Tre vittime in 24 ore sono il livello più basso da inizio epidemia in Italia, già toccato il 19 luglio scorso, secondo i dati diffusi dal ministero della Salute. I morti ufficiali per coronavirus in Italia sono ora 35.132, i casi totali 247.158.

I dati

Continua, dunque, la salita dei contagi da coronavirus in Italia. Nelle ultime 24 ore i casi di positività sono aumentati di 386 (ieri erano stati 289 in più), secondo i dati del ministero della Salute. Le vittime sono 3 (ieri erano state 6). I tamponi effettuati sono stati 61.858, oltre 5 mila più del giorno precedente.

Aumenta il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva

Risale il numero dei pazienti in terapia intensiva in Italia, che in 24 ore passano da 38 a 47 (+9). In aumento anche i ricoverati con sintomi (+31), che sono ora 748. Le persone in isolamento domiciliare sono 11.435 (-412), gli attualmente positivi 12.230 (-386). I dimessi e guariti sono 199.796 (+765).

Boom di casi in Veneto e Lombardia

Veneto, 112, in Lombardia (88). C e ne sono poi 39 in Sicilia e 35 in Emilia Romagna. Le regioni senza nuovi contagiati sono 5: Umbria, Sardegna, Valle d'Aosta, Molise e Basilicata.



È quanto emerge dal bollettino odierno diffuso dal ministero della Salute secondo cui salgono anche i ricoveri in ospedale di pazienti con sintomi (+17 per un totale di 748) e nelle terapie intensive (+9, per un totale di 47). Restano pressochè stabili i decessi, cresciuti solo di 3 unità per complessive 35.132 vittime.



Coronavirus, in Italia ora circola di più: in due settimane +28% di casi, preoccupa crescita in 11 regioni



Virus, bollettino Lazio: nuovi casi in calo: 18 in 24 ore. Uno su tre dall'estero I nuovi contagi sono soprattutto in, 112, in(88). CÈ quanto emerge dal bollettino odierno diffuso dal ministero della Salute secondo cui salgono anche i ricoveri in ospedale di pazienti con sintomi (+17 per un totale di 748) e nelle terapie intensive (+9, per un totale di 47). Restano pressochè stabili i decessi, cresciuti solo di 3 unità per complessive 35.132 vittime.

In Piemonte 10 contagi e nessuna vittima, 25 persone guarite

Nessun decesso e dieci nuovi positivi al Coronavirus nelle ultime 24 ore in Piemonte. È quanto emerge dal bollettino giornaliero dell'Unità di Crisi della Regione Piemonte, che segnala anche 25 guariti in più con altri 651 in via di guarigione. Le vittime dall'inizio della pandemia restano quindi 4.128, i contagiati diventano 31.646 e i guariti 26.077. I ricoverati in terapia intensiva sono 5, non in terapia intensiva 124, dati invariati rispetto a ieri. Le persone in isolamento domiciliare sono 661. I tamponi diagnostici finora processati sono 496.601, di cui 272.689 risultati negativi.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 30 Luglio 2020, 17:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA

, ildi oggiregistranuovi casi di, mentre i morti registrati nelle ultime 24 ore sono. Ancora in crescita i nuovi casi, di quasi 100 unità: ieri, infatti, erano stati 289 i nuovi positivi e 6 le vittime.