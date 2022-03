Bollettino Covid di oggi 15 marzo: 85.288 casi e 180 morti, tasso di positività a 14,5%

Covid, il bollettino nazionale di oggi martedì 15 marzo 2022. Sono 85.288 i nuovi casi (ieri 28.900) di Covid e 180 i morti (129 ieri) che portano a 157.177 il totale delle vittime da inizio pandemia. È quanto emerge dai dati del Ministero della Salute sulla situazione del contagio.

Sono 587.015 (204.877) i tamponi processati in 24 ore tra molecolari e antigenici, con il tasso di positività che sale al 14,5% (ieri 14,1%). Sono in aumento i ricoveri (+5 rispetto a ieri). Sono invece 502 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 16 in meno rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 51. I ricoverati nei reparti ordinari sono 8.473, ovvero 5 in più rispetto a ieri.

Sono 1.036.124 le persone attualmente positive al Covid, con un aumento di 32.885 nelle ultime 24 ore. In totale sono 13.489.319 gli italiani contagiati dall'inizio della pandemia, mentre i morti salgono a 157.177. I dimessi e i guariti sono 12.296.018, con un incremento di 53.349 rispetto a ieri.

Lazio

Oggi nel Lazio «su 12.799 tamponi molecolari e 55.571 tamponi antigenici per un totale di 68.370 tamponi, si registrano 10.562 nuovi casi positivi (+6.823), sono 14 i decessi (+5), 1.054 i ricoverati (+18), 74 le terapie intensive (-3) e +6.782 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 15,4 per cento. I casi a Roma città sono a quota 4.705».

Campania

Quasi 10mila nuovi casi in Campania. Sono 9.179 i casi di positività al Covid emersi ieri in Campania dall'analisi di 50.444 test. La percentuale di test positivi sul totale di test esaminati è pari al 18,19%. Nel bollettino odierno diffuso dall'unità di crisi della Regione Campania sono inseriti 11 nuovi decessi, 4 dei quali avvenuti nelle ultime 48 ore e 7 avvenuti in precedenza, ma registrati ieri. In Campania sono 37 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva (3 in più rispetto al dato di ieri) e 553 i pazienti Covid ricoverati in reparti di degenza (19 in meno rispetto al dato diffuso ieri).

Sardegna

Sono 3.050 i nuovi positivi in Sardegna segnalati nel bollettino Covid di oggi, 15 marzo. Nell'Isola si registrano altre dieci vittime. I contagi sono stati confermati da 311 tamponi molecolari e 2.739 antigenici, in totale sono stati processati 16.329 test. Restano 18 i ricoverati in terapia intensiva e, con 5 posti letto occupati in più, sale a 328 il totale nell'area medica. Sono invece 864 i nuovi casi di isolamento domiciliare, per un totale di 25.315. Le vittime sono tre donne di 79, 82 e 91 anni del Cagliaritano, un 46enne e due donne di 87 e 91 anni del Sud Sardegna, un uomo di 70 anni e una 89enne nella Sardegna del nord e gli ultimi due decessi arrivano dal Nuorese.

Veneto

Il Veneto registra nelle ultime 24 ore 7.313 nuovi contagi, portando il totale dei positivi da inizio pandemia a quota 1.389.473. . Lo riferisce il bollettino della Regione. Il numero delle vittime sale di 15, raggiungendo un totale di 13.997 vittime. Il dato dei soggetti positivi in isolamento è in aumento, 55.118 contro i 52.812 di ieri (+2.306). Numeri in calo negli ospedali: i malati Covid ricoverati in area medica sono 753 (-16), mentre rimangono 61 quelli nelle terapie intensive. In leggero aumento rispetto al dato precedente l'attività vaccinale: eri sono state 3.550 le somministrazioni in tutta la regione, e solo 121 le prime dosi.

Ultimo aggiornamento: Martedì 15 Marzo 2022, 17:56

