Appello dell'Oms: servono dati sulle microplastiche presenti nell'acqua che beviamo

L' Organizzazione mondiale della Sanità lancia un appello sulle microplastiche contenute nell' acqua : presenti ovunque, anche nell'acqua del rubinetto, in quella acquistata in bottiglia e in quella di sorgente, le microplastiche sono ancora poco studiate e abbiamo «urgente bisogno di sapere di più sul loro impatto sulla salute ». L'Oms ha pubblicato il rapporto «Microplastics in Drinking Water», in cui chiede un'ulteriore valutazione della presenza di queste sostanze nelle acque che beviamo e delle loro conseguenze sul nostro organismo. I potenziali pericoli associati alle microplastiche presenti nell' acqua potabile, osserva l' Oms , sono di tipo fisico (collegato al loro accumulo) e chimico (collegato alla loro tossicità), ma vi è anche la possibilità che possano essere veicolo per l'ingestione di microbi patogeni. Dall'esame della letteratura scientifica disponibile, sono stati identificati solo nove studi che hanno misurato le microplastiche nell'acqua potabile e, nei singoli campioni, sono stati riportate da 0 a 10.000 particelle/L.LEGGI ANCHE --> L'Oms boccia le sigarette elettroniche: «Dannose, vanno regolamentate» «In base alle informazioni limitate che abbiamo - afferma Maria Neira, direttore del Dipartimento di sanità pubblica e ambiente presso l' Oms - le microplastiche nell'acqua potabile non sembrano rappresentare un rischio per la salute ai livelli attuali. Ma abbiamo urgente bisogno di saperne di più». I dati oggi disponibili, secondo il rapporto, sono infatti «estremamente limitati», «con pochi studi completamente affidabili», spesso realizzati utilizzando «metodi e strumenti diversi per campionare e analizzare particelle di plastica». È necessario quindi, chiedono gli esperti dell' Oms, sviluppare «metodi standard per misurare la presenza e per studiarne le fonti, così come per valutarne le conseguenze sull'organismo. Le microplastiche provengono dalla degradazione di oggetti e tessuti sintetici che entrano nel ciclo dell'acqua potabile, ad esempio attraverso le acque reflue o scarichi industriali, ma «anche le stesse bottiglie di plastica e i tappi possono esserne fonte». Comprendono una vasta gamma di materiali, con diverse composizioni chimiche (come polietilentereftalato e polipropilene), diverse forme (fibre o frammenti) e diverse dimensioni (da 5mm a meno di 1 micrometro).Si ritiene che le microplastiche superiori a 150 micrometri vengano espulse dall'organismo con la digestione e che anche l'assorbimento di particelle più piccole sia limitato. Tuttavia, l'assorbimento di nanoparticelle, può essere più elevato, perché attraverso il sistema linfatico e il sangue possono raggiungere organi, come fegato e reni. I sistemi di trattamento delle acque reflue e potabili sono efficaci anche nella rimozione del 90% delle microplastiche ma una parte significativa della popolazione mondiale attualmente non ne beneficia. Secondo l' Oms, è quindi urgente fermare l'aumento dell'inquinamento da plastica in tutto il mondo, diminuendone l'uso e migliorandone il riciclo.