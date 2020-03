di Graziella Melina

Ultimo aggiornamento: Lunedì 30 Marzo 2020, 01:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Il trend discendente dei nuovi casi notificati - spiega Carlo Signorelli , ordinario di Igiene dell’di Milano - fra qualche giorno dovrebbe portare ad un calo dei decessi». Questo vuol dire che «le misure restrittive decise dal governo stanno funzionando, ma - osserva - bisogna cominciare a pensare anche a come gestire le prossime settimane».«Nell’epicentro epidemico dellail calo è più evidente, ma complessivamente il problema è ancora lontano dalla sua risoluzione. Lasconta il fatto che non solo l’epidemia è partita da lì, ma che evidentemente ilcircolava da alcuni giorni, o forse settimane, e quindi ora tutta questa area sta pagando il prezzo più alto. Fortunatamente, l’epidemia non si è diffusa in modo esponenziale a Milano, quindi si è sparsa a est e non a ovest, e questa è stata una fortuna. Sennò la situazione sarebbe stata ancora più drammatica».«La Lombardia ha un sistema regionale di assistenza che si trova ormai sotto congestione. Milano è la città che ha curato più casi. Solo al San Raffaele ne sono stati assistiti oltre seicento».«C’è stata la combinazione fortunata di una struttura privata che per definizione si muove amministrativamente in modo più agile, una serie di donazioni e soprattutto una struttura con una èquipe che era già di alto livello. È riuscita a dare una risposta importante in tempi relativamente brevi: in 8 giorni si sono ampliati 20 posti in più di terapia intensiva. Però ancora adesso, nonostante il calo dei casi in ospedale, ce n’è ancora bisogno di molti altri. Il dato di domenica riferito alla Lombardia indica che non sono ancora scesi i posti di terapia intensiva».«Continuando a rispettare le attuali rigide misure di contenimento e mitigazione, il calo dovrebbe continuare nei prossimi giorni, diminuendo anche la congestione negli ospedali che continuano ad essere sotto pressione anche per le lunghe degenze necessarie per guarire i pazienti con Covid 19».«Dal punto di vista sanitario sicuramente sì. Poi ci sono le considerazioni di natura sociale ed economica che attengono al livello politico-istituzionale».«Alcuni Paesi asiatici stanno fronteggiando una “seconda curva epidemica” di Covid-19. In pratica, dopo aver abbassato vistosamente i contagi interni bisogna fare i conti con i possibili contagi di ritorno. Sarà uno scenario da prevenire anche in Italia e negli altri Paesi europei».«Al Sud i contagi sono in aumento ma non esponenzialmente come si temeva, e con ciò non c’è una grave emergenza ospedaliera. È opinione comune che questo si sia evitato grazie alle drastiche misure adottate dal Governo il 9 marzo».«Nelle prossime settimane bisognerà conciliare le imprescindibili esigenze di sanità pubblica, da mantenere con particolare riguardo al distanziamento sociale, con le esigenze di riapertura di alcune attività, visto che questo lockdown, come detto da più parti, non può durare a lungo. Bisogna quindi fin da ora cominciare a pianificare quella fase».