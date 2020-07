Nuovi positivi in calo (255) e 5 morti. Zero contagi in 5 regioni

Piemonte dell'emergenza Coronavirus nelle ultime 24 ore. Il totale dall'inizio della pandemia è quindi di 4.126 morti e 31.606 contagi. L'Unità di crisi regionale segnala anche altri 12 guariti, per un totale di 26.019 pazienti che hanno superato la malattia, e altri 659 in via di guarigione. I ricoverati in terapia intensiva restano cinque, dato invariato negli ultimi due giorni, mentre quelli non in terapia intensiva sono 143, due in più rispetto a ieri. Le persone in isolamento domiciliare sono 654. I tamponi diagnostici finora processati sono 486.073, di cui 267.170 risultati negativi.



Sono undici i nuovi positivi al coronavirus rilevati in Campania, su soli 703 tamponi processati nelle ultime 24 ore. Un dato che conferma la tendenza dei giorni scorsi alla crescita dei contagi: ieri i nuovi casi erano stati 21 ma su oltre 2.400 tamponi. Il bollettino giornaliero dell'Unità di crisi segnala che non si registrano né guarigioni né nuove vittime. Oggi abbiamo 19 casi e due decessi. Di questi cinque sono casi di importazione : due casi di nazionalità del Bangladesh e tre dall'India. Abbiamo superato quota 600 mila tra test sierologici e tamponi eseguiti». È quanto fa sapere l'Assessore alla Sanità della Regione, Alessio D'Amato.

In Emilia Romagna salgono a 29.552, dall'inizio dell'emergenza: 61 in più rispetto a ieri, di cui 40 persone asintomatiche individuate nell'ambito delle attività di contact tracing e screening regionali. Nel dettaglio, spiega la Regione, dei 61 nuovi casi, 56 sono stati intercettati o perché erano già in isolamento, o per contatti di casi già noti o per rientri dall'estero mentre sono in corso controlli a tappeto nei comparti della logistica e della lavorazione carni. Nelle ultime 24 ore, inoltre, sì è registrato il decesso di una donna nel Forlivese.



In Toscana sono 10.430 i casi di positività al Coronavirus, 15 in più rispetto a ieri (tutti identificati in corso di tracciamento), di cui 7 riconducibili ad un cluster rilevato in Mugello, a Borgo San Lorenzo (Firenze) nel territorio dell'Asl Toscana centro che in totale ne registra 12.