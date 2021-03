Il bollettino coronavirus di oggi. Sono 23.987 i positivi al test del Covid in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 23.696. Sono invece 457 le vittime in un giorno (460 ieri). Sono 354.952 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri i test erano stati 349.472. Il tasso di positività resta intorno al 6,8% come ieri. Sono 3.628 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per Covid in Italia, 8 più di ieri nel saldo giornaliero tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri in rianimazione sono 288, secondo i dati del ministero della Salute (ieri erano stati 260). Nei reparti ordinari sono invece ricoverate 28.472 persone, in aumento di 48 unità rispetto a ieri.

Lombardia

A fronte di 60.804 tamponi effettuati (di cui 40.139 molecolari e 20.665 antigenici), sono oggi 5.077 i nuovi positivi a Sars-Cov-2 in Lombardia, con un tasso di positività dell'8,3 per cento (ieri era dell'8,4). I decessi sono cento, come ieri, per un totale di 30.285 morti nella regione da inizio pandemia. In terapia intensiva sono ricoverati 848 pazienti, tre più di ieri; mentre nei reparti ordinari sono 7.111, 21 meno di 24 ore fa. I guariti/dimessi, infine, sono oggi 2.400. Lo fa sapere il quotidiano bollettino sull'andamento della pandemia diffuso da Regione Lombardia.

Emilia-Romagna

Aumentano i nuovi casi giornalieri per Covid in Emilia-Romagna, calano i ricoveri e si contano altri 46 morti. Dal bollettino quotidiano della Regione risultano 2.391 nuovi positivi al coronavirus, un dato in crescita rispetto a ieri (2.070), rilevati su 32.068 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. L'età media dei nuovi casi è 44 anni. I ricoveri in terapia intensiva sono sostanzialmente stabili 399 (-3) mentre calano quelli nei reparti Covid, 3.515 (-40). L'età media dei morti di oggi è 83,3 anni. La situazione dei contagi nelle province vede ancora in testa Bologna (568 più 53 del circondario imolese) e Modena (411). A seguire: Parma (273), Ravenna (237), Rimini (218), Ferrara (166), Forlì (150), Reggio Emilia (148), Cesena (100), Piacenza (67). I casi attivi, cioè i malati effettivi, a oggi sono 71.859 (-33 rispetto a ieri). Per quanto riguarda i vaccini, alle 15 di oggi risultano somministrate complessivamente 768.941 dosi e 267.944 sono le persone che hanno ricevuto due dosi.

Calabria

Restano sopra quota 400 (412, ieri 475) i nuovi positivi in Calabria dove si registrano tre vittime, con il totale che arriva a 789. Crescono ancora i ricoverati, +9 in area medica (340) e +1 in terapia intensiva (35). Gli isolati a domicilio sono 9.248 (+202), mentre i guariti crescono di 197 (34.824). I casi attivi sono 9.623 (+89). Anche oggi, il maggior numero di nuovi casi (192) sono in provincia di Cosenza, seguita da Reggio Calabria (82), Catanzaro (57), Crotone (47), Vibo Valentia (34). Ad oggi sono stati sottoposti a test 615.272 soggetti per un totale di 653.967 tamponi eseguiti e 45.236 positivi. Sono questi i dati giornalieri sulla pandemia Covid del dipartimento Tutela della Salute della Regione. Territorialmente, da inizio pandemia, i casi positivi sono distribuiti a: Cosenza: casi attivi 4.604 (92 in reparto AO di Cosenza; 18 in reparto al presidio di Rossano;16 al presidio ospedaliero di Acri; 18 al presidio ospedaliero di Cetraro; 0 all'Ospedale da Campo; 12 in terapia intensiva, 4.448 in isolamento domiciliare); casi chiusi 9.253 (8.922 guariti, 331 deceduti). Catanzaro: casi attivi 2.294 (32 in reparto all'AO di Catanzaro; 10 in reparto al presidio di Lamezia Terme; 25 in reparto all'AOU Mater Domini; 13 in terapia intensiva; 2.214 in isolamento domiciliare); casi chiusi 4.224 (4.118 guariti, 106 deceduti). Crotone: casi attivi 816 (27 in reparto; 789 in isolamento domiciliare); casi chiusi 2.934 (2.885 guariti, 49 deceduti). Vibo Valentia: casi attivi 554 (16 ricoverati, 538 in isolamento domiciliare); casi chiusi 3.656 (3.588 guariti, 68 deceduti). Reggio Calabria: casi attivi 1.305 (74 in reparto all'AO di Reggio Calabria; 12 in reparto al P.O di Gioia Tauro; 10 in terapia intensiva; 1.209 in isolamento domiciliare); casi chiusi 15.237 (15.002 guariti, 235 deceduti). Altra Regione o Stato estero: casi attivi 50 (50 in isolamento domiciliare); casi chiusi 309 (309 guariti).

Lazio

Oggi su oltre 16mila tamponi nel Lazio (-295) e oltre 19mila antigenici per un totale di oltre 35 mila test, si registrano 2.006 casi positivi (-49), 37 i decessi (+4) e +1.811 i guariti. Diminuiscono i casi, aumentano i decessi, i ricoveri e le terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 12%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale è al 5%». Lo riferisce l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato, al termine della videoconferenza con la task-force regionale per Covid-19 con i direttori generali delle Asl e aziende ospedaliere, Policlinici universitari e l'ospedale pediatrico Bambino Gesù. I casi a Roma città sono a quota 910.

Trentino

Dopo la tregua di ieri, oggi si registrano altri 5 decessi per coronavirus in Trentino; i nuovi contagi sono 238. Le persone decedute sono 3 donne e di 2 uomini di età compresa fra i 66 e gli 80 anni. Secondo il bollettino odierno dell'Azienda sanitaria per i servizi sanitari, 145 sono i nuovi casi risultati positivi su 1.833 tamponi molecolari e 93 su 1.325 test rapidi antigenici. Fra i giovanissimi, i nuovi casi sono 38 (5 hanno tra 0-2 anni, 5 tra 3-5 anni, 8 tra 6-10 anni, 7 tra 11-13 anni e 13 tra 14-19 anni) mentre sono 53 quelli riscontrati fra chi ha più di 60 anni (31 hanno tra 60-69 anni, 13 tra 70-79 anni e 9 di 80 e più anni). Negli ospedali la situazione anche oggi appare in miglioramento, con 18 dimissioni a fronte di 12 nuovi ricoveri che portano il totale dei pazienti Covid a 238. In rianimazione si trovano attualmente 44 persone, una in meno rispetto a ieri. I nuovi guariti sono 291. Le persone finora vaccinate sono 85.697 (di cui 29.951 che hanno ricevuto la seconda dose). A cittadini con più di 80 anni sono state somministrate 40.216 dosi, mentre sono arrivate a 8.070 quelle della fascia 70-79 anni.

Piemonte

Più guariti che positivi nel bollettino di oggi dell'Unità di crisi della Regione Piemonte. I primi sono 2.236, mentre i casi di contagio sono 2.117, con un tasso di positività del 6,6% rispetto a 32.115 tamponi diagnostici processati (18.135 antigenici). La quota di asintomatici è del 32,7%. Le vittime sono 38 (di cui 4 casi registrati oggi). Ancora forte l'aumento dei ricoverati Covid nei reparti ordinari, +82, con totale a 3.759. Si conferma invece la stabilità nel numero dei pazienti in terapia intensiva, 358 con un incremento di 1 rispetto a ieri.. Le persone in isolamento domiciliare sono 31.018, il totale degli attualmente positivi 35.135.

Sardegna

Sono 44.119 i casi di positività al Covid-19 complessivamente accertati in Sardegna dall'inizio dell'emergenza. Nell'ultimo aggiornamento dell'Unità di crisi regionale sono stati rilevati 178 nuovi casi. In totale sono stati eseguiti 949.634 tamponi, per un incremento complessivo di 5.752 test rispetto al dato precedente. Il rapporto casi positivi-tamponi eseguiti segna per l'Isola un tasso di positività del 3%. Si registrano due nuovi decessi (1.221 in tutto). Sono invece 170 i pazienti attualmente ricoverati in ospedale in reparti non intensivi (-3), mentre sono 30 (+3) i pazienti in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 13.272. I guariti sono complessivamente 29.240 (+63), mentre le persone dichiarate guarite clinicamente nell'Isola sono attualmente 186. Sul territorio, dei 44.119 casi positivi complessivamente accertati, 11.029 (+73) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 6.962 (+24) nel Sud Sardegna, 3.634 (+11) a Oristano, 8.655 (+34) a Nuoro, 13.839 (+36) a Sassari.

Marche

Sono 674 i positivi al covid rilevati nelle ultime 24 ore nelle Marche tra le nuove diagnosi. Testati nell'ultima giornata «5.425 tamponi: 2.985 nel percorso nuove diagnosi (di cui 764 nello screening con percorso Antigenico) - fa sapere il Servizio Sanità della Regione - e 2.440 nel percorso guariti (con un rapporto positivi/testati pari al 22,6%)». Dei 674 positivi, 243 sono in provincia di Ancona (105 in provincia di Macerata, 243 in provincia di Ancona, 175 in provincia di Pesaro Urbino, 105 in quella di Macerata, 70 in quella di Ascoli Piceno, 56 in quella di Fermo e 25 fuori regione. Questi casi comprendono soggetti sintomatici (80), contatti in setting domestico (173), contatti stretti di casi positivi (201), contatti in setting lavorativo (23), contatti in ambiente di vita/socialità (1), contatti in setting assistenziale (2), contatti con coinvolgimento di studenti di ogni grado di formazione (4), screening percorso sanitario (2). Per altri 188 casi si stanno ancora effettuando le indagini epidemiologiche. Sui 764 test del Percorso Screening Antigenico «sono stati riscontrati 76 casi positivi (da sottoporre al tampone molecolare). Il rapporto positivi/testati è pari al 10%».

Puglia

Sono complessivamente 63.933 i casi positivi al Covid 19 registrati in Abruzzo dall'inizio dell'emergenza. Rispetto a ieri si registrano 392 nuovi casi (di età compresa tra 10 mesi e 94 anni). I positivi con età inferiore ai 19 anni sono 66, di cui 25 in provincia dell'Aquila, 12 in provincia di Pescara, 15 in provincia di Chieti e 14 in provincia di Teramo.Lo comunica l'Assessorato regionale alla Sanità precisando che il bilancio dei pazienti deceduti registra 5 nuovi casi e sale a 2072 (di età compresa tra 48 e 91 anni, 2 in provincia di Chieti, 1 in provincia dell'Aquila, 1 in provincia di Teramo e 1 in provincia di Pescara). Del totale odierno, 1 caso è riferito a decesso avvenuto nei giorni e comunicato solo oggi dalla Asl. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 51411 dimessi/guariti (+424 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 10450 (-37 rispetto a ieri). Dall'inizio dell'emergenza Coronavirus, sono stati eseguiti complessivamente 870304 tamponi molecolari (+4629 rispetto a ieri) e 346816 test antigenici (+1598 rispetto a ieri). Il tasso di positività, calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e test antigenici del giorno, è pari a 6.3 per cento. 615 pazienti (-6 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva; 85 (+6 rispetto a ieri con 7 nuovi ricoveri) in terapia intensiva, mentre gli altri 9750 (-37 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. Del totale dei casi positivi, 15425 sono residenti o domiciliati in provincia dell'Aquila (+132 rispetto a ieri), 16291 in provincia di Chieti (+109), 16879 in provincia di Pescara (+66), 14628 in provincia di Teramo (+77), 520 fuori regione (+8) e 190 (invariato) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza.

Basilicata

In Basilicata (zona arancione) ieri sono stati analizzati 1.371 tamponi molecolari: 151 sono risultati positivi al coronavirus e di questi 140 appartengono a residenti in regione, tra i quali 26 a Picerno (Potenza), comune di circa seimila abitanti. Lo ha reso noto la task force regionale, specificando che nelle ultime 24 ore è stato registrato un decesso con il totale delle vittime lucane quindi salito a 417. Sono 172 (una in più di ieri) le persone ricoverate negli ospedali lucani, delle quali 15 (come ieri) in terapia intensiva, sei al San Carlo di Potenza e nove al Madonna delle Grazie di Matera. Con 76 guarigioni registrate ieri, il numero dei lucani attualmente positivi è di 4.397 (4.225 in isolamento domiciliare). In totale i guariti lucani sono 13.580. Dall'inizio dell'epidemia in Basilicata sono stati analizzati 275.029 tamponi molecolari, 253.700 dei quali sono risultati negativi e sono state testate 165.467 persone.

Friuli Venezia Giulia

In Friuli Venezia Giulia su 7.223 tamponi molecolari sono stati rilevati 509 nuovi contagi con una percentuale di positività del 7,05%. Sono inoltre 3.226 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 259 casi (8,03%). I decessi registrati sono 21, ai quali si aggiungono 7 decessi pregressi avvenuti tra il 22 febbraio e il 18 marzo; i ricoveri nelle terapie intensive rimangono 78 mentre quelli in altri reparti risultano essere 650. Lo comunica il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. I decessi complessivamente ammontano a 3.227, con la seguente suddivisione territoriale: 694 a Trieste, 1.677 a Udine, 628 a Pordenone e 228 a Gorizia. I totalmente guariti sono 72.385, i clinicamente guariti 3.348, mentre quelli in isolamento sono 15.292. Dall'inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 94.980 persone con la seguente suddivisione territoriale: 17.739 a Trieste, 45.857 a Udine, 18.867 a Pordenone, 11.456 a Gorizia e 1.061 da fuori regione.

Ci sono stati 41 vittime da coronavirus nelle ultime 24 ore in Puglia e su12.135 test registrati sono stati rilevati 2.162 casi positivi ancora un record in crescita (ieri erano stati 2.033 casi positivi) anche rispetto all'incidenza dei test che oggi è del 17,8% (ieri era del il 15,8%). Ancora molto alto il numero di nuovi contagi in provincia di Bari dove sono stati 817 in provincia di Bari, 382 in provincia di Foggia, 381 in provincia di Taranto, 243 in provincia di Lecce, 176 in provincia di Brindisi, 160 nella provincia BAT, 8 casi di residenti fuori regione, 5 casi di provincia di residenza non nota sono stati riclassificati e attribuiti. Delle 41 vittime, 25 vivevano in provincia di Bari, 1 in provincia di Brindisi, 4 in provincia di Foggia, 5 in provincia di Lecce, 6 in provincia di Taranto. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.817.711 test. 135.498 sono i pazienti guariti e 44.796 sono i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 184.941.

Toscana

I nuovi casi positivi Covid registrati in Toscana sono 1.527 su 26.050 test di cui 15.093 tamponi molecolari e 10.957 test rapidi, con un tasso dei nuovi positivi del 5,86% (14,3% sulle prime diagnosi). Lo ha reso noto Eugenio Giani, presidente della Regione, sulla sua pagina Facebook. Sono lievemente più alti di ieri sia il dato dei nuovi casi (erano 1.518) sia il dato dei test (erano 24.739), col tasso di positivi in leggera discesa (era del 6,14%).

Veneto

Nuovi contagi Covid e decessi ancora in forte aumento in Veneto nelle ultime 24 ore. I positivi al tampone sono 2.095 più di ieri, e si contano altre 33 vittime. Numeri che portano il totale degli infetti da inizio epidemia a 375.500 e quello dei morti a 10.500. Dati meno negativi arrivano sul fronte ospedaliero: i ricoverati nei reparti non critici sono oggi 1.805, in calo di 10 unità, quelli nelle terapie intensive 278 (+1). I soggetti attualmente positivi al virus e in isolamento sono 39.356 (+173).

