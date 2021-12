Bollettino Covid di oggi 13 dicembre 2021: 12.712 casi e 98 morti. Omicron anche in Emilia Romagna e Toscana

Covid, il bollettino nazionale di oggi lunedì 13 dicembre 2021. Sono 12.712 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 19.215. Sono invece 98 le vittime in un giorno, ieri erano state 66. In Emilia Romagna e Toscana primi casi di variante Omicron. Sono 313.536 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore. Ieri erano stati 501.815. Il tasso di positività è al 4%, ieri era al 3,8%. Sono invece 856 i pazienti in terapia intensiva in Italia, 27 in più rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 60. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 6.951, con un balzo di 254 in più rispetto a ieri.

Zona gialla in Veneto e Liguria a Natale. Lombardia e Marche rischiano a Capodanno. Lazio in bilico

Sono 290.757 gli attualmente positivi al Covid in Italia, secondo i dati del ministero della Salute, 5.880 in più nelle ultime 24 ore. Dall'inizio della pandemia i casi totali sono 5.238.221, i morti 134.929. I dimessi e i guariti sono invece 4.812.535, con un incremento di 6.726 rispetto a ieri.

Il bollettino: i dati dalle Regioni

Veneto

Sono 2.096 i nuovi contagi Covid registrati nelle ultime 24 ore in Veneto, cui si aggiungono 10 decessi. Lo riferisce il bollettino della Regione. Si tratta di un abbassamento fittizio dei nuovi positivi, dopo i balzi di 4.000 casi quotidiani, perchè risultato di un numero basso di tamponi eseguiti la domenica, quando vengono concentrati solo su soggetti sintomatici. Il totale degli infetti raggiunge i 554.117 dall'inizio della pandemia. Le vittime totali sono 12.065. Schizza in alto il dato degli attuali positivi, 50.585 (+1.344). Peggiora la situazione ospedaliera. I malati Covid ricoverati sono complessivamente 1.052 (+25), dei quali 916 (+22) in area medica, e 136 (+3) in terapia intensiva. «Siamo nella fase acuta - ha commentato Luca Zaia - nella quale abbiamo più ingressi che uscite negli ospedali».

Toscana, primo caso di Omicron

Individuato a Siena il primo caso di variante Omicron al Covid in Toscana. Lo si apprende dall'Aou Senese. Gli esami di laboratorio hanno rilevato Omicron in una turista proveniente dalla Gran Bretagna, vaccinata e asintomatica, ricoverata per un'altra patologia all'ospedale Santa Maria alle Scotte. Il sequenziamento è stato effettuato dall'Uoc Microbiologia e Virologia dell'Azienda ospedaliero-universitaria Senese.

Emilia Romagna

Altre 1.800 infezioni di coronavirus in Emilia-Romagna, i primi due casi individuati in regione di variante Omicron e un altro balzo dei ricoveri con una sessantina di pazienti Covid in più. Ô quanto emerge dal bollettino odierno della Regione. La situazione negli ospedali: i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono ad oggi 88 (+3), 1.004 quelli negli altri reparti Covid (+58). Sul fronte contagi, sono 1.828 in più rispetto a ieri, su un totale di 20.433 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. Età media 38 anni. Tra le province in testa Bologna con 372 nuovi casi (di cui 53 del circondario imolese), poi Modena (355) e Rimini (213). Viene accertata la circolazione di Omicron anche in regione. L'istituto zooprofilattico della Lombardia e dell'Emilia-Romagna, sede di Parma, e il Policlinico San Matteo di Pavia, hanno sequenziato i primi due casi in Emilia-Romagna di variante Omicron. Si tratta di un uomo e una donna, residenti entrambi nel piacentino. Non presentano sintomi gravi e si trovano in isolamento domiciliare. Si contano altri 9 morti con Covid-19, di età compresa tra 66 e 93 anni. Il totale delle vittime in regione sta per superare quota 14mila da inizio pandemia. Complessivamente i casi attivi sono 33.597 (+1.332), il 96,7% in isolamento a casa.

Lazio

Nel Lazio su 13.081 tamponi molecolari e 19.130 antigienici, per un totale di 32.211tamponi, si registrano 1.470 nuovi casi positivi (-495). Sono 8 i decessi (+5), 821 i ricoverati (+39), 114 le terapie intensive (+2) e +466 i guariti. Lo comunica il bollettino della Regione Lazio. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 4,5%, i casi a Roma città sono a quota 753.

Campania

Sono 992 i nuovi positivi al Covid in Campania su 18.794 test esaminati: l'incidenza è del 5,27%, in aumento (anche a causa del minor numero di tamponi nel giorno domenicale) rispetto al 4,95% del giorno precedente. Sette le nuove vittime censite, di cui cinque decedute nelle ultime 48 ore. I posti letto di terapia intensiva occupati sono 30 (+1), quelli in degenza 358 (-7).

Piemonte

Cresce di 32, oggi, il numero dei ricoverati Covid negli ospedali del Piemonte, +1 in terapia intensiva, dove il totale ora è di 49 pazienti, +31 negli altri reparti, dove il dato complessivo è ora di 579. Sei i decessi, nessuno relativo a oggi; i nuovi casi positivi sono 1.227, con un tasso del 2,4% rispetto ai 50.228 tamponi diagnostici processati, di cui 45.044 antigenici. Dei 1227 nuovi contagiati gli asintomatici sono 838 (68,3%). Le persone in isolamento domiciliare sono 18.073, i guariti +609. Il totale dei casi positivi dall'inizio della pandemia in Piemonte diventa 418.969, i morti positivi al Covid 11.922, i guariti 388.346.

Friuli Venezia Giulia

Oggi in Friuli Venezia Giulia su 9.337 test e tamponi sono state riscontrate 406 positività al Covid 19, pari al 4,34%. Nel dettaglio, su 3.054 tamponi molecolari sono stati rilevati 358 nuovi contagi (11,7%), su 6.283 test rapidi antigenici 48 casi (0,76%). Oggi si registrano i decessi di 8 persone, tra i 79 e i 95 anni, morte in ospedale o in casa. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 28 (+1), mentre i pazienti in altri reparti 306 (+12). Lo comunica il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute Riccardo Riccardi, il quale precisa inoltre che oltre il 28% dei nuovi contagi riguarda persone con meno di 19 anni.

Abruzzo

Sono 89 (di età compresa tra 1 e 85 anni) i nuovi casi positivi al Covid registrati oggi in Abruzzo, che portano il totale dall'inizio dell'emergenza a 90955. Il totale risulta inferiore in seguito a riallineamenti. Il bilancio dei pazienti deceduti non registra nuovi casi e resta fermo a 2609. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 82682 dimessi/guariti (+187 rispetto a ieri). Lo comunica l'Assessorato regionale alla Sanità.

Puglia

Su 16.476 test eseguiti in Puglia sono 228 le persone risultate positive al Covid nelle ultime 24 ore, con un tasso di positività dell'1,4%, in calo rispetto al 2,3% di ieri. Cinque persone sono morte. Sono 5.539 le persone attualmente positive, 127 quelle ricoverate in area non critica, 19 in terapia intensiva, due in più di ieri. Questa la suddivisione per provincia: nel Barese 49, nella Bat 1, nel Brindisino 29, nel Foggiano 92, in provincia di Lecce 48, nel Tarantino 7, altri 2 di provincia in via di definizione. Complessivamente, dall'inizio della pandemia, sono 283.724 i pugliesi contagiati dal Covid e 6.919 i decessi.

Marche

Nelle Marche «le persone ricoverate in terapia intensiva sono non vaccinate: su 34 sono 6 quelle vaccinate con doppia dose ma hanno comorbidità». Così l'assessore regionale alla Sanità Filippo Saltamartini (Lega) a margine del Consiglio regionale. «La valutazione statistica è questa - aggiunge - il vaccino funziona: se si arriva in Area medica, con le terapie in 3-4 giorni si riesce ad andare a casa. In alcuni casi con l'uso di anticorpi monoclonali si impedisce anche di arrivare in area medica. Quindi - conclude - non vi è dubbio alcuno che il vaccino sia efficiente ed efficace».

Calabria

Secondo il bollettino sull'emergenza Covid-19 diffusi dal dipartimento Tutela della salute della Regione Calabria, sono 189 i nuovi contagi registrati (su 3.500 tamponi effettuati), +215 guariti e 4 morti (per un totale di 1.531 decessi). Il bollettino, inoltre, registra -30 attualmente positivi, -43 in isolamento, +12 ricoverati e, infine, +1 terapie intensive (per un totale di 21).

Ultimo aggiornamento: Lunedì 13 Dicembre 2021, 18:12

