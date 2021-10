Correva nudo sulla tangenziale, giocatore di Pallanuoto provoca un incidente: due feriti in codice rosso all'ospedale

Girava per le strade di Roma completamente nudo: ha provocato un incidente e aggredito i carabinieri intervenuti per fermarlo. Il protagonista è Sven Augusti, croato 22enne, promessa della pallanuoto e "colpo grosso" del mercato della Lazio.

Denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali.

Il ragazzo è stato fermato ieri alle 22.00 su via del Foro Italico a Roma. Poco prima, per evitarlo, un'auto si era ribaltata. I due passeggeri, di 22 e 23 anni, sono stati portati in codice rosso in ospedale.

Sul posto, per i rilievi dell'incidente, la polizia locale. All'arrivo dei carabinieri il ragazzo, in stato stato alterazione psicofisica, ha reagito: ma, una volta bloccato, è stato portato in ospedale in osservazione.

Ultimo aggiornamento: Martedì 26 Ottobre 2021, 16:28

