asl perché hanno avuto contatti con persone contagiate.

Oggi in Fvg su 9.793 tamponi molecolari sono stati rilevati 853 nuovi contagi, con una percentuale di positività del 8,71%. Sono inoltre 15.635 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 111 casi (0,71%). Anche oggi la prima fascia di contagio è quella degli under 19, con oltre il 25% dei nuovi positivi. Oggi si registrano 6 decessi: un uomo di Sacile di 85 anni (deceduto in ospedale), una donna di 84 di Trieste (ospedale), una di 84 di Udine (ospedale), un uomo di 81 di Pordenone (ospedale), uno di 81 di Trieste (ospedale) e uno di 58 di Brugnera (ospedale). Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 34, in altri reparti 285. Lo comunica il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute Riccardo Riccardi. I decessi complessivamente ammontano a 4.118: 969 a Trieste, 2.064 a Udine, 749 Pordenone, 336 Gorizia. I totalmente guariti sono 130.583, i clinicamente guariti 324, quelli in isolamento sono 8.002. Dall'inizio della pandemia in Fvg sono risultate positive 143.346 persone: 34.619 a Trieste, 60.709 Udine, 28.453 Pordenone, 17.584 Gorizia e 1.981 da fuori regione.

Il totale dei casi positivi è stato ridotto di 4 unità dopo altrettanti test antigenici non confermati da successivo tampone molecolare (1 a Ud, 1 a Pn, 1 a Ts e uno da fuori regione). Per il sistema sanitario regionale, è stata rilevata la positività di un medico e di un operatore socio sanitario dell'Azienda sanitaria universitaria Friuli centrale; di un medico, un infermiere e dirigente medico dell'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina; di un medico, un operatore tecnico e un operatore socio sanitario dell'Azienda sanitaria Friuli occidentale e di un amministrativo dell'Azienda regionale coordinamento sanitario. È stato poi rilevato un caso tra gli ospiti delle residenze per anziani presenti in regione (Trieste), ci sono 6 positivi tra gli operatori nelle strutture stesse (Cividale, Codroipo, Paluzza e Trieste).

Secondo il bollettino sull'emergenza Covid-19 diffusi dal dipartimento Tutela della salute della Regione Calabria, sono 559 i nuovi contagi registrati (su 8.643 tamponi effettuati), +75 guariti e 1 morto (per un totale di 1.543 decessi). Il bollettino, inoltre, registra +483 attualmente positivi, +473 in isolamento, +9 ricoverati (per un totale di 217) e, infine, +1 terapie intensive (per un totale di 19).

In Veneto i positivi al Covid registrati nelle ultime 24 ore, sono 4.016. Secondo il report della Regione Veneto salgono così a 574.858 i casi registrati da inizio pandemia. Si contano anche 26 (rpt: 26) decessi in più rispetto a ieri, per un totale di 12.161. I malati Covid ricoverati in area medica sono ora 1.079 (-175), in terapia intensiva 162 (-2).

Si registra un decesso per Covid nelle ultime 24 ore in Alto Adige. Le persone positive al coronavirus sono 359, di cui 169 casi positivi da tampone Pcr (su 2.436 tamponi effettuati) e 190 dai test antigenici (su 13.562 test effettuati). Lo riporta il bollettino giornaliero dell'azienda sanitaria. I pazienti ricoverati nei normali reparti ospedalieri sono 76, le persone in terapia intensiva 18. Nelle strutture private convenzionate sono ricoverate 41 persone e tre si trovano in isolamento nelle strutture di Colle Isarco. Le persone quarantena domiciliare sono 9.346. Dal primo dicembre, le classi in quarantena sono 168.

Contagi da Covid in calo in Sardegna, dove nelle ultime 24 ore si registrano 182 casi positivi (erano 315 nella precedente rilevazione), sulla base di 3.822 persone testate. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 12.218 tamponi per un tasso di positività dell'1,5%. Non si registrano decessi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 10 (+1); pazienti ricoverati in area medica sono 118 (+4 in più di ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 3.796 sono i casi (+100).

Su 25.120 test eseguiti in Puglia sono 677 le persone risultate positive al Covid nelle ultime 24 ore, con un tasso di positività del 2,7%, in aumento rispetto al 2,5% di ieri. Quattro persone sono morte. Sono 6.830 le persone attualmente positive, 139 quelle ricoverate in area non critica, 25 in terapia intensiva, in lieve calo rispetto a ieri. Questa la suddivisione per provincia: nel Barese 211, nella Bat 66, nel Brindisino 91, nel Foggiano 153, in provincia di Lecce 77, nel Tarantino 73, 3 residenti fuori regione altri 3 di provincia in definizione. Complessivamente, dall'inizio della pandemia, sono 286.658 i pugliesi contagiati dal Covid e 6.937 i decessi.

Sono 169 i nuovi casi di contagio da Sars Cov-2 (163 riguardano residenti), su un totale di 1.558 tamponi molecolari, e non si registrano decessi per Covid-19. Sono i dati del bollettino regionale della task force coronavirus riferito alle ultime 24 ore. I lucani guariti o negativizzati sono 61. In calo i ricoveri per Covid-19, sono 30 (-3): 14 nell'ospedale di Potenza e 16, di cui 1 in terapia intensiva, in quello di Matera. Nel complesso gli attuali positivi residenti in Basilicata sono 1.801 (+102). Per la vaccinazione, ieri sono state effettuate 4.462 somministrazioni di cui circa 4.000 sono terze dosi. Finora 441.763 lucani hanno ricevuto la prima dose del vaccino (79,8 per cento del totale della popolazione residente in Basilicata, compresi under 12), 409.954 hanno completato il ciclo vaccinale (74,1 per cento) e 115.794 sono le terze dosi (20,9 per cento), per un totale di 967.511 somministrazioni effettuate.

