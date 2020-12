Coronavirus Italia, il bollettino di mercoledì 23 dicembre. I nuovi contagi nelle ultime 24 ore sono 14.552 (ieri 13.318 ). I morti sono 553 (ieri 628). Con le vittime dell'ultimo giorno l'Italia supera la soglia dei 70 mila morti per il Covid-19: sono 70.395. Sono 175.364 i tamponi effettuati, secondo i dati del ministero della Salute. Rispetto a ieri (166.205) i test sono in aumento di circa 9 mila. Il tasso di positività è di quasi l'8,3%, in leggero aumento rispetto all'8,01% di ieri.

Ricoveri e terapie intensive

I pazienti in terapia intensiva per il Covid-19 in Italia diminuiscono di 63 unità nel saldo tra ingressi e uscite. Gli ingressi giornalieri in rianimazione sono 216. In totale ci sono ora in rianimazione 2.624 persone. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari invece sono ora 24.546, in calo di 402 unità rispetto al giorno precedente. I guariti sono 20.494 in più, incremento che porta il totale delle persone che hanno superato il virus dall'inizio dell'emergenza a 1.322.067. Gli attualmente positivi rispetto al giorno precedente sono 7.139 in meno. In totale le persone positive al coronavirus in Italia sono 598.816.

Veneto

I casi positivi nelle ultime 24 ore in Veneto sono 3.357, con una incidenza del 6,74% sui quasi 50 mila tamponi fatti. Lo ha sottolineato il Presidente del Veneto Luca Zaia, nel corso del punto stampa. i positivi oggi in regione sono 103.326, i ricoverati 3.269, 381 in terapia intensiva (più 2), 2188 nelle aree non critiche(-19), da ieri si sono registrati altri 116 decessi per un totale di 5747 da iniziò epidemia in 21 febbraio scorso.

Toscana

In Toscana sono 116.979 i casi di positività al coronavirus, 435 in più rispetto a ieri. I nuovi casi sono lo 0,4% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,9% e raggiungono quota 102.105 (87,3% dei casi totali). I tamponi eseguiti hanno raggiunto quota 1.818.397, 12.264 in più rispetto a ieri, di cui il 3,5% positivo. Sono invece 4.033 i soggetti testati oggi (escludendo i tamponi di controllo), di cui il 10,8% è risultato positivo.

Marche

ono 498 i positivi al covid rilevati nelle ultime 24ore nelle Marche, nel percorso nuove diagnosi. Secondo il Servizio Sanità della Regione nelle ultime 24 ore sono stati testati 6.090 tamponi: 3.992 nel percorso nuove diagnosi (di cui 1.925 nello screening con percorso Antigenico) e 2.098 nel percorso guariti (con un rapporto positivi/testati pari al 12,5%).

Campania

Cala la curva dei contagi in Campania: sono 1.067 i positivi nelle ultime 24 ore (di cui 100 sintomatici) su 18.426 tamponi; il rapporto positvi/test è sceso al 5,79% rispetto al 7,76 precedente. I deceduti sono 19 (11 nelle ultime 48 ore). I guariti sono 2.360. ;Report posti letto su base regionale indica 107 i posti etto di terapia intensiva occupati e in 656 quelli disponibili. I posti letto di degenza disponibili sono 3.160 (Covid e offerta privata) e 1.513 quelli occupati.





Lombardia

Sono 2.153 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Lombardia nelle ultime 24 ore, a fronte di 32.926 tamponi effettuati, di cui è risultato positivo il 6,5 per cento. Una percentuale più bassa rispetto al 7,1 di ieri, quando i nuovi positivi erano 2.278. I morti da ieri sono stati 98, per un totale di 24.610 decessi da inizio pandemia. I ricoverati in terapia intensiva sono 536, quattro meno di ieri; mentre nei reparti ordinari ci sono 4.243 pazienti, 47 meno di ieri. I guariti/dimessi, infine, sono 2.960. Lo fa sapere il quotidiano bollettino sull'andamento della pandemia diffuso da Regione Lombardia.

Puglia

Oggi in Puglia sono stati analizzati 10.492 test e sono stati registrati 942 casi positivi al Covid, per un tasso di positività pari all'8,9% (ieri era 8,4%). Inoltre oggi sono stati registrati 20 decessi. I nuovi casi sono stati rilevati 306 in provincia di Bari, 57 in provincia di Brindisi, 68 nella provincia BAT, 205 in provincia di Foggia, 90 in provincia di Lecce, 208 in provincia di Taranto, 7 residenti fuori regione, 1 caso di residenza non nota.

Basilicata

In Basilicata ieri sono stati analizzati 1.417 tamponi: ne sono risultati positivi al coronavirus 109,ma di questi solo 95 riguardano persone residenti in regione. Inoltre la task force regionale ha segnalato tre decessi, così il bilancio totale delle vittime lucane è salito a 226. Considerevole il numero dei guariti nelle ultime 24 ore: 152 con un totale che è quindi passato a 3.990. Con questo aggiornamento, il numero dei lucani attualmente positivi è ora di 5.697, mentre quello delle persone ricoverate è cento, delle quali nove in terapia intensiva. Dall'inizio dell'emergenza, in Basilicata sono stati analizzati 177.942 tamponi, 165.599 dei quali sono risultati negativi.

Abruzzo

Sono complessivamente 33875 i casi positivi al Covid 19 registrati in Abruzzo dall'inizio dell'emergenza, 255 in più da ieri, dei quali 33 hanno meno di 19 anni. Sale a 1151 il numero delle vittime, 14 i nuovi decessi: di età compresa tra 60 e 100 anni sono 6 in provincia dell'Aquila, 4 in provincia di Chieti e 4 in provincia di Pescara. Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 12019 (-229 rispetto a ieri). Dall'inizio dell'emergenza Coronavirus, sono stati eseguiti complessivamente 496034 test (+4123 rispetto a ieri).

Sardegna

Salgono a 29.136 i casi di positività al Covid-19 complessivamente accertati in Sardegna dall'inizio dell'emergenza: nell'ultimo aggiornamento dell'Unità di crisi regionale sono stati rilevati 269 nuovi casi. Si registrano anche 8 decessi (689 in tutto). In totale sono stati eseguiti 458.742 tamponi, con un incremento di 4.296 test. Scendono a 519 i pazienti attualmente ricoverati in ospedale in reparti non intensivi (sette in meno rispetto al dato di ieri), mentre è di 44 (-4) il numero dei pazienti in terapia intensiva.

Valle d'Aosta

Due decessi e undici nuovi casi positivi in Valle d'Aosta. Secondo quanto riferisce il bollettino della Regione nelle ultime 24 ore i contagiati attuali sono scesi a 430 (le guarigioni sono state 35). I ricoverati sono 88 (48 all'Ospedale Parini, 31 all'Isav, 5 all'Ospedale da campo) dei quali quattro in terapia intensiva. Infine sono 342 le persone in isolamento domiciliare.

Emilia Romagna

Sono 1.129 - 159.472 da inizio epidemia - i nuovi casi di positività registrati nelle ultime 24 ore in Emilia-Romagna su un totale di 17.913 tamponi eseguiti. cui si aggiungono 365 test sierologici e 4.166 tamponi rapidi. Dei nuovi contagiati, 639 sono asintomatici. La situazione dei contagi nelle province vede Bologna in con 247 nuovi casi seguita da Ravenna (162), Rimini (134), Modena (120), Piacenza (111), Ferrara (101), Reggio Emilia (75), Parma (60).





