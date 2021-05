Covid Italia, il bollettino di oggi 15 maggio

Coronavirus Italia, il bollettino di oggi 15 maggio 2021. Ecco i dati trasmessi dalle Regioni. Ieri in tutto il Paese erano stati registrati 7.567 nuovi contagi e 182 vittime.

TOSCANA - Conta 491 nuovi positivi Covid (età media 37 anni; solo il 16% sopra i 60 anni) e altri 19 decessi (età media in calo a 76,7 anni) il report delle 24 ore della Regione. In Toscana sono saliti a 236.263 i casi di positività al Coronavirus dall'inizio della pandemia. I nuovi casi sono lo 0,2% in più rispetto al totale del giorno precedente mentre i guariti - 915 nelle 24 ore, tutte guarigioni complete a tampone di controllo negativo - crescono dello 0,4% e raggiungono quota 215.214 unità. Il totale delle vittime sale a 6.518 deceduti (10 a Firenze, 2 a Prato, 1 a Lucca, 1 a Livorno, 5 a Arezzo). Ci sono oggi 14.531 positivi, dato in calo col -3% rispetto a ieri. Tra loro i ricoverati sono 1.064 (-53 persone, pari al -4,7%) di cui 180 in terapia intensiva (due in meno) e 13.467 coloro in isolamento domiciliare con sintomi che non richiedono cure ospedaliere o senza sintomi (-390 su ieri, -2,8%).

CAMPANIA - Dati in miglioramento, in Campania, sul fronte del Covid. I nuovi positivi rilevati ieri sono stati 946, di cui 292 sintomatici, su 18.390 test molecolari esaminati. Il tasso di incidenza, calcolato qui senza tenere conto dei risultati dei tamponi antigenici, è del 5,14%, in netto calo rispetto al 6,32 di ieri. Il bollettino odierno dell'Unità di crisi, aggiornato alla mezzanotte scorsa, segnala otto nuove vittime e 1.431 guariti. Invariata l'occupazione delle terapie intensive, a quota 102, mentre diminuisce sensibilmente quella delle degenze, che sono 1.196 (-51).

VENETO - Flette anche oggi la curva dei contagi Covid-19 in Veneto. La regione registra nelle ultime 24 ore 343 nuovi positivi e 8 decessi. Il totale degli infetti dall'inizio dell'epidemia sale a 419.901, quello delle vittime a 11.483. Lo riferisce il bollettino della Regione. Appena superiore a quota 1.000 il numero dei pazienti Covid negli ospedali: sono 1.008 i posti letto occupati (-38), dei quali 887 (-29), e 121 (-9) nelle terapie intensive. I soggetti attualmente positivi e in isolamento sono 15.894 (-841).

UMBRIA - Sono 54 i nuovi contagi al Covid accertati in Umbria nelle ultime 24 ore, su un totale di 7.611 test analizzati (fra antigenici e tamponi molecolari). Secondo i dati della Regione aggiornati al 15 maggio, i guariti sono 126 e si registrano altre tre vittime. Gli attualmente positivi scendono così a 2.406 (75 in meno). In calo anche i ricoveri, oggi 138 (sei in meno di ieri) di cui 16 (due in meno) in terapia intensiva. Nelle ultime 24 ore sono stati analizzati in particolare 4.920 test antigenici e 2.691 tamponi molecolari. Il tasso di positività complessivo è 0,7 per cento. Quello relativo ai soli molecolari è 2 per cento.

MARCHE - Nell'ultima giornata 149 casi di positività al coronavirus nelle Marche su 2.144 nuove diagnosi per un rapporto positivi/test del 6,9%. Altri 24 casi (da sottoporre a tampone molecolare) emergono nel percorso Screening Antigenico (711 test) e il rapporto positivi/test è pari al 3%. Lo comunica il Servizio Sanità della Regione. Nel complesso in 24 ore sono stati testati »3.677 tamponi: 2.144 nel percorso nuove diagnosi (di cui 711 nello screening con percorso Antigenico) e 1.533 nel percorso guariti.

LAZIO - Oggi su oltre 14.000 tamponi nel Lazio (-1.843) e oltre 17.000 antigenici per un totale di oltre 31.000 test, si registrano 621 nuovi casi positivi (-85), crollo del numero di decessi 5 (-5), 1.490 i guariti, in riduzione il numero dei ricoverati pari a 1.591 (-8). Le terapie intensive sono 233 (+2). Diminuiscono casi, decessi, e ricoveri. Aumentano le terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 4,3%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende al 1,9%. I casi a Roma Città sono a quota 268, tra i dati più bassi dell’ultimo semestre.

ALTO ADIGE - Nessun decesso per Covid in Alto Adige, dove i laboratori dell'Azienda sanitaria, nelle ultime 24 ore, hanno effettuato 899 tamponi molecolari e registrato 37 nuovi casi positivi. Sono 18, inoltre, i test antigenici positivi su 7.055 tamponi eseguiti ieri. I pazienti Covid ricoverati nei normali reparti ospedalieri sono 21, quelli ricoverati nelle strutture private convenzionate 18, mentre in isolamento nelle strutture di Colle Isarco e Sarnes ci sono 6 persone. In terapia intensiva i ricoverati sono 7.

FRIULI VENEZIA GIULIA - Oggi in Friuli Venezia Giulia su 5.195 tamponi molecolari sono stati rilevati 62 nuovi contagi con una percentuale di positività dello 1,19%. Sono inoltre 3.005 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 6 casi (0,20%). I decessi registrati sono 3, i ricoveri nelle terapie intensive scendono a 16, così come calano anche quelli in altri reparti che risultano essere 74. Lo comunica il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. I decessi complessivamente ammontano a 3.768.

PUGLIA - Oggi in Puglia su 9.984 test effettuati, sono stati registrati 567 casi positivi, con una incidenza del 5,7% (ieri era del 6%). Sono stati anche registrati 11 decessi (ieri 23). I ricoverati sono 1.260 (61 in meno di ieri). Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.373.878 test. Sono 38.736 i pugliesi attualmente positivi (505 in meno di ieri), sul totale di 245.945 contagiati dall'inizio della pandemia (200.955 sono i pazienti guariti, con un incremento di 1.061 in 24 ore). I nuovi contagi sono 120 in provincia di Bari, 67 in provincia di Brindisi, 67 nella provincia BAT, 136 in provincia di Foggia, 105 in provincia di Lecce, 71 in provincia di Taranto, 1 caso di provincia di residenza non nota.

BASILICATA - In Basilicata ieri sono stati analizzati 1.484 tamponi molecolari: 120 sono risultati positivi al coronavirus e di questi 117 appartengono a persone residenti in regione. Lo ha reso noto la task force regionale, specificando che nelle ultime 24 ore non è stato registrato alcun decesso con il totale delle vittime lucane fermo quindi a 541. Sono 119 (sei in meno di ieri) le persone ricoverate negli ospedali lucani, delle quali però solo nove (come ieri) in terapia intensiva.

TRENTINO - Per il quarto giorno consecutivo non ci sono decessi per Covid in Trentino. Lo certifica il bollettino quotidiano diffuso dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari che riporta 43 nuovi contagi. Di questi, 15 su 889 tamponi molecolari analizzati che hanno confermato inoltre 11 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi. Di questi ultimi ieri ne sono stati notificati 1.673 e solo 28 sono risultati positivi. Sono 65 i pazienti ricoverati negli ospedali (3 in meno rispetto a ieri) di cui ancora 18 in rianimazione.

LAZIO - Sono 33.867 gli attualmente positivi a Covid-19 nel Lazio, di cui 1.591 ricoverati, 233 in terapia intensiva e 32.043 in isolamento domiciliare. Dall'inizio dell'epidemia i guariti sono 294.038, i morti 7.992 su un totale di 335.897 casi esaminati, secondo il bollettino aggiornato della Regione Lazio.

