Covid Italia, il bollettino del 17 maggio

Covid Italia, il bollettino di oggi 17 maggio 2021. Ecco i dati sui nuovi contagi trasmessi dalle Regioni. Ieri erano stati registrati 5.793 nuovi casi e 93 morti.

PUGLIA - Oggi in Puglia su 4.330 test effettuati, sono stati registrati 145 casi positivi, con una incidenza del 3,3% (ieri era del 5,8%). Sono stati anche registrati 21 decessi (ieri 8). I ricoverati sono 1.223 (28 in meno di ieri). Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.385.103 test. Sono 37.627 i pugliesi attualmente positivi (1.091 in meno di ieri), sul totale di 246.494 contagiati dall'inizio della pandemia. Sono 202.584 i pazienti guariti, con un incremento di 1.215 in 24 ore.

TOSCANA - In Toscana sono 382 i nuovi casi positivi al Covid (365 confermati con tampone molecolare e 17 da test rapido antigenico), che portano il numero totale a 237.151 dall'inizio dell'emergenza coronavirus. I nuovi casi sono lo 0,2% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,3% e raggiungono quota 216.579 (91,3% dei casi totali). Gli attualmente positivi sono oggi 14.031, -1,7% rispetto a ieri. I ricoverati sono 1.031 (14 in più rispetto a ieri), di cui 178 in terapia intensiva (3 in più). Sono 15 i nuovi decessi: 9 uomini e 6 donne con un'età media di 74,1 anni.

VENETO - Numeri Covid in rapida discesa in Veneto. I nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore sono stati 173, solo 2 sono stati i decessi. Dati che non si vedevano dall'estate scorsa. Il totale degli infetti da inizio epidemia sale a 420.351, quello dei morti a 11.487. Lo riferisce il bollettino della Regione. Il totale dei malati Covid in ospedale è ora sotto quota mille, esattamente 991 (-1), dei quali 671 (-1) nei reparti non critici, e 120, stabile, nelle terapie intensive. Complessivamente, nei reparti di rianimazione, tra malati Covid e non, sono 396 i posti letti occupati, un livello ormai vicino all'ordinarietà pre-pandemia.

MARCHE - Nell'ultima giornata 53 positivi al coronavirus rilevati nelle Marche su 621 nuove diagnosi (8,5%) Nel percorso antigenico, in base a 186 test riscontrati 4 positivi (2%). Lo comunica il Servizio Sanità della Regione: nelle ultime 24 ore testati in tutto «1.276 tamponi: 621 nel percorso nuove diagnosi (di cui 186 nello screening antigenico) e 655 nel percorso guariti». Tra i 53 positivi 14 sono in provincia di Macerata, 11 in provincia di Ancona, 11 in provincia di Pesaro-Urbino, 9 in provincia di Ascoli Piceno, 6 nel Fermano e 2 da fuori regione.

UMBRIA - Sono stati 15 i nuovi positivi al Covid individuati in Umbria tra domenica e lunedì. Secondo quanto riporta il sito della Regione, accertati 70 guariti e un altro morto, 1.378 dall'inizio della pandemia. Ancora in calo gli attualmente positivi, ora 2.327, 56 in meno nell'ultimo giorno. Sono stati analizzati 570 tamponi e 431 test antigenici. Il tasso di positività è quindi dell'1,49 per cento sul totale (1,58 lunedì della scorsa settimana) e del 2,6 per cento sui soli molecolari (era il 3 per cento). Ancora in calo i ricoverati nei reparti ordinari degli ospedali, 131, nove in meno nell'ultimo giorno, 17 dei quali, uno in più nelle terapie intensive.

BASILICATA - In Basilicata sono 18 i nuovi casi di positivi al Sars Cov-2 (16 sono residenti), su un totale di 284 tamponi molecolari, e non si registrano decessi. Lo rende noto la task force regionale con il consueto bollettino quotidiano. I lucani guariti o negativizzati sono 198. Aggiornando i dati complessivi, i lucani attualmente positivi sono 4.787 (-182), di cui 4.672 in isolamento domiciliare. Sono 19.723 le persone residenti in Basilicata guarite dall'inizio dell'emergenza sanitaria e 543 quelle decedute.

TRENTINO - Altri due decessi per Covid-19 i n Trentino. Si tratta di due donne, entrambe decedute in ospedale, l'età media è di 82 anni. Migliora ulteriormente la situazione dei ricoveri ospedalieri: ieri ci sono state 2 dimissioni e 1 solo nuovo ingresso. Il totale dei pazienti ricoverati è pertanto pari a 62, di cui 15 in rianimazione. Nel rapporto dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari si registrano anche 15 nuovi contagi: 4 sono emersi da tamponi molecolari (204 quelli analizzati ieri, tutti all'ospedale Santa Chiara) e 11 all'antigenico (ieri sono stati notificati all'azienda 153 test rapidi).

FRIULI VENEZIA GIULIA - Oggi in Friuli Venezia Giulia su 1.216 tamponi molecolari sono stati rilevati 15 nuovi contagi mentre non si registra alcun decesso. Scendono a 15 i ricoveri nelle terapie intensive mentre restano 72 quelli in altri reparti. Lo comunica il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. Sono complessivamente 3.768 le vittime: 806 a Trieste, 1.999 a Udine, 672 a Pordenone e 291 a Gorizia. I totalmente guariti sono 91.426 e le persone in isolamento oggi scendono a 5.621.

