Oggi 4.200 casi e 22 morti, crescono ricoveri e terapie intensive (+24)

Covid Italia, il bollettino di oggi 9 agosto 2021. Sono 4.200 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 6.902. Sono invece 22 le vittime in un giorno (ieri erano state 22). Sono 102.864 invece i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati, ieri erano stati 293.863. Il tasso di positività è del 4,1% (+1,3%).

Sono 323 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia, 24 in più rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono 39. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 2.786, 115 in più rispetto a ieri.

Lombardia

Sono 200 i nuovi casi di Covid-19 in Lombardia, a fronte di 10.975 tamponi effettuati, di cui è risultato positivo l'1,8%. Nelle ultime 24 ore si è registrato un decesso, che porta a 33.839 il totale dei morti nella regione da inizio pandemia. Aumentano i ricoverati in terapia intensiva: sono oggi 37, 2 più di ieri. Cala di 1, invece, il numero dei pazienti nei reparti Covid ordinari, dove sono ricoverate oggi 275 persone.

Toscana

In Toscana sono 257.588 i casi di positività al Coronavirus, 492 in più rispetto a ieri (483 confermati con tampone molecolare e 9 da test rapido antigenico). I nuovi casi hanno un'età media di 36 anni circa: il 26% ha meno di 20 anni, il 35% tra 20 e 39 anni, il 23% tra 40 e 59 anni, il 10% tra 60 e 79 anni, il 6% ha 80 anni o più. Non si ferma la crescita dei ricoveri: sono in tutto 283, 25 in più rispetto a ieri, di cui 30 in terapia intensiva, 7 in più. Oggi si registrano purtroppo 3 nuovi decessi - tutti uomini con un'età media di 88 anni, di cui 1 a Firenze, 1 a Pistoia, 1 a Arezzo - che portano il totale a 6.932 morti.

Puglia

Su 5504 test per l'infezione da Covid-19 sono stati registrati oggi in Puglia 144 casi positivi con un tasso di positività che sale al 2,6% contro l'1,65% di ieri. I nuovi casi infetti sono così ripartiti: 21 in provincia di Bari, 20 in provincia di Brindisi, 46 nella provincia BAT, 19 in provincia di Foggia, 32 in provincia di Lecce, 5 in provincia di Taranto, 1 caso di provincia di residenza non nota. È stato registrato un decesso nella Bat. Sono 3.442 i casi attualmente positivi.

Veneto

Sono 425 i nuovi positivi al Covid riscontrati nelle ultime 24 ore in Veneto, e 2 i decessi. Lo riferisce il bollettino della Regione. Il totale degli infetti dall'inizio dell'epidemia raggiunge i 442.114, quello delle vittime 11.649. Il tasso di incidenza dei contagi (ieri sono stati solo 13mila i tamponi) è del 3,2%.

Basilicata

Ventuno dei 276 tamponi esaminati ieri in Basilicata sono risultati positivi: lo ha reso noto la task force regionale nel bollettino quotidiano, che segnala un aumento - a quota 25 - delle persone ricoverate negli ospedali di Potenza e di Matera (uno dei quali in terapia intensiva). I positivi in isolamento domiciliare sono 902. Per quanto riguarda le vaccinazioni, ieri ne sono state eseguite 3.672: i lucani che hanno ricevuto la prima dose sono 367.559 (66,4 per cento), mentre quelli che hanno avuto anche la seconda sono 279.913 (50,6 per cento).

Abruzzo

Sono 25 i nuovi casi di Covid-19 accertati nelle ultime ore in Abruzzo. Sono emersi, come ogni lunedì, da un basso numero di tamponi molecolari, 1.252: è risultato positivo il 2% dei campioni. Eseguiti anche 886 test antigenici. In aumento i ricoveri, che passano dai 44 di ieri ai 50 di oggi. Le ospedalizzazioni, nel giro di due settimane, sono raddoppiate. Il tasso di occupazione dei posti letto è fermo all'1% per le terapie intensive e sale al 4% per l'area medica, rimanendo comunque lontano dalle soglie da zona gialla. Non si registrano decessi: il bilancio delle vittime è fermo a 2.515. I nuovi positivi hanno età compresa tra 2 e 100 anni. Gli attualmente positivi sono 1.801 (-20): 49 pazienti (+6 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica e uno (invariato) è in terapia intensiva, mentre gli altri 1.751 (-26) sono in isolamento domiciliare. I guariti sono 72.591 (+46). Dei 76.907 casi complessivamente accertati in Abruzzo dall'inizio dell'emergenza, 19.459 sono residenti o domiciliati in provincia dell'Aquila (+6 rispetto a ieri), 19.840 in provincia di Chieti (invariato), 18.801 in provincia di Pescara (+14), 18.073 in provincia di Teramo (+4) e 616 fuori regione (+5), mentre per 118 (-4) sono in corso verifiche sulla provenienza.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 9 Agosto 2021, 18:01

