Bollettino Covid in Italia, oggi 2.818 contagi e 20 morti, positività all'1,9%. «Lenta crescita esponenziale come un anno fa»

Il bollettino Covid in Italia di oggi, lunedì 1 novembre 2021. Sono 2.818 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute, ieri erano stati 4.526. Sono invece 20 le vittime in un giorno (ieri 26). Sono 364 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia, 22 in più rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite.

Gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute sono 33 (ieri 17). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 2.863, ovvero 109 in più rispetto a ieri. Sono 146.725 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 350.170. Il tasso di positività è all'1,9% in aumento rispetto all'1,3% di ieri.

Gli attualmente positivi al Covid in Italia sono 83.722, secondo i dati del ministero della Salute, 1.274 in più nelle ultime 24 ore. Dall'inizio della pandemia i casi totali sono 4.774.783, i morti 132.120. I dimessi e i guariti sono invece 4.558.941, con un incremento di 1.524 rispetto a ieri

Lenta crescita esponenziale

La curva dell'epidemia di Covid-19 in Italia è in lenta crescita esponenziale, in una situazione che ricorda quella del periodo tra fine settembre e inizio ottobre 2020; sale anche il tasso di positività, arrivato all'1,9%, e aumentano i ricoveri: è la fotografia di una situazione che richiede ancora un grande cautela. È una situazione, però, nella quale il vaccino può fare la differenza, ha rilevato il ministro della Salute Roberto Speranza, a proposito delle «differenze enormi» nelle vaccinazioni anti Covid-19 in Europa, con conseguenze importanti in termini di ricoveri e decessi. Positivo, al momento, è il dato secondo cui la nuova variante AY.4.2 isolata in Gran Bretagna potrebbe non essere più trasmissibile della variante Delta, oggi dominante in tutto il mondo.

I dati del ministero indicano un deciso aumento dei ricoveri: 22 in più nelle terapie intensive, nel saldo tra entrate e uscite, e 33 nuovi ingressi contro i 17 del giorno precedente. Complessivamente i pazienti ricoverati in rianimazione sono 364. Nei reparti ordinari, dove i pazienti sono attualmente 2.863, i ricoveri sono stati 109 in più in 24 ore.

Per quanto riguarda le regioni, i dati del ministero indicano che a registrare l'incremento maggiore in un giorno è stato il Lazio, con 445 nuovi casi positivi; seguono Emilia Romagna (407), Veneto (362), Campania (354), Sicilia (295), Toscana (204) e Lombardia (186). Dalla Regione Friuli Venezia Giulia arriva intanto un campanello d'allarme sulla crescita, che nella provincia di Trieste ha un andamento esponenziale, con 801 casi rilevati nell'ultima settimana che segnano un raddoppio rispetto alla settimana precedente. La crescita esponenziale, con un tempo di raddoppio più dilatato, è in corso a livello nazionale, secondo l'analisi del fisico Giorgio Sestili, fondatore della pagina Facebook 'Coronavirus-Dati e analisi scientifiche'. Emerge infatti che i casi di Covid-19 stanno raddoppiando in Italia a intervalli di circa tre settimane, con una crescita esponenziale che procede lentamente,.

«Se guardiamo al numero dei casi di Covid registrati in Italia ogni settimana, osserviamo - ha detto Sestili - un aumento medio di 1,35 al giorno. Vale a dire che i casi aumentano in media ogni giorno di 1,35 rispetto ai sette giorni precedenti. Questo significa un aumento giornaliero del 35% dei casi rispetto a quelli rilevati sette giorni prima». Il fisico ha rilevato quindi che il «tempo di raddoppio è di circa tre settimane, confrontabile con quello che si registrava fra settembre e ottobre 2020» Non sembrerebbe, al momento, che a spingere in su la curva dell'epidemia sia la nuova variante AY.4.2 del virus SarsCoV2, che non risulterebbe essere più trasmissibile della Delta (B.1.167.2), ha osservato il virologo Francesco Broccolo, dell'Università di Milano Bicocca, riferendosi alle mutazioni Y145H e A222V, entrambe sulla proteina Spike utilizzata dal virus per invadere le cellule. Entrambe «sono state trovate in vari altri ceppi del virus fin dall'inizio della pandemia, ma fino ad ora sono rimaste a bassa frequenza. I primi ceppi portatori di entrambe le mutazioni sono stati sequenziati nell'aprile 2020 e nessuno dei due è stato trovato in nessuna variante di preoccupazione».

I dati delle Regioni

Piemonte

Ricoverati Covid in aumento in Piemonte: in terapia intensiva sono 21 (+2 rispetto a ieri), negli altri reparti 188 (+10). Il bollettino dell'Unità di crisi della Regione riporta, inoltre, 1 decesso, relativo a giorni precedenti, con totale delle vittime da inizio pandemia salito a 11.814. I nuovi casi positivi sono 88, con una quota dello 0,5% rispetto ai tamponi analizzati, dei quali 65 dopo test rapido. In totale i test diagnostici nelle ultime 24 ore in Piemonte sono 18.680, di cui 16.935 antigenici. La quota dei positivi asintomatici è del 73,9%, le persone in isolamento domiciliare 4-050, i nuovi guariti 78.

Friuli Venezia Giulia

Oggi in Friuli Venezia Giulia su 1.535 tamponi molecolari sono stati rilevati 63 nuovi contagi con una percentuale di positività del 4,1%. Sono inoltre 4.196 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 9 casi (0,21%). Nella giornata odierna non si registrano decessi; sono 18 le persone ricoverate in terapia intensiva mentre ammontano a 75 i pazienti ospedalizzati in altri reparti. Lo comunica il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute Riccardo Riccardi. I decessi complessivamente sono 3.856: 846 a Trieste, 2.030 a Udine, 683 a Pordenone e 297 a Gorizia. I totalmente guariti sono 111.226, i clinicamente guariti 45 e 2.081 le persone in isolamento.

Lazio

Nel Lazio su 6.145 tamponi molecolari e 7.374 tamponi antigenici per un totale di 13.519 tamponi, si registrano 445 nuovi casi positivi (-83), 3 i decessi (+1), 407 i ricoverati (+19), 57 le terapie intensive (+5) e 209 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 3,2%. I casi a Roma città sono a quota 219.

Emilia-Romagna

Dall'inizio dell'epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 432.679 casi di positività, 407 in più rispetto a ieri, su un totale di 10.915 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è del 3,7%, un valore non indicativo dell'andamento generale visto il numero di tamponi effettuati, che la domenica è inferiore rispetto agli altri giorni. Inoltre, nei festivi soprattutto quelli molecolari vengono fatti prioritariamente su casi per i quali spesso è atteso il risultato positivo. Continua intanto la campagna vaccinale anti- Covid, estesa a tutti i cittadini sopra i 12 anni di età. Il conteggio progressivo delle somministrazioni di vaccino effettuate si può seguire in tempo reale sul portale della Regione Emilia-Romagna dedicato all'argomento: https://salute.regione.emilia-romagna.it/vaccino-anti- covid, che indica anche quanti sono i cicli vaccinali completati e le dosi aggiuntive somministrate.

Campania

Sono 354, in Campania, i casi positivi nelle ultime 24 ore su 8.585 test esaminati. Come in ogni fine settimana, quando il numero dei test diminuisce, schizza in alto il tasso di contagio che infatti passa dal 2,77% di ieri al 4.12% di oggi. Zero i decessi. Negli ospedali aumentano i ricoveri in terapia intensiva che salgono a 19 (+4 rispetto a ieri) e in degenza dove se ne contano 259 (+15).

Sardegna

In Sardegna si registrano oggi 21 ulteriori casi confermati di positività al Covid, sulla base di 675 persone testate. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 1883 test. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 6 (1 in più di ieri). I pazienti ricoverati in area medica sono 44 ( 2 in più di ieri). Sono 1289 i casi di isolamento domiciliare (lo stesso numero di ieri). Si registra il decesso di un uomo di 84 anni, residente nella Provincia del Sud Sardegna.

Veneto

Sono 362 i nuovi contagi Covid registrati in Veneto nelle ultime 24 ore, per un totale dall'inizio dell'epidemia che sale a 480.822. I casi registrati sono il frutto di 5.820 tamponi molecolari e 6.219 test antigenici effettuati. Vi sono anche quattro decessi, che aggiornano a 11.833 il numero delle vittime. Lo riferisce il bollettino della Regione. Quanto al dato dei ricoveri ospedalieri, sono 170 (4 in più) i posti occupati nelle aree non critiche, e 31 nelle terapie intensive.

Abruzzo

Sono 33 (di età compresa tra 5 e 83 anni) i nuovi casi positivi al Covid registrati oggi in Abruzzo, che portano il totale dall'inizio dell'emergenza a 83034. Lo comunica l'Assessorato regionale alla Sanità. Il bilancio dei pazienti deceduti non registra nuovi casi e resta fermo a 2562. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 78525 dimessi/guariti (+13 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 1947 (+20 rispetto a ieri), nel totale sono ricompresi anche 607 casi riguardanti pazienti persi al follow up dall'inizio dell'emergenza, sui quali sono in corso verifiche.

Sono 55 i pazienti (-1 rispetto a ieri) ricoverati in ospedale in area medica; 9 (invariato rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 1883 (+21 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 612 tamponi molecolari (1489038 in totale dall'inizio dell'emergenza) e 3235 test antigenici (1057981). Il tasso di positività, calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e test antigenici del giorno, è pari a 0.85 per cento. Del totale dei casi positivi, 21341 sono residenti o domiciliati in provincia dell'Aquila (+23 rispetto a ieri), 21090 in provincia di Chieti (invariato), 19839 in provincia di Pescara (+7), 19947 in provincia di Teramo (+3), 681 fuori regione (invariato) e 136 (invariato) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza.

Toscana

Altri quattro morti per Covid in Toscana nelle 24 ore e altri 204 nuovi casi. Le ultime vittime sono state a Firenze, Prato, Massa Carrara e Pisa. Il totale dei morti sale a 7.283 dall'inizio dell'epidemia. I nuovi casi fanno salire il totale dei positivi censiti in Toscana a 289.841 casi (+0,1% rispetto al totale del giorno precedente). I guariti crescono nelle 24 ore solo dello 0,04% - sono stati 99 a tampone di controllo negativo - e raggiungono quota 276.661. Gli attualmente positivi sono adesso 5.897 (dato ancora in crescita, +1,7% su ieri). Tra loro i ricoverati sono 283 (+13 persone il saldo giornaliero su ieri tra ingressi e uscite, + 4,8%) di cui 28 in terapia intensiva (saldo invariato). Ci sono inoltre 5.614 persone positive in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (+88 unità su ieri, più 1,6%). Infine, altre 16.255 persone sono in quarantena (+281 su ieri, +1,8%), anch'esse isolate, in sorveglianza attiva monitorate dalle Asl perché hanno avuto contatti con persone contagiate.

Valle d'Aosta

Nessun decesso e nessun caso positivo al Covid 19 oggi in Valle d'Aosta. I casi totali restano, pertanto, da inizio emergenza 12.310. I positivi attuali sono 80 di cui 75 in isolamento domiciliare e cinque ricoverati in ospedale. Nessun guarito nelle ultime 24 ore, dunque il totale resta di 11.756. I casi complessivamente testati sono 92.610 mentre i tamponi fino ad oggi effettuati sono 230.715. I decessi di persone risultate positive al virus da inizio epidemia ad oggi in Valle d'Aosta sono 474.

Calabria

Sensibile calo dei nuovi contagiati per Covid in Calabria, che passano dai 178 di ieri a 56. Stabili i ricoveri nelle rianimazioni, che restano 5, mentre aumentano di quattro unità quelli nei reparti di cura, che raggiungono così quota 102. Si registrano due morti in più, uno a Catanzaro ed un altro a Cosenza, con il totale dei decessi che arriva a 1.451. Il tasso di positività é il 4,82%, inferiore rispetto al 5,18 di ieri, a fronte però di una diminuzione dei tamponi effettuati, passati da 3.345 a 1.163 (totale 1.301.091). I casi attivi sono 3.150 (-9). Si riducono di 13 unità gli isolati a domicilio (dato complessivo 3.043). I nuovi guariti sono 63, meno rispetto a ieri, quando erano stati 107 (totale 83.007). Questi i dati dell'incidenza del Covid in Calabria contenuti nel Bollettino quotidiano diramato dalla Regione sulla base delle informazioni fornite dai Dipartimenti di prevenzione delle Aziende sanitarie provinciali.

