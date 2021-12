Bollettino Covid oggi sabato 25 dicembre, record di casi in Toscana. Impennata in Puglia, oltre 5mila in Veneto

Covid, il bollettino di oggi 25 dicembre. Ecco i dati sui contagi in Italia nelle ultime 24 ore comunicati dalle Regioni. Ieri in tutto il Paese erano stati 50.599 i nuovi casi di Covid individuati (record assoluto da quando quasi due anni fa è esplosa la pandemia) e 141 le vittime.

Green pass, quanto dura? E dove va esibito? Dalle mascherine alla terza dose, domande e risposte

Bollettino Covid Italia, i dati dalla Regioni

TOSCANA

I nuovi casi di Coronavirus registrati in Toscana nelle 24 ore sono 3.438 su 54.292 test di cui 18.707 tamponi molecolari e 35.585 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 6,33% (30,5% sulle prime diagnosi). È quanto riferito sui social dal presidente della Regione Eugenio Giani. Il dato odierno dei nuovi casi stabilisce un nuovo record dall'inizio della pandemia, fino a ieri infatti il dato più alto si era registrato il 7 novembre 2020 quando i nuovi positivi in 24 ore furono 2.787. Rispetto a ieri il numero dei nuovi casi è leggermente superiore (erano 3.337), più alto anche il numero dei test effettuati (erano 52.095) mentre il tasso è in discesa (era 6,41%)

VENETO

Un altro giorno di contagi da record in Veneto, +5.402 nuovi positivi in 24 ore, cui si aggiungono 24 vittime. Lo riferisce il bollettino della Regione. Il conteggio degli infetti dall'inizio della pandemia supera la soglia 600mila: dal febbraio 2019 sono 605.341 le persone contagiate dal virus; i decessi salgono a 12.281. Rispetto a ieri sono aumentate le dimissioni dei malati Covid dai reparti ordinari: i posti letto occupati sono oggi 1.188 (-25). È però peggiorata la situazione delle terapie intensive, con 174 ricoverati (+11). In forte crescita i soggetti attualmente positivi nella regione, 69.386 (+ 2.388)

UMBRIA

Si arresta nel giorno di Natale l'incremento dei nuovi positivi al Covid in Umbria, 1.117 nell'ultimo giorno, il 9,1 per cento in meno rispetto al venerdì. Non sono state registrate nuove vittime per il virus mentre resta sostanzialmente stabile la pressione sul sistema ospedaliero, con 77 ricoverati, uno in più mentre restano otto i posti occupati nelle terapie intensive. Emerge dai dati sul sito della Regione. Sono stati analizzati 5.329 tamponi e 19.749 test antigenici, con un tasso di positività sul totale del 4,4 per cento in calo rispetto al 4,98 del giorno precedente. I guariti sono stati 147, con gli attualmente positivi ora 7.408, 970 in più.

PUGLIA

Oggi in Puglia si registra una impennata di nuovi casi con 1.671 contagi da Covid nelle ultime 24 ore: si tratta del 4,14% dei 40.295 test eseguiti. Inoltre si registrano 4 decessi. Delle 10.864 persone attualmente positive in Puglia, 172 sono ricoverate in area non critica e 25 in terapia intensiva. I 1.671 nuovi casi sono stati individuati soprattutto in provincia di Bari (497), Lecce (332), Brindisi (263) e Foggia (239). Seguono le province di Taranto (152) e Barletta-Andria-Trani (141). Riguardano residenti fuori regione altri 42 casi, mentre per altri cinque è in via di definizione la provincia di appartenenza.

Ultimo aggiornamento: Sabato 25 Dicembre 2021, 13:08

© RIPRODUZIONE RISERVATA