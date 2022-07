Bollettino Covid oggi 1 luglio: 86.334 nuovi casi e 72 morti. Speranza: «In autunno larga campagna vaccinale»

La morsa del Covid non rallenta. E anzi, torna a far paura agli italiani in vista delle vacanze. Il bollettino Covid di oggi segnala 86.334 i nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 83.274. Le vittime sono invece 72, ieri erano state 59. Sono stati eseguiti in tutto, tra antigenici e molecolari, 316.040 tamponi con il tasso di positività che scende al 27,3%, rispetto al 28,1% di ieri. Sono invece 264 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 3 in più rispetto a ieri. Gli ingressi giornalieri sono 37. I ricoverati nei reparti ordinari sono 6.830, ovvero 238 in più rispetto a ieri.

Aumento della curva dei contagi, prorogato l'obbligo di mascherine in tutte le strutture sanitarie e Rsa

Speranza e la campagna vaccinale

«In autunno costruiremo una campagna di vaccinazione più larga, per fasce generazionali più ampie, ma quella la costruiremo». Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, a margine di un evento della Cgil, a Roma. «Dobbiamo insistere sulla campagna di vaccinazione, per un secondo richiamo subito alle persone fragili - ha poi detto - chi ha più di 80 anni, chi vive nelle Rsa, chi ha particolari fragilità. Il secondo richiamo funziona. Questo si può fare subito».

Italiani positivi verso quota 1 milione

Gli italiani positivi al Coronavirus si avviano nuovamente a toccare quota 1 milione: sono 929.006, in continua crescita negli ultimi giorni. Lo evidenziano i dati del ministero della Salute. In totale sono 18.610.011 gli italiani contagiati dall'inizio della pandemia, mentre i morti salgono a 168.425. I dimessi e i guariti sono 17.512.580, con un incremento di 42.611.

In Lombardia sono 11.574 i nuovi positivi, nel Lazio 11.529 e in Campania 10.699. Gli attualmente contagiati salgono a 929mila (+45mila), dei quali 921mila in isolamento domiciliare. Nelle ultime 24 ore sono 42.611 le persone dimesse o guarite.

