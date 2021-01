In Italia 19.978 nuovi casi e 483 morti. Tasso di positività scende all'11,6%

Coronavirus Italia. Bollettino di oggi sabato 9 gennaio 2021. Nelle ultime 24 ore i nuovi contagi sono stati 19.978 (17.533 ieri), i morti 483 (620 ieri). Sono stati 172.119 i tamponi effettuati. Il tasso di positività rispetto ai nuovi casi è sceso all'11,6% (-0,9%) rispetto a ieri.

Ricoveri, teraie intensive e Regioni

I pazienti ricoverati in terapia intensiva in Italia sono aumentati di 6 unità con 183 nuovi ingressi giornalieri, mentre i ricoverati con sintomi sono scesi di 53. Gli attualmente positivi in Italia sono 572.842, i guariti o dimessi 1.606.630 e le vittime 78.394. A livello territoriale le Regioni con il maggior numero di contagi sono il Veneto (3.100), la Lombardia (2.506), la Sicilia (1.839), l'Emilia Romagna (1.790) e il Lazio (1.543).

Veneto

Sono 3.100 i nuovi contagi Covid in Veneto nelle ultime 24 ore, e 82 i decessi. Lo riferisce il bollettino della Regione. L'aggiornamento del totale dei positivi dall'inizio dell'epidemia sale così a 283.819, quello dei morti a 7.345. Scende la pressione sugli ospedali, sia per quanto riguarda i ricoveri nei reparti non critici, 2.949 (-9), che quelli nelle terapie intensive, dove si trovano 380 pazienti (-7).

Toscana

Altri 529 nuovi casi Covid (età media 50 anni) e altri 10 decessi in Toscana nelle ultime 24 ore. I morti toccano quota 3.840 nell'intera regione e la provincia di Massa Carrara con altri due decessi arriva a 400 vittime del Coronavirus dall'inizio dell'emergenza. L'aumento dei nuovi casi è dello 0,4% e porta il totale a 124.479 positivi. Crescono di più in percentuale i guariti (649 unità, +0,6%) che raggiungono quota 111.534.

Basilicata

In Basilicata ieri sono stati analizzati 1.321 tamponi: 146 sono risultati positivi al coronavirus ma di questi solo 142 appartengono a persone residenti in regione. Lo ha reso noto la task force regionale, specificando che nelle ultime 24 ore sono stati registrati due decessi, con il totale delle vittime lucane salito a 264. Cala da 99 a 90 il dato delle persone ricoverate con il covid negli ospedali lucani, mentre resta quattro quello dei posti occupati in terapia intensiva. Con 67 guariti (in totale 4.805), i lucani attualmente positivi sono 6.349 (6.259 in isolamento domiciliare).

Lombardia

Con 24.847 tamponi effettuati sono 2.506 i casi positivi registrati in Lombardia, con una percentuale del 10%. Cala il numero di ricoverati in terapia intensiva, che sono 456 cioè 10 meno di ieri, ma sale di 141 il numero dei pazienti negli altri reparti, 3.577. Sono inoltre 63 i decessi, il che porta il totale a 25.728. Per quanto riguarda le Province, a Milano sono segnalati 641 casi, di cui 258 in città; a Brescia 413, a Mantova 244, a Como 227, a Monza 195, a Pavia 183, Cremona 139, a Lecco 113 a Varese. 87 a Lodi 73, a Sondrio 70 e a Bergamo 62.







Emilia Romagna

Sono 1.790 i nuovi casi di positività al Covid registrati in Emilia-Romagna, nelle ultime 24 ore, sulla base di 15.467 tamponi eseguiti. Circa la metà dei nuovi casi, 871, sono asintomatici individuati con screening e contact tracing. Si contano altri 69 morti, quasi tutti over 70, mentre calano i ricoverati. I casi attivi, cioè i malati effettivi, a oggi sono 58.368, il 95% dei quali in isolamento domiciliare, visto che non richiedono particolari cure.

Puglia

Oggi in Puglia sono stati registrati 1.499 casi positivi al Covid su 10.880 test analizzati, per un tasso di positività del 13,7%, in leggero aumento rispetto al 12,24% riscontrato ieri con 1.349 casi su 11.020 test. I decessi rilevati oggi sono 27, lo stesso numero registrato ieri. I nuovi casi sono stati individuati 494 in provincia di Bari, 127 in provincia di Brindisi, 161 nella provincia BAT, 248 in provincia di Foggia, 181 in provincia di Lecce, 272 in provincia di Taranto, 11 residenti fuori regione; altri 5 riguardano residenti in provincia non nota. I 27 decessi sono avvenuti 10 in provincia di Bari, 5 in provincia BAT, 2 in provincia di Brindisi, 2 in provincia di Foggia, 2 in provincia di Lecce, 6 in provincia di Taranto.

Campania

Sono 1263 i positivi di oggi al Covid in Campania di cui 1173 asintomatici e 90 sintomatici sui 14714 tamponi effettuati per un rapporto tra positivi e tamponi dell'8,53% (in calo rispetto al dato percentuale di ieri pari all'11%). Il totale dei positivi in regione sale a 198.518. Quello dei tamponi a 2.132.355. I deceduti sono 36.

Calabria

Numeri in crescita per i casi di Covid 19 ma anche per i ricoveri ed i casi attivi in Calabria dove, nelle ultime 24 ore si registra una vittima con il totale che arriva a 509. Le nuove positività sono 423 (355 ieri), mentre i casi attivi salgono a 9.270 contro gli 8.960 di ieri. I ricoverati in area medica crescono di 12 a 262 e quelli in terapia intensiva di 1 a 22 ricoverati. In crescita anche gli isolati a domicilio (8.986, +297) ma anche i guariti cresciuti (+112 a 16.746).

Umbria

Sono 295 i nuovi casi di positività al Covid accertati in Umbria nelle ultime 24 ore, su 3.568 tamponi analizzati, con un tasso di positività che dal 5.5 di ieri sale all'8.26 per cento. Secondo i dati della Regione aggiornati al 9 gennaio, i guariti sono 162 (25.760 in tutto) e quattro i morti (652 dall'inizio della pandemia). Salgono ancora gli attualmente positivi, 4.237, sono 129 in più di ieri. I ricoverati sono 326, tre in più di ieri, 47 dei quali (quattro in più), in terapia intensiva.

Nel Lazio su quasi 12mila (-632) si registrano 1.543 casi positivi (-70), 54 morti (+9) e +1.175 guariti. Calano i ricoveri e i casi, aumentano i decessi e le terapie intensive. Il tasso di positività è al 12%. I casi di Roma città sono stabili a quota 700.

Piemonte

In Piemonte sono 1575 i nuovi casi di contagio al Covid comunicati oggi dall'Unità di Crisi della Regione. Il rapporto con i 18677 tamponi (di cui 7304 antigenici) è dell'8.4%; la quota di asintomatici è del 42%. I ricoverati in terapia intensiva sono 172 (-4 rispetto a ieri), negli altri reparti 2689 (-68). Le vittime 32 (1 registrata oggi). Le persone in isolamento domiciliare sono 14.647. I casi di guarigione nelle ultime 24 ore 3445.

Liguria

Sono 526 i nuovi casi Covid-positivi in Liguria a fronte i 4.519 tamponi molecolari processati. I test antigenici sono stati 4.919. Secondo il quotidiano bollettino di Regione Liguria rilasciato in base ai dati flusso Alisa-Ministero, gli ospedalizzati sono 767, 17 in meno rispetto a ieri. 65 i pazienti in Intensiva. I pazienti deceduti sono 19, di età compresa tra i 61 e 95 anni.

Friuli Venezia Giulia

Oggi in Friuli Venezia Giulia su 8.424 tamponi molecolari sono stati rilevati 892 nuovi contagi ai quali si aggiungono 123 casi già risultati positivi al tampone antigenico nei giorni scorsi e confermati da test molecolare, con una percentuale di positività del 12%. Sono stati realizzati inoltre 1.559 test rapidi antigenici in cui sono stati rilevati 162 nuovi casi (10,4%). I decessi registrati sono 14. Lo comunica il vicegovernatore del Fvg con delega alla Salute, Riccardo Riccardi.

Abruzzo

Sono 400 i nuovi casi di coronavirus accertati nelle ultime ore in Abruzzo. Sono emersi dall'analisi di 4.599 tamponi: è risultato positivo l'8,70% dei campioni analizzati. Torna a salire il numero dei test eseguiti; non ne venivano effettuati così tanti dal 24 dicembre. Si registrano cinque decessi recenti.

