. Ancora zero nuovi contagi di Coronavirus in Puglia, lo riporta il bollettino quotidiano della Regione. C'è però un decesso in provincia di Taranto e salgono a 547 le vittime pugliesi. Oggi sono stati processati 837 tamponi, sono 3.926 i pazienti guariti, 68 i casi attualmente positivi, dieci i pazienti ricoverati negli ospedali. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 202.256 test, il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 4.541."Oggi registriamo 24 casi e nessun decesso nelle ultime 24 ore. Dei nuovi casi il 92% sono quelli di importazione (22). Di questi, 20 hanno un link con voli di rientro dal Bangladesh già attenzionati. Un caso di rientro dalle Filippine e uno dal Brasile. Prosegue l’attività di contact tracing al drive-in del Santa Caterina delle Rose (Asl Roma 2) per la comunità del Bangladesh che sta fornendo una grande collaborazione". Lo sottolinea l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato, nel bollettino dell'Unità di crisi Covid-19Secondo il bollettino odierno dell'Unità di crisi Covid-19 della Regione Lazio, sono 913 gli attuali casi positivi. Di questi, 704 sono in isolamento domiciliare, 197 sono ricoverati non in terapia intensiva, 12 in terapia intensiva. Sono 844 i pazienti deceduti e 6.557 le persone guarite. In totale sono stati esaminati 8.314 casi.Sono 6 i nuovi casi di Coronavirus riscontrati in Veneto nelle ultime 24 ore, secondo quanto riferisce il bollettino regionale, che porta il totale dall'inizio della pandemia a 19.401. I pazienti attualmente positivi sono 412 (+4). Nessuna nuova vittima rispetto a ieri. I soggetti in isolamento fiduciario scendono di 5 unità, a 1.293. Nei reparti ospedalieri ordinari vi sono due pazienti positivi al Covid-19 in più, portando il totale a 144; invariata la situazione nelle terapie intensive, con 9 ricoverati e 3 positivi.Sui 530 test effettuati oggi, sono 7 i nuovi casi positivi al coronavirus in Campania. Questo è il tredicesimo giorno senza decessi per la regione. Zero anche il numero dei guariti. Dimezzata la quantià dei tamponi effettuati: dai 1.212 di ieri si è passati ai 530 di oggi. Ieri erano 3 i nuovi positivi al Covid. Con quelli di oggi si arriva a un totale di 4.779 persone positive. I guariti sono 4.094 e i deceduti 432.In Toscana sono 10.326 i casi di positività al coronavirus, 4 in più rispetto a ieri. I nuovi casi sono lo 0,04% in più rispetto al totale del giorno precedente. Stabili i guariti a quota 8.869 (l'85,9% dei casi totali). I tamponi eseguiti hanno raggiunto quota 372.853, 1.581 in più rispetto a ieri. Gli attualmente positivi sono oggi 335, +1,2% rispetto a ieri. Oggi non si registrano nuovi decessi. Questi i dati - accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle richieste della Protezione Civile Nazionale - relativi all'andamento dell'epidemia in regione. Di seguito i casi di positività sul territorio con la variazione rispetto a ieri. Sono 3.222 i casi complessivi ad oggi a Firenze, 544 a Prato (2 in più), 749 a Pistoia, 1.052 a Massa, 1.364 a Lucca (2 in più), 932 a Pisa, 479 a Livorno, 682 ad Arezzo, 429 a Siena, 402 a Grosseto. Sono 471 i casi positivi notificati inToscana, ma residenti in altre regioni. Due in più, quindi, i casi riscontrati oggi nell'Asl Centro, 2 nella Nord Ovest, 0 nella Sud est.La Toscana si conferma al 10° posto in Italia come numerosità di casi (comprensivi di residenti e non residenti), con circa 277 casi per 100.000 abitanti (media italiana circa 403 x100.000, dato di ieri). Le province di notifica con il tasso più alto sono Massa Carrara con 540 casi x100.000 abitanti, Lucca con 352, Firenze con 319, la più bassa Livorno con 143. Complessivamente, 325 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi (5 in più rispetto a ieri, più 1,6%). Sono 692 (meno 16 rispetto a ieri, meno 2,3%) le persone, anche loro isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate (Asl Centro 462, Nord Ovest 163, Sud Est 67).