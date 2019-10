Dieta giapponese insidia la mediterranea: rischio tumore ridotto e aspettativa di vita alta

L'importanza dell’alimentazione nella prevenzione e nella lotta a #patologie_oncologiche. I benefici della “dieta #giapponese” - Roma, Palazzo Santa Chiara, (Piazza di S. Chiara, 14) - Martedì 8 ottobre 2019https://t.co/eEeE4WgFRj pic.twitter.com/GbqpNzDXKH — italia giappone (@italiagiappone) 19 settembre 2019

«La peculiarità della nostra alimentazione è parte della nostra identità culturale», ha spiegato Akihiko Uchikawa, vicecapo missione dell'ambasciata del Giappone in Italia. Non solo. La dieta giapponese riduce anche il rischio di tumore alla prostata. A dirlo è uno studio pubblicato dai ricercatori del Children's Hospital Medical Center di Cincinnati sulla rivista scientifica Biology and Reproduction. I benefici di questo regime alimentare sulla prevenzione del cancro della prostata sono dati dalla produzione di una molecola chiamata Equol che viene prodotta dall'intestino quando digerisce la soia e che sarebbe in grado di bloccare l'azione di un ormone maschile, il Dht, che è collegato all'ipertrofia prostatica e al tumore.Secondo alcuni studiosi del dipartimento di Epidemiologia della Columbia University, inoltre, la «dieta del Sol Levante», povera di grassi, anche dopo l'accertamento del tumore, può influire sul decorso del tumore prostatico. Secondo i dati presentati nel corso dell'incontro, il tumore alla prostata ha un'incidenza maggiore nei Paesi occidentali (ad esempio, è del 40% negli Stati Uniti), mentre in Giappone, i numeri si attestano su un'incidenza del 10%. «Investire sulla prevenzione è l'arma che abbiamo contro i tumori. Una dieta povera di grassi ma ricca di nutrienti permette non solo di evitarne l'insorgenza ma anche di aumentare la rispondenza alle terapie e di evitare le recidive», ha commentato la senatrice Maria Domenica Castellone (M5s).