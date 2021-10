Covid Italia, il bollettino di oggi 11 ottobre 2021: i dati delle regioni

Covid Italia, il bollettino di oggi 11 ottobre 2021. Ieri erano stati 2.278 i contagi e 27 i morti con 2.748 positivi.

I dati delle regioni

Campania

Sono 129 i casi positivi al Covid in Campania, nelle ultime 24 ore, su 5.564 test esaminati. Come dopo ogni fine settimana, quando il numero dei test diminuisce, aumenta il tasso di incidenza. Se ieri era pari all'1,53%, oggi è 2,31%. Un solo decesso è stato registrato. Negli ospedali lieve aumento di ricoveri nelle terapie intensive che salgono a 14 (+2); stabile il dato per la degenza con 178 ricoveri (-1).

La Russia «ha rubato il progetto AstraZeneca per creare il vaccino Sputnik»: l'accusa delle spie internazionali

Sardegna

In Sardegna nelle ultime 24 ore si registrano 23 nuovi casi di positività al Covid (+10), sulla base di 1.021 persone testate. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 1.523 test per un tasso di positività dell'1,5%. Non si registrano vittime e la Regione Sardegna precisa che nel bollettino di ieri è stato erroneamente dichiarato il decesso di una donna di 80 anni residente nella provincia di Sassari che, però, è deceduta per altre cause ed era già guarita dall'infezione da Sars-cov2. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 13 (+1), mentre quelli ricoverati in area medica sono 77 (stesso numero di ieri). I casi di isolamento domiciliare sono 1.637 (-9).

Puglia

Oggi in Puglia si registrano 76 nuovi casi, su 7.566 test giornalieri per la ricerca del Coronavirus (1% tasso positività), e zero decessi. La stragrande maggioranza dei nuovi casi è stata individuata nella provincia di Foggia (54). Altri 7 casi sono stati rilevati nel Barese, 3 nel Brindisino, 7 nel Leccese e 1 nel Tarantino. Delle 2.402 persone attualmente positive 134 sono ricoverate in area non critica e 21 (2 in più di ieri) in terapia intensiva.

Veneto

Sono 224 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Veneto, secondo quanto riferisce il report regionale, che portano il totale dei contagiati a 472.516. Vi sono altre due vittime, con il totale a 11.792. In discesa gli attuali positivi, che sono 9.419, 59 in meno rispetto alle 24 ore precedenti. Stabile la situazione clinica, con 201 ricoverati in area non critica (+2) e 37 (-1) in terapia intensiva.

Toscana

I nuovi casi Covid registrati in Toscana nelle 24 ore sono stati 162 su 7.745 esami effettuati di cui 5.075 tamponi molecolari e 2.670 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è salito al 2,09% (4,5% sulle prime diagnosi). È quanto riferisce il presidente della Regione Eugenio Giani. Rispetto a ieri i nuovi positivi rilevati in Toscana sono oggi in calo (erano stati 208) ma su un numero nettamente inferiore di esami processati in laboratorio (erano stati fatti 19.889 test di cui 8.345 tamponi molecolari e 11.544 test rapidi), pertanto al rilevamento di oggi il tasso dei nuovi casi sui tamponi effettuati raddoppia (ieri era all'1,05%).

Valle d'Aosta

Nessun decesso e nessun caso positivo al Covid 19 in Valle d'Aosta. I casi di persone colpite da inizio epidemia ad oggi dal virus restano, pertanto, 12.207. I positivi attuali sono 110 di cui 108 in isolamento domiciliare e due ricoverati in ospedale. Nessun nuovo guarito è stato registrato dal bollettino regionale che segnala che il totale resta, dunque, di 11.623. Casi fino ad oggi testati sono 87.997 mentre i tamponi effettuati sono 196.918. I decessi di persone risultate positive al Covid inizio emergenza ad oggi sono 474.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 11 Ottobre 2021, 15:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA