Covid Italia, bollettino oggi 25 settembre: nuovi casi in Veneto, Toscana, Puglia, Sardegna, Abruzzo

Covid Italia, il bollettino di oggi 25 settembre 2021: ecco i dati trasmessi dalle Regioni. Ieri c'erano stati 3.797 contagi e 52 i morti, secondo i dati del ministero della Salute. Il tasso di positività era stato dell'1,4%.

Covid Italia, il dati delle Regioni

VENETO Nuovi contagi Covid in leggera frenata in Veneto rispetto al trend delle ultime settimane. Ieri sono stati 376 i casi di positività scoperti con i tamponi, che portano il totale di infetti dall'inizio dell'epidemia 467.267. Si registra anche una vittima; il numero dei decessi sale così a 11.756. Lo riferisce il bollettino della Regione. Scendono i dati ospedalieri: i malati ricoverati nelle altre mediche sono 253 (-3), mentre quelli nelle terapie intensive 52 (-3). Le persone attualmente positive e in isolamento sono 11.379 (-218)

TOSCANA In Toscana sono 290 i nuovi casi Covid (278 confermati con tampone molecolare e 12 da test rapido antigenico), che portano il totale a 281.024 dall'inizio dell'emergenza coronavirus. L'età media dei nuovi positivi odierni è di 37 anni circa (29% ha meno di 20 anni, 24% tra 20 e 39 anni, 30% tra 40 e 59 anni, 11% tra 60 e 79 anni, 6% ha 80 anni o più). Purtroppo si registrano 7 nuovi decessi: 4 uomini e 3 donne con un'età media di 82,9 anni.

SARDEGNA In Sardegna si registrano oggi 32 ulteriori casi confermati di positività al Covid, sulla base di 1.973 persone testate. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 7833 test. Non si sono registrati decessi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 18 (1 in meno rispetto a ieri). I pazienti ricoverati in area medica sono 148 (9 in meno rispetto a ieri). Sono 2.515 i casi di isolamento domiciliare (124 in meno rispetto a ieri).

PUGLIA Sono 186 i nuovi casi positivi registrati oggi in Puglia a fronte di 14.682 test con un tasso di positività dell'1,27%. Una persona è deceduta. I nuovi casi di infezione si sono verificati: 65 in provincia di Bari; 28 nella Bat; 8 nel Brindisino, 29 nel Foggiano, 24 in provincia di Lecce, 26 in provincia di Taranto. Per sei pazienti la provincia è in via di definizione. Sono 2.908 le persone attualmente positive.

BASILICATA In Basilicata i nuovi casi di contagio da Sars Cov-2 sono 28 (25 riguardano residenti), su un totale di 898 tamponi molecolari, e non si registrano decessi per Covid-19. Lo rende noto la task force regionale della Basilicata con il bollettino riferito alle ultime 24 ore. I lucani guariti o negativizzati sono 36. I ricoverati negli ospedali di Potenza e di Matera sono 43 (-8) di cui 3 in terapia intensiva mentre gli attuali positivi residenti in Basilicata sono in tutto 1.203 (-11).

ABRUZZO Sono 49 i nuovi positivi in Abruzzo, di età compresa tra 3 e 85 anni. C'è un nuovo decesso ed è un 68enne della provincia di Teramo. Il numero dei morti da Covid-19 sono quindi complessivamente 2.542. Sono 1.839 gli attualmente positivi (-8), 58 i ricoverati in area medica (-6), 4 i malati in terapia intensiva (invariato), mentre in 1.777 sono in isolamento domiciliare (-2).

