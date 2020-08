La regione con più nuovi casi è l'Emilia-Romagna (56), seguita dalla Lombardia (55) e dal Veneto (46).

per un totale di 247.832 contagi da inizio emergenza. È quanto emerge dal report giornaliero del Ministero della Salute consultabile sul sito della Protezione Civile. Il bollettino riporta la morte di 5 persone per Covid, per un totale di 35.146 vittime da inizio emergenza. I guariti sono 255, portando così il computo complessivo a quota 200.229. Le Regioni a contagio zero sono solo due: Basilicata e Val d'Aosta.LEGGI ANCHE