Le birre (soprattutto quelle belghe) fanno bene alla salute come lo yogurt: ecco perché

Professor Claassen, who works at Amsterdam University, explained that strong Belgian beers, including Hoegaarden, Westmalle Tripel, and Echt Kriekenbier, are rich in probiotic microbes that offer a range of health benefits.https://t.co/q2SbCUmNh5 — Miguel Palma (@PalmaFinServ) December 1, 2019

Venerdì 6 Dicembre 2019, 18:18

Secondo lo studio condotto da un team dell'Università di Amsterdam capitanato dal professor Eric Claasen ha dimostrato come alcune birre siano salutari in quanto ricche di batteri probiotici . I probiotici sono microrganismi che possono trovarsi o essere aggiunti nei cibi in giuste quantità e che ingeriti, riescono ad arrivare vivi e a proliferare nel nostro intestino. Claasen ha notato che le birre più forti, sopratutto quelle prodotte in Belgio , che hanno un doppio processo di fermentazione durante il quale viene usato un lievito diverso producono acidi in grado di uccidere i batteri potenzialmente nocivi per il nostro intestino. Insomma bere alcune tipologie di birra fa bene come lo yogurt , ma ovviamente non bisogna esagerare.