Covid Italia, il bollettino di oggi mercoledì 26 maggio 2021. Ecco i primi dati trasmessi dalle Regioni. Ieri in tutto il Paese erano stati registrati 3.224 contagi e 166 vittime.

Viaggi tra green pass, vaccini, tamponi e quarantena: come prepararsi per spostarsi all'estero

Vaccini Lazio, ecco come spostare la data della seconda dose

I dati delle regioni

LAZIO - Oggi su 12.645 tamponi nel Lazio (+1.874) e quasi 13.681 antigenici per un totale di oltre 26.000 test, si registrano 318 nuovi casi positivi (+10), i decessi sono 18 (+2), i ricoverati sono 1.106 (-70). I guariti 1.733, le terapie intensive sono 177 (-8). Il rapporto tra positivi e tamponi è al 2,5%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende al 1,2% i casi a Roma città sono a quota 159 diminuiscono ricoveri e terapie intensive.

TOSCANA - I nuovi casi Covid registrati in Toscana nelle 24 ore sono 258 su 19.263 test di cui 10.906 tamponi molecolari e 8.357 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 1,34%. Rispetto a ieri il numero dei positivi è maggiore (erano 215) così come i test effettuati (erano 18.710) quindi si registra un aumento del tasso di positività (era 1,15%). I vaccini attualmente somministrati in Toscana sono 1.956.659.

VENETO - Sono 255 i casi di contagio da Coronavirus registrati in Veneto nelle ultime 24 ore, con il totale di casi a 422.488 da inizio pandemia. L'incidenza sui tamponi effettuati ieri, che sono stati 34.754, è dello 0,73%. I decessi sono stati 8, con il totale a 11.540. Gli attuali positivi sono 9.704. Negli ospedali si registra un forte calo, con 773 ricoverati (-60), dei quali 681 in area non critica (-57) e 92 nelle terapie intensive (-3).

PUGLIA - Oggi in Puglia sono stati analizzati 8.797 test per l'infezione da Covid-19 e sono stati registrati 237 casi positivi: 49 in provincia di Bari, 27 in provincia di Brindisi, 50 nella provincia BAT, 10 in provincia di Foggia, 58 in provincia di Lecce, 40 in provincia di Taranto, 3 casi di residenti fuori regione. Sono stati registrati anche 16 decessi: 2 in provincia di Bari, 1 in provincia di Brindisi, 7 in provincia di Foggia, 5 in provincia di Lecce, 1 in provincia di Taranto. Oggi l'incidenza di positivi su tamponi processati è del 2,7%. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.461.051 test; 213.261 sono i pazienti guariti; 29.675 sono i casi attualmente positivi.

MARCHE - Sono 132 i positivi al coronavirus nelle Marche nell'ultima giornata su 1.991 nuove diagnosi (6,6%). Lo comunica il Servizio Sanità della Regione: testati 3.997 tamponi, 1.991 nel percorso nuove diagnosi (di cui 473 nello screening con percorso Antigenico) e 2.006 nel percorso guariti (con un rapporto positivi/testati pari al 6,6%). Nel Percorso Screening Antigenico effettuati 473 test e riscontrati 20 casi positivi (da sottoporre a tampone molecolare). Il rapporto positivi/testati è pari al 4%.

ABRUZZO - Sono complessivamente 73810 i casi positivi al Covid 19 registrati in Abruzzo dall'inizio dell'emergenza. Rispetto a ieri si registrano 66 nuovi casi (di età compresa tra 1 e 89 anni). I positivi con età inferiore ai 19 anni sono 11, di cui 6 residenti in provincia dell'Aquila, 4 in provincia di Chieti e 1 in provincia di Teramo. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 2 casi e sale a 2473.

UMBRIA - Scendono di 142 gli attualmente positivi al Covid in Umbria tra martedì e mercoledì, diventati ora 1.774 in base ai dati della Regione. Nell'ultimo giorno sono stati accertati infatti 35 nuovi positivi, 176 guariti e un morto. Sono stati analizzati 2.476 tamponi e 3.565 test antigenici. Il tasso di positività sul totale è quindi dello 0,57 per cento in calo rispetto allo 0,7 di martedì. I ricoverati negli ospedali sono ora 89, uno meno di ieri, 11 dei quali nelle terapie intensive (due in meno).

AstraZeneca, Ue chiede maxi-multa per i ritardi nella consegna dei vaccini: 10 euro a dose per ogni giorno

BASILICATA - In Basilicata ieri sono stati analizzati 1.164 tamponi molecolari: 66 sono risultati positivi al coronavirus e di questi 65 appartengono a persone residenti in regione. Lo ha reso noto la task force regionale, specificando che nelle ultime 24 ore non è stato registrato alcun decesso, con il totale delle vittime lucane fermo quindi a 550. Sono 79 le persone ricoverate negli ospedali lucani, delle quali solo quattro in terapia intensiva, una all'ospedale San Carlo di Potenza e tre al Madonna delle Grazie di Matera. Con 170 nuove guarigioni (in totale 20.882), il numero dei lucani attualmente positivi è sceso da 4.210 a 4.105 (4.307 in isolamento domiciliare). Dall'inizio dell'epidemia in Basilicata sono stati analizzati 353.251 tamponi molecolari, 324.498 dei quali sono risultati negativi e sono state testate 201.429 persone.

FRIULI VENEZIA GIULIA - Oggi in Friuli Venezia Giulia su 5.098 tamponi molecolari sono stati rilevati 22 nuovi contagi, per una percentuale di positività dello 0,43%. Sono inoltre 2.206 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 8 casi, per una percentuale di positività dello 0,36%. Oggi non si registrano decessi, ma si riscontrano 2 morti pregresse; i ricoveri nelle terapie intensive sono 10, mentre quelli in altri reparti scendono a 46.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 26 Maggio 2021, 16:07

© RIPRODUZIONE RISERVATA