Virus, bollettino: torna a salire il numero dei morti (12), 159 nuovi casi

I risultati della campagna dei test sierologici sono «provvisori» e sono relativi a 64.660 persone che hanno effettuato il prelievo e il cui esito è pervenuto entro il 27 luglio. La conduzione della campagna in condizioni emergenziali non ha permesso di raggiungere completamente la numerosità originariamente programmata del campione, e pari a 150mila soggetti. Tuttavia le tecniche adottate hanno permesso la produzione di stime coerenti. sia con i dati di contagio e mortalità sia con risultati di indagini condotte a livello locale in alcune realtà del paese. Lo affermano Istat e ministero della Salute in merito all'indagine di prevalenza sierologica.

In Lombardia sono 25 i nuovi casi positivi al coronavirus, di cui 4 «debolmente positivi» e 4 scoperti a seguito di test sierologici, a fronte di 4.208 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. Lo comunica la Regione nel consueto bollettino con i dati sull'andamento dell'epidemia. Crescono i guariti/dimessi (+48) che portano il totale complessivo a 73.724 (72.259 guariti e 1.465 dimessi). Restano invariati i ricoveri in terapia intensiva che sono 9, mentre nei reparti non di terapia intensiva sono segnalati nove nuovi ingressi per un totale di 162 posti occupati. Da ieri i decessi registrati sono 3 che portano il totale complessivo a 16.818.

Piemonte: 2 morti e 13 contagi

È di due decessi e di 13 contagi il bilancio dell'emergenza Coronavirus in Piemonte nelle ultime 24 ore. Lo rende noto l'Unità di Crisi regionale, che registra anche nove guariti in più rispetto a ieri, per un totale di 26.136 pazienti che hanno superato il Covid-19, e altri 631 in via di guarigione. I decessi dall'inizio della pandemia salgono così a 4.131, i contagi a 31.711. Restano cinque, come ormai da giorni, i ricoverati in terapia intensiva, 95 quelli ricoverati non in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 713. I tamponi diagnostici finora processati sono 504.973, di cui 277.506 risultati negativi.