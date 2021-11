Bollettino Covid di oggi martedì 23 novembre: i primi dati dalle Regioni. Figliuolo: «Ieri record terze dosi»

Covid, il bollettino di oggi martedì 23 novembre 2021. In attesa dei dati nazionali del Ministero della Salute arrivano i primi numeri dalle Regioni. Risalgono i contagi in Veneto e Friuli.

Figliuolo, ieri record terze dosi

«Ieri abbiamo fatto il record delle terze dosi, sono oltre 164mila e speriamo che le cose procedano così. È un successo italiano, abbiamo fatto una campagna capillare, inclusiva e senza precedenti che ha visto la partecipazione convinta di tutta la popolazione italiana. Abbiamo somministrato ad oggi 95 milioni di dosi e distribuito oltre 100 milioni. Dati che ci vedono ai primissimi posti in Europa. L'87% della popolazione over 12 è protetta, i contagi crescono ma abbiamo uno scudo». Lo ha detto il commissario Francesco Figliuolo, intervenendo all'Open Day per donne in gravidanza e allattamento svoltosi al S. Eugenio di Roma. «Siamo nella quarta ondata, intorno a noi, specie ad Est, i dati sono abbastanza allarmanti, i contagi in salita, ma gli ospedali stanno tenendo e, oltre alla grande professionalità di chi vi opera, va detto che il vaccino sta facendo la sua parte».

Covid, i primi dati dalle Regioni

Friuli Venezia Giulia

Oggi in Friuli Venezia Giulia su 28.151 test e tamponi sono state riscontrate 414 positività al Covid 19, pari all'1,47%. Nel dettaglio, su 6.663 tamponi molecolari sono stati rilevati 311 nuovi contagi (4,67%), su 21.488 i test rapidi antigenici 103 casi (0,48%). Oggi si registrano i decessi di 5 persone a Trieste: due uomini di 82 e 78 anni morti in ospedale, una donna di 82 deceduta al proprio domicilio, due donne di 79 morte rispettivamente in ospedale e in una casa di riposo. Le persone ricoverate in terapia intensiva scendono a 25 (-1), mentre i pazienti in altri reparti sono 229 (+6). Lo comunica il vicegovernatore del Fvg con delega alla Salute, Riccardo Riccardi.

Veneto

Torna a risalire dopo il fine settimana il numero dei contagi in Veneto, con 1.632 nuovi casi, il doppio rispetto a quelli registrati ieri, con il totale a 503.303. Si registrano anche 8 vittime, con il totale a 11.918. L'incidenza dei contagi sui 123.769 tamponi effettuati (19.463 molecolari e 104.306 rapidi) è dell'1,32%. Gli attuali positivi sono 22.652. Prosegue anche l'aumento dei ricoveri ospedalieri, con 412 pazienti in area non critica (+23) e 77 (+6) in terapia intensiva.

