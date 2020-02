Alzheimer, speranze dalla dieta mediterranea: ecco come agisce sul corpo

A Mediterranean diet may lead to a healthier ageing process, according to a study by University College Cork https://t.co/nGGnf0ZUqm — TheJournal.ie (@thejournal_ie) February 18, 2020

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 19 Febbraio 2020, 11:11

La dieta mediterranea ha moltissimi effetti benefici sul nostro corpo ed è riconosciuta all’unanimità come uno dei regimi alimentari più sani ed efficaci al mondo: grazie ad uno studio condotto dai ricercatori dell’Università di Cork la dieta mediterranea si è rivelata funzionale anche contro l’ Alzheimer . Il team di scienziati ha seguito 612 persone di età compresa tra i 65 e i 79 anni per circa un anno provenienti da Francia, Italia, Olanda, Polonia e Regno Unito: di questi 28 avevano manifestato segni di debolezza fisica, 151 erano a rischio fragilità e il resto non evidenziava alcun segnale di cedimento fisico. Per 365 giorni 289 partecipanti hanno seguito la loro dieta abituale, mentre gli altri 323 hanno adottato la dieta mediterranea che – come sappiamo – è molto ricca di frutta, verdura, olio, grassi buoni, legumi e frutta secca: i risultati hanno sorpreso gli studiosi.