Dieta e buoni propositi di Capodanno, sette trucchi per tener fede

Il 93% delle persone fa qualche buon proposito per la fine dell'anno, ma metà li ha già abbandonati entro febbraio, e solo uno su cinque li mantiene per tutto l'anno. La scienza però può aiutare a tener fede alle promesse , afferma Jelena Kecmanovic, psicologa della Georgetown University, che sul sito The Conversation elenca sette trucchi 'scientifici' che possono aiutare nell'impresa.Il primo suggerimento è chiarire i motivi per cui si prende un certo impegno. Se si vuole, ad esempio, è meglio pensare ai vantaggi per la salute piuttosto che alle pressioni sociali. «Le persone che sono spinte da valori autentici - sottolinea l'esperta - sono più brave a raggiungere gli obiettivi». I propositi poi vanno pensati in termini positivi, e piuttosto che ripromettersi di non voler bere alcolici durante la settimana è meglio pensare a voler bere la propria bibita preferita. Ô fondamentale, spiega Kecmanovic, anche rimuovere dall'ambiente tutte le tentazioni, chiedendo anche a chi ci circonda di aiutarci nell'impresa, ad esempio non portando dolci in ufficio. In ogni caso è meglio preparare dei 'piani di emergenzà.«Ogni volta che ci si sveglia di notte con il desiderio di cioccolata o patatine si può pianificare invece di leggere una rivista, o mangiare una mela lentamente assaporando ogni morso». Ô importante anche procedere gradualmente, fissando degli 'step intermedì ad esempio se si decide di mangiare meno. Per rinforzare i buoni propositi è utile anche visualizzare in anticipo gli effetti positivi che si vogliono raggiungere, ad esempio immaginando le sensazioni positive che si avranno dopo una bella corsa. L'ultimo consiglio è 'siate indulgenti con voi stessi, anche nei fallimentì. «La maggior parte delle persone pensa che il modo per aumentare la forza di volontà sia forzarsi, perché essere indulgenti è segno di mancanza di disciplina - sottolinea l'esperta - ma è vero l'esatto opposto, le persone che si biasimano di più anche per i piccoli fallimenti della propria forza di volontà tendono a non mantenere i buoni propositi sul lungo periodo».