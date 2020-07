Risalgono i positivi (282), nove i morti Allerta focolai in Emilia e Campania

Coronavirus, il bollettino in Italia di oggi, mercoledì 22 luglio 2020

Sono 282 i nuovi pazienti positivi, più che raddoppiati rispetto ai 129 registrati ieri: di cui 51 in Lombardia (+17), 18 in Emilia Romagna (+57), 36 in Veneto (+14), con focolai in Lazio, Trento e Campania. È quanto emerge dal bollettino odierno pubblicato dal ministero della Salute secondo cui tornano a salire a 12.322 gli attualmente positivi al coronavirus (+74), mentre i nuovi decessi sono 9 (-6) per un totale di 35.082. I ricoveri in terapia intensiva scendono di un'unità fermandosi a quota 48 mentre scendono a 724 i ricoveri (-8). Restano in isolamento domiciliare 11.550 pazienti (-62).

Bollettino, il dettaglio





Provincia di Frosinone, il coronavirus va e viene: due casi positivi ma sono stati già isolati Analizzando i dati diffusi dal ministero della Salute emerge come oggi diminuica lievemente il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva: ad oggi sono 48, una persona in meno di ieri. Quanto al numero di ricoverati, sono 8 i posti occupati in meno rispetto a ieri per un totale di 724. In netto aumento, come detto, il numero dei tamponi effettuati: da ieri ne sono stati registrati 49.318, 6.280 in più rispetto alla rilevazione precedente. Quanto ai dati territoriali, nelle ultime 24 ore, sono 13 le Regioni che hanno fatto registrare 7 o meno nuovi casi, di cui quattro a quota zero. Si tratta di Molise (4); Valle D'Aosta (0); Calabria (4); Sardegna (1); Umbria (2); Provincia autonoma di Bolzano (0); Sicilia (7); Abruzzo (0); Friuli Venezia Giulia (2); Puglia (0); Marche (1); Liguria (7); e Toscana (6). Stupisce oggi il dato della Basilicata, la Regione con meno casi in Italia: da ieri sono stati registrati 36 positivi in più ma di questi 33 sono stati riscontrati in un gruppo di migranti già sottoposti a quarantena.

Coronavirus, un morto in Lombardia

Lombardia nelle ultime 24 ore, per un totale dall'inizio della pandemia di 16.798. Secondo i dati comunicati da Regione Lombardia, i nuovi casi positivi sono 51, di cui 16 a seguito di test sierologici e 22 'debolmente positivì. Da ieri i tamponi effettuati sono stati 5.361, per un totale di 1,2 milioni dall'inizio della crisi. «Proseguono le azioni di preventive di monitoraggio e di tracciamento gestite dalle Ats per 'stanarè anche i focolai più piccoli ed estinguerli sul nascere», ha detto l'assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera.



Coronavirus, nel Lazio nuova impennata di contagi: 16 nelle ultime 24 ore e 2 morti Sono 17 le persone risultate positive al coronavirus nelle ultime 24 ore in provincia di Milano, di cui 10 a Milano città. Secondo i dati diffusi da Regione Lombardia, a Bergamo i nuovi positivi sono 7, a Brescia 9, a Como 1, a Sondrio 1, a Varese 6, a Monza e Brianza 5, a Lecco 1 e a Lodi 4. Nessun nuovo positivo, invece, a Cremona, Mantova e Pavia. «I dati di oggi sono particolarmente incoraggianti, nelle province di Cremona, Mantova e Pavia, infatti, non si registra alcun caso di positività», commenta l'assessore al Welfare di Regione Lombardia, Giulio Gallera. Una persona positiva al coronavirus è morta innelle ultime 24 ore, per un totale dall'inizio della pandemia di 16.798. Secondo i dati comunicati da Regione Lombardia, i nuovi casi positivi sono 51, di cui 16 a seguito di test sierologici e 22 'debolmente positivì. Da ieri i tamponi effettuati sono stati 5.361, per un totale di 1,2 milioni dall'inizio della crisi. «Proseguono le azioni di preventive di monitoraggio e di tracciamento gestite dalle Ats per 'stanarè anche i focolai più piccoli ed estinguerli sul nascere», ha detto l'assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera.

@GiulioGallera “I dati di oggi sono particolarmente incoraggianti, nelle province di Cremona, Mantova e Pavia non si registra alcun caso di positività. Sotto quota 20 il numero dei ricoverati in terapia intensiva (17) in calo di 4 unità rispetto a ieri.https://t.co/KsiuhwUsFa pic.twitter.com/WQ3IoFIcwS — Regione Lombardia (@RegLombardia) July 22, 2020

Bollettino Emilia Romagna

Dall'inizio dell'epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 29.295 casi di positività, 57 in più rispetto a ieri, di cui 41 persone asintomatiche individuate nell'ambito delle attività di contact tracing e screening regionali. Purtroppo, si registrano due nuovi decessi: 1 in provincia di Bologna e 1 in quella di Rimini. Riguardano 1 uomo e 1 donna. «La gran parte dei nuovi contagi - fa sapere la Regione Emilia-Romagna in una nota - sono riconducibili a focolai o a casi già noti e molti a persone rientrate dall'estero. Numerosi da Paesi extra Schengen, sui quali la Regione ha deciso controlli più stringenti, a partire dal doppio tampone nel periodo dell'isolamento obbligatorio. Un'azione di prevenzione che sta portando a individuare positivi asintomatici, intervenendo subito su situazioni potenzialmente a rischio». In particolare, «rispetto ai dati di oggi, a Imola, dei 10 nuovi casi, 9 sono relativi a cittadini stranieri, la gran parte dei quali rientrati dall'estero, anche da Paesi extra Schengen, e sottoposti appunto a verifiche e isolamento». Si tratta di persone che hanno correttamente segnalato il loro rientro e che quindi sono state sottoposte a tampone.



Nel modenese, «sui 12 nuovi casi, 6 sono contatti anche in questo caso di un cittadino rientrato da un Paese extra Schengen e 4 sono riconducibili al focolaio individuato nei giorni scorsi in un prosciuttificio della provincia» aggiunge Viale Aldo Moro.



Nella provincia di Rimini, infine, «dei 10 nuovi positivi, 9 sono cittadini stranieri che vivono in un residence del capoluogo, nel quale la Ausl ha individuato e isolato un focolaio subito gestito, avviando i controlli necessari». I tamponi effettuati da ieri sono 7.736, per un totale di 591.704. A questi si aggiungono anche 1.448 test sierologici. I guariti salgono a 23.689(+27): l'81% dei contagiati da inizio crisi. I casi attivi, cioè il numero di malati effettivi, a oggi sono 1.325 (28 in più di ieri). Le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 1.237(+31). Sono complessivamente 7 i pazienti in terapia intensiva (+1 da ieri), scendono a 81 (- 4 rispetto a ieri) quelli ricoverati negli altri reparti Covid.





Le persone complessivamente guarite salgono a 23.689 (+ 27 rispetto a ieri): 193 «clinicamente guarite», divenute cioè asintomatiche dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all'infezione, e 23.496 quelle dichiarate guarite a tutti gli effetti perché risultate negative in due test consecutivi. Questi i nuovi casi di positività sul territorio, che si riferiscono non alla provincia di residenza, ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi: 4.578 a Piacenza (+1), 3.751 a Parma (+4 ), 5.061 a Reggio Emilia (+3, di cui 3 sintomatici), 4.064 a Modena (+12 di cui 3 sintomatici), 5.168 a Bologna (+ 9, di cui 4 sintomatici); 416 a Imola (+10, di cui 4 sintomatici),1.076 a Ferrara (+6, di cui 1 sintomatico); 1.134 a Ravenna (+ 1, di cui 1 sintomatico), 976 a Forlì (+1 ), 823 a Cesena (invariato) e 2.248 a Rimini (+10).

Bollettino Lazio: casi in aumento





Bollettino Campania: nessun deceduto

Diciannove positivi in Campania su 2.065 tamponi effettuati, nessun deceduto e una persona guarita: sono i dati contenuti nel bollettino odierno dell'Unità di Crisi Regionale per la realizzazione di misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Il totale dei positivi è di 4.858 persone mentre il totale dei tamponi è di 316.191.



Bollettino Molise: 4 positivi in più

C'è un solo ricoverato fra gli 11 positivi, ovvero 4 in più rispetto a ieri fra i quali spicca il caso delle tre persone arrivate dal Venezuela. Rispetto al giorno prima sono stati effettuati 118 tamponi in più.

I tre venezuelani appartengono allo stesso nucleo familiare e sono arrivati da Caracas a Campobasso passando, stando a una prima ricostruzione, dalla Serbia attraverso un Cammino religioso. Ospiti di una struttura della Chiesa, dopo essere state sottoposte a tampone, in quanto provenienti da fuori regione, sono risultate positive al Covid-19. Lo apprende l'Ansa da Michele Petraroia del Comitato Molise Pro-Venezuela, presidente onorario dell'Associazione Giuseppe Tedeschi che da anni si occupa delle problematiche dei molisani in Venezuela. «Da cinque mesi, a seguito dell'emergenza sanitaria - spiega Petraroia - abbiamo sospeso le operazioni di rientro in Molise di corregionali residenti in Venezuela. A nostro avviso, in questo momento bisognerebbe essere più prudenti e bloccare gli arrivi dai Paesi dove c'è un maggior rischio, evitando i contagi di importazione». Intanto il direttore generale dell'Azienda sanitaria regionale del Molise (Asrem), Oreste Florenzano, riferisce che «si sta circoscrivendo il perimetro per trovare eventuali contatti e capire come sono arrivati». Nelle ultime 24 ore 16 nuovi casi e due decessi. Dei nuovi contagiati 7 sono di importazione : un caso di nazionalità del Bangladesh, quattro da Pakistan, un caso da Romania e un caso da India. Nella Regione si registra quindi una nuova impennata di casi: nella giornata di martedì i casi erano stati 6.

La Regione Basilicata comunica che dei 36 nuovi casi positivi, 33 sono stati riscontrati in un gruppo di migranti già sottoposti a quarantena. È quanto si apprende dai dati forniti dal ministero della Salute sulla situazione del contagio da coronavirus.

Ultimo aggiornamento: Wednesday 22 July 2020, 21:32

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I positivi salgono a quota 889, ovvero 13 in più di ieri. Forte l'incremento dei tamponi effettuati: 3.084 in più rispetto al giorno precedente. I ricoverati sono 146.