Bollettino Covid 25 dicembre, 54.762 nuovi casi e 144 morti. Nuovo record di contagi da inizio pandemia, quasi un milione di tamponi

Covid, il bollettino del 25 dicembre. Sono 54.762 i casi di Covid individuati in Italia nelle ultime 24 ore, nuovo record da inizio della pandemia. Ieri i casi erano stati 50.599. Le vittime, secondo i dati del ministero della Salute, sono 144, mentre ieri erano state 141.

Sono 969.752 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 929.775. Il tasso di positività è al 5,6%, in aumento rispetto al 5,4% di ieri. Sono 1.071 (ieri erano 1.038) i pazienti in terapia intensiva in Italia, 33 in più di ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 106. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 8.892 (ieri erano 8.812), ovvero 80 in più.

Sono 500.466 gli attualmente positivi al Covid in Italia, 39.792 in più rispetto a ieri. Dall'inizio della pandemia i casi totali sono 5.622.431 e i morti 136.530. I dimessi e i guariti sono invece 4.985.435, con un incremento di 14.851 rispetto a ieri

Bollettino Covid Italia, i dati dalla Regioni

LOMBARDIA

Con 220.284 tamponi effettuati è di 17.332 il numero di nuovi casi di Covid registrati in Lombardia. Ô il nuovo record da inizio pandemia. Il tasso di positività è in lieve crescita al 7,8% (ieri 7,7%). In aumento i ricoverati in terapia intensiva (+10, 178) e nei reparti ordinari (+1, 1.401). Sono 38 i decessi, che portano il totale a 34.925 morti da inizio pandemia. Per quanto riguarda le province, sono 7.340 i positivi segnalati a Milano, 1.231 a Bergamo, 1.438 a Brescia, 888 a Como, 607 a Cremona, 374 a Lecco, 492 a Lodi, 388 a Mantova, 1.515 a Monza e Brianza, 807 a Pavia, 162 a Sondrio e 1.558 a Varese.

TOSCANA

I nuovi casi di Coronavirus registrati in Toscana nelle 24 ore sono 3.438 su 54.292 test di cui 18.707 tamponi molecolari e 35.585 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 6,33% (30,5% sulle prime diagnosi). È quanto riferito sui social dal presidente della Regione Eugenio Giani. Il dato odierno dei nuovi casi stabilisce un nuovo record dall'inizio della pandemia, fino a ieri infatti il dato più alto si era registrato il 7 novembre 2020 quando i nuovi positivi in 24 ore furono 2.787. Rispetto a ieri il numero dei nuovi casi è leggermente superiore (erano 3.337), più alto anche il numero dei test effettuati (erano 52.095) mentre il tasso è in discesa (era 6,41%)

VENETO

Un altro giorno di contagi da record in Veneto, +5.402 nuovi positivi in 24 ore, cui si aggiungono 24 vittime. Lo riferisce il bollettino della Regione. Il conteggio degli infetti dall'inizio della pandemia supera la soglia 600mila: dal febbraio 2019 sono 605.341 le persone contagiate dal virus; i decessi salgono a 12.281. Rispetto a ieri sono aumentate le dimissioni dei malati Covid dai reparti ordinari: i posti letto occupati sono oggi 1.188 (-25). È però peggiorata la situazione delle terapie intensive, con 174 ricoverati (+11). In forte crescita i soggetti attualmente positivi nella regione, 69.386 (+ 2.388).

CAMPANIA

Sono 4.837 i nuovi positivi al Covid in Campania su 77.269 test esaminati. L'incidenza risale raggiungendo il 6,25% rispetto al 5,93% di ieri. Nove le nuove vittime censite nel bollettino dell'Unità di crisi della Regione: 6 nelle ultime 48 ore e 3 decedute in precedenza ma registrate ieri. Tornano a scendere, anche se di poco, i posti occupati in terapia intensiva, 31 (meno 1); in forte crescita quelli in degenza, 495 (più 38).

EMILIA ROMAGNA

Continua a crescere la curva del contagio in Emilia-Romagna, con oltre 3.500 nuovi positivi (3.551) in più di ieri, trovati con 42.016 tamponi. Non cala neppure il numero dei morti, altri 22 nelle ultime 24 ore, dai 41 ai 93 anni, mentre restano stabili i ricoveri in terapia intensiva (107), salgono negli altri reparti (1.142, +23) L'età media dei nuovi contagiati è 37,5 anni. Sui 1.385 asintomatici, 518 sono stati individuati grazie all'attività di contact tracing. Tra le province, Bologna segna 766 nuovi casi più 52 dell'Imolese, poi Modena 533. I guariti sono 309 in più, i malati attivi 52.826 (+3.220), il 97,6% in isolamento con sintomi lievi.

UMBRIA

Si arresta nel giorno di Natale l'incremento dei nuovi positivi al Covid in Umbria, 1.117 nell'ultimo giorno, il 9,1 per cento in meno rispetto al venerdì. Non sono state registrate nuove vittime per il virus mentre resta sostanzialmente stabile la pressione sul sistema ospedaliero, con 77 ricoverati, uno in più mentre restano otto i posti occupati nelle terapie intensive. Emerge dai dati sul sito della Regione. Sono stati analizzati 5.329 tamponi e 19.749 test antigenici, con un tasso di positività sul totale del 4,4 per cento in calo rispetto al 4,98 del giorno precedente. I guariti sono stati 147, con gli attualmente positivi ora 7.408, 970 in più.

SARDEGNA

In Sardegna si registrano oggi 468 ulteriori casi confermati di positività al Covid, sulla base di 3972 persone testate. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 17390 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 11 ( come ieri). I pazienti ricoverati in area medica sono 132 ( 1 in più di ieri). 4939 sono i casi di isolamento domiciliare ( 352 in più di ieri). Non si registrano decessi.

PUGLIA

Oggi in Puglia si registra una impennata di nuovi casi con 1.671 contagi da Covid nelle ultime 24 ore: si tratta del 4,14% dei 40.295 test eseguiti. Inoltre si registrano 4 decessi. Delle 10.864 persone attualmente positive in Puglia, 172 sono ricoverate in area non critica e 25 in terapia intensiva. I 1.671 nuovi casi sono stati individuati soprattutto in provincia di Bari (497), Lecce (332), Brindisi (263) e Foggia (239). Seguono le province di Taranto (152) e Barletta-Andria-Trani (141). Riguardano residenti fuori regione altri 42 casi, mentre per altri cinque è in via di definizione la provincia di appartenenza.

FRIULI VENEZIA GIULIA

Oggi in Friuli Venezia Giulia su 10.275 tamponi molecolari sono stati rilevati 1.072 nuovi contagi, con una percentuale di positività del 10,4%. Sono inoltre 15.835 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 173 casi (1,09%). La fascia maggiormente colpita risulta essere quella dei più giovani, in età 0-19 anni, con 279 contagi. Nella giornata di oggi si registrano i decessi di 8 persone.

LAZIO

Sono 4.171 i nuovi casi di Covid individuati nel Lazio con 102.049 tamponi, la metà dei quali (2.047) a Roma. Lo rende noto l'assessore alla Salute Alessio D'Amato sottolineando che nelle ultime 24 ore sono 4 le vittime - di cui 3 non erano vaccinate - 26 i ricoverati nei reparti ordinati (per un totale di 947) e 3 nelle terapie intensive che portano il totale a 129. I guariti sono 845.

MARCHE

Secondo giorno consecutivo di calo di ricoveri per Covid-19 nelle Marche (ieri -6 e oggi -2) che si attestano a 220 di cui 36 in Terapia intensiva (-2), 47 in Semintensiva (+5) e 137 in reparti non intensivi (-5); 19 i dimessi. Lo fa sapere la Regione Marche. Nn anno fa, a Natale 2020, i ricoverati erano 458, in trend discendente (-15), di cui 60 in Terapia intensiva. Gli ospiti di strutture territoriali sono 120 e 31 le persone in osservazione nei pronto soccorso. Nell'ultima giornata nessun decesso rilevato nella regione con il bilancio della vittime correlate alla pandemia che resta fermo a 3.216.

LIGURIA

Sono 1.451 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria, a fronte di 7729 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiunge il numero record di 19.061 test antigenici rapidi. Il maggior numero dei nuovi positivi si registra nel Genovese (630 compreso il Tigullio), seguito dall'Imperiese con 391 nuovi casi, lo Spezzino (265) e il savonese (158). 7 i nuovi casi non riconducibili alla residenza in Liguria. Ancora un dato in aumento: i ricoveri oggi sono 483, 11 in più rispetto a ieri, di cui 39 persone in Intensiva (2 in più).

PIEMONTE

L'Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 3.756 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 (di cui 2.395 dopo test antigenico), pari al 6,2% di 60.530 tamponi eseguiti, di cui 48.701 antigenici. Dei 3.756 nuovi casi gli asintomatici sono 2.699 (71,9%).I casi sono 2.452 di screening, 980 contatti di caso, 324 con indagine in corso. Il totale dei casi positivi diventa 452.043, di cui 36.406 Alessandria, 21.767 Asti, 14.620 Biella, 64.132 Cuneo, 34.972 Novara, 240.176 Torino, 16.011 Vercelli, 16.595 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.908 residenti fuori regione ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 5.456 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.

ABRUZZO

Sono 722 i nuovi casi di Covid-19 accertati nelle ultime ore in Abruzzo. Sono emersi dall'analisi di 5.596 tamponi molecolari: è risultato positivo il 12,9% dei campioni. Il Teramano, con 303 nuovi positivi, registra il dato più alto da quando, quasi due anni fa, è esplosa la pandemia. Per l'Abruzzo il dato odierno è il più alto del 2021 e il quarto più alto di sempre. In aumento i ricoveri: il tasso di occupazione dei posti letto sale al 10% per le terapie intensive ed è al 10% anche per l'area medica, a fronte di soglie da zona gialla rispettivamente del 10 e del 15%.

