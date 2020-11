Coronavirus, il bollettino di oggi, sabato 14 novembre 2020, in Italia. Si registrano 37.255 nuovi contagi. I morti sono 544. I tamponi effettuati sono stati 227.695 (oltre 27 mila in meno di ieri). Il rapporto tra positivi e test effettuati è del 16,3%. Sono 76 in più i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid-19, secondo i dati del ministero della Salute. Il totale delle persone in rianimazione è ora di 3.306 in tutta Italia. Sono 484 invece i ricoverati con sintomi nelle ultime 24 ore, che portano il totale a 31.398. In isolamento domiciliare ci sono 653.731 (+23.949). Tra le regioni con il maggior numero di positivi nelle ultime 24 ore la Lombardia 8.129, poi Piemonte 4.471, Veneto 3.578, Campania 3.351, Lazio 2.997, Emilia Romagna 2.637, Toscana 2.420.

Veneto

Sono 3.570 i nuovi contagi Covid registrati nelle ultime 24 ore in Veneto. Un dato che porta il totale degli infetti da inizio epidemia (compresi guariti e vittime) a sfiorare quota 100.000 (oggi sono 98.084). Lo riferisce il bollettino della Regione. Molto pesante il report dei morti, 52 in più di ieri, per un dato complessivo aggiornato a 2.816. I positivi attuali salgono a 59.705 (+ 2.497). Prosegue la crescita dei ricoveri negli ospedali: sono 1.976 (+29) i malati in area medica, e 241 (+14) i pazienti in terapia intensiva. In isolamento fiduciario si trovano ad oggi 26.478 persone (+ 5.207).

Toscana

Altri 2.420 positivi, età media 47 anni, e 42 decessi in più, tra cui 23 uomini e 19 donne con un'età media di 82,4 anni: questa la rilevazione odierna dell'andamento della pandemia in Toscana che ha raggiunto così i 76.750 casi di positività al Coronavirus, e 1.835 pazienti morti. I nuovi casi sono il 3,3% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono del 6,5% e raggiungono quota 23.854 (31,1% dei casi totali). I tamponi eseguiti hanno raggiunto quota 1.313.187, 19.184 in più rispetto a ieri. Sono 8.551 i soggetti testati (escludendo i tamponi di controllo), di cui il 28,3% è risultato positivo. A questi si aggiungono i 2.493 tamponi antigenici rapidi eseguiti oggi. Gli attualmente positivi sono oggi 51.061, +1,9% rispetto a ieri. I ricoverati sono 1.945, + 24 rispetto a ieri, di cui 266 in terapia intensiva (1 in più). Oggi si registrano 42 nuovi decessi: 23 uomini e 19 donne con un'età media di 82,4 anni.

Piemonte

Sono 37 i decessi di persone positive al test del Covid-19 registrati oggi in Piemonte. Questo il dato comunicato nel pomeriggio dall'Unità di Crisi della Regione. Il totale in Piemonte è ora 5001 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia: 780 Alessandria, 306 Asti, 253 Biella, 518 Cuneo, 483 Novara, 2200 Torino, 261 Vercelli, 150 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 50 residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte. Sono invece 4.471 i contagiati al Covid-19 registrati oggi in Piemonte. Di questi, 1.648 (il 37%) sono asintomatici. Di questi, 366 sono stati individuati nelle Rsa, 337 in ambito scolastico, 3768 tra la popolazione generale. Il tutto, effettuando oggi 19.715 tamponi. Sale così a 121.783 il totale di persone finora risultate positive al Covid-19 in Piemonte: 10.492 ad Alessandria, 5527 Asti, 4229 Biella, 15.472 Cuneo, 8871 Novara, 67.103 Torino, 4491 Vercelli, 3502 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 757 residenti fuori regione ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 1269 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.

Alto Adige

In Alto Adige si registrano nelle ultime 24 ore 690 nuovi casi positivi e 5 decessi. I laboratori dell'Azienda sanitaria hanno effettuato ieri 2.865 tamponi. I pazienti Covid-19 ricoverati nei normali reparti ospedalieri sono 346, mentre quelli in reparti di terapia intensiva sono 44. A livello provinciale ad oggi sono stati effettuati in totale 272.538 tamponi su 137.003 persone (+1.079). Il numero delle persone testate positive da PCR al coronavirus sono 16.674. I pazienti Covid ricoverati nelle strutture private convenzionate sono 110, quelli in isolamento nelle strutture di Colle Isarco e Sarnes sono 111 (101 a Colle Isarco e 10 a Sarnes). I decessi complessivi (incluse le case di riposo) sono 379 (+5).

Emilia Romagna

Non calano i contagi in Emilia-Romagna. Dall'inizio dell'epidemia da Coronavirus, si sono registrati 85.699 casi di positività, quindi 2.637 in più rispetto a ieri, su un totale di 21.448 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. Purtroppo, si registrano anche 43 nuovi decessi: 13 in provincia di Ravenna (8 donne di cui 2 di 88, 2 di 89 e 1di 94 anni e le rimanenti di 70, 93 e 97 anni; 5 uomini di 62, 71, 78, 81 e 92 anni), 5 a Parma (3 donne di 92, 94 e 95 anni e 2 uomini di 51 e 77 anni), 5 a Reggio Emilia (4 uomini di 78, 82, 84 e 85 anni e una donna di 85 anni) e 5 a Modena (4 donne di 82, 86, 87 e 89 anni e un uomo di 79 anni). Cinque, poi, i decessi a Bologna e provincia (5 donne di 86, 89, 91, 94 e 98 anni), 4 in provincia di Forlì-Cesena (3 uomini di 71, 73 e 74 anni e una donna di 93 anni), 3 a Piacenza (2 uomini di 61 e 87 anni e una donna di 87), 2 a Ferrara (2 donne di 89 e 92 anni) e uno a Rimini (una donna di 96 anni). Dall'inizio dell'epidemia di Coronavirus, in Emilia-Romagna i decessi sono complessivamente 5.008. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 231 (+6 rispetto a ieri), 2.243 quelli in altri reparti Covid (+79).







Abruzzo

Sono 939 i nuovi casi di coronavirus accertati nelle ultime ore in Abruzzo. È il dato più alto di sempre: fino ad ora il record era di 746 contagi, il 10 novembre. I nuovi casi sono emersi dall'analisi di 5.183 tamponi, altro dato record: mai erano stati eseguiti così tanti test in un solo giorno. È risultato positivo il 18,12% dei campioni analizzati. Le persone attualmente malate sfondano quota 12mila. Si registrano anche dieci decessi recenti: il bilancio delle vittime sale a 671. Dei nuovi casi, 374 riguardano persone residenti o domiciliate in provincia dell'Aquila, 238 in provincia di Teramo, 168 in provincia di Chieti e 115 nel Pescarese, mentre per 44 pazienti sono in corso verifiche sulla provenienza. I nuovi positivi hanno età compresa tra 4 mesi e 100 anni. Gli attualmente positivi aumentano di 714 unità ed arrivano a quota 12.622. Nonostante l'incremento repentino, scende il numero complessivo delle persone ricoverate, che sono 604 (-20 rispetto a ieri), anche se aumentano i pazienti in terapia intensiva, che sono 59 (+2). In terapia non intensiva, invece, ci sono 545 pazienti (-22). Gli altri 12.018 (+734) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte della Asl.

Puglia

Sono 1.741 i nuovi casi di positivi al covid 19 nelle ultime 24 ore su 9.745 test registrati. Le vittime sono 16: quattro in provincia di Bari, cinque nella BAT, cinque in provincia di Foggia e due in provincia di Taranto. Il maggior numero di nuove infezioni, ancora una volta si è verificato in provincia di Bari con 584 casi; 524 in provincia di Foggia, 262 in provincia di Taranto, 179 nella provincia BAT, 122 in provincia di Lecce, 62 in provincia di Brindisi, 9 residenti fuori regione. 1 caso di provincia di residenza non nota è stato riclassificato e riattribuito. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 649.236 test. 8.560 sono i pazienti guariti. 24.000 sono i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 33.533.

Sardegna

Sono 14.813 i casi di positività al Covid-19 complessivamente accertati in Sardegna dall'inizio dell'emergenza. Nell'ultimo aggiornamento dell'Unità di crisi regionale si registrano 396 nuovi casi, 302 rilevati attraverso attività di screening e 94 da sospetto diagnostico, e cinque vittime (318 in tutto): tre uomini, due residenti a Sassari e uno a Cagliari, e due donne residenti rispettivamente ad Assemini e Isili. In totale sono stati eseguiti 317.869 tamponi con un incremento di 4.025 test. Sono invece 506 i pazienti attualmente ricoverati in ospedale in reparti non intensivi (+34), mentre è di 59 (+2) il numero dei pazienti in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 9.417. Il dato progressivo dei casi positivi comprende 4.481 (+130) pazienti guariti, più altri 32 guariti clinicamente. Sul territorio, di 14.813 casi positivi complessivamente accertati, 3.063 (+71) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 2.428 (+56) nel Sud Sardegna, 1.232 (+19) a Oristano, 2.056 (+131) a Nuoro, 6.034 (+119) a Sassari.

Lazio

Nelle ultime 24 ore nel Lazio su quasi 30mila tamponi (+1.513) si registrano 2.997 nuovi casi positivi (+72), 39 morti (+5) e +399 guariti. Stabile il rapporto tra positivi e tamponi. I ricoveri sono 3.076 (+58) e 273 le terapie intensive (+13). Il valore Rt è a 1.04. «Il Lazio è tra le grandi Regioni italiane, assieme al Veneto, quella con il più basso indice RT grazie al lavoro svolto innanzitutto dal sistema sanitario per la grande attività di testing e alla collaborazione dei cittadini. Questo però non deve significare abbassare l’attenzione proprio adesso e chiediamo il massimo rigore nei comportamenti. Sta migliorando la ricettività ospedaliera grazie all’apertura dei posti letto COVID che vedrà il suo completamento nelle prossime 48 ore», commenta l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato.

Umbria

Sono 579 i nuovi contagi al Covid-19 accertati in Umbria nelle ultime 24 ore, su 4.699 tamponi analizzati. Sono soltanto due i nuovi ricoveri, nessuno in più in terapia intensiva. Secondo i dati della Regione, dopo il calo di ieri, tornano a salire gli attualmente positivi, passati da 10.395 di ieri a 10.781 di oggi, 386 i n più. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati altri 185 guariti (7.196 in tutto dall'inizio della pandemia) e 16 deceduti (242 in totale). I ricoverati in ospedale sono 429 (ieri 427), 68 dei quali (come detto questo dato è invariato) in terapia intensiva. I casi toali registrati fino ad oggi in Umbria sono 18.219. I tamponi complessivamente eseguiti, 356.390.

Calabria

In Calabria ad oggi sono stati sottoposti a test 314.068 soggetti per un totale di tamponi eseguiti 317.254 (allo stesso soggetto possono essere effettuati più test). Le persone risultate positive al Coronavirus sono 9.749 (+333 rispetto a ieri), quelle negative 304.319». Sono questi i dati giornalieri relativi all'epidemia da Covid-19 comunicati dal dipartimento Tutela della Salute, che fanno registrare 345 ricoverati (7 più di ieri), 26 persone in terapia intensiva (1 meno di ieri), 2.594 guariti/dimessi (+19) e 169 morti (+5).

Valle D'Aosta

Sono 245 i nuovi casi di positività al coronavirus emersi nelle ultime 24 ore in Valle d'Aosta - il numero più alto dall'inizio della pandemia - a fronte a 289 persone sottoposte a tampone. I guariti sono 304 e il numero totale di casi positivi attuali cala da 2.363 a 2.299. Sono stati sei i decessi, portando il numero totale dall'inizio della pandemia a 240 (94 nella seconda ondata di contagi). I pazienti Covid-positivi ricoverati sono 146 (venerdì erano 149) più 13 in terapia intensiva (erano 15). In isolamento domiciliare vi sono 2.140 persone (erano 2.199). I dati emergono dal bollettino diffuso dalla Regione Valle d'Aosta.

Fiuli Venezia Gilia

Oggi in Friuli Venezia Giulia sono stati rilevati 558 nuovi contagi (il 10,59 per cento dei 5.271 tamponi eseguiti) e 10 decessi da Covid-19. Lo ha comunicato il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. Le persone risultate positive al virus in regione dall'inizio della pandemia ammontano in tutto a 18.329, di cui: 5.243 a Trieste, 7.253 a Udine, 3.507 a Pordenone e 2.096 a Gorizia, alle quali si aggiungono 230 persone da fuori regione. I casi attuali di infezione sono 9.669. Scendono a 45 i pazienti in cura in terapia intensiva mentre salgono a 378 i ricoverati in altri reparti. I decessi complessivamente ammontano a 516, con la seguente suddivisione territoriale: 245 a Trieste, 138 a Udine, 119 a Pordenone e 14 a Gorizia. I totalmente guariti sono 8.144, i clinicamente guariti 140 e le persone in isolamento 9.106.

Ultimo aggiornamento: Sabato 14 Novembre 2020, 17:40

