Starnone, Gamberale e Storaro: "Le Conversazioni" romane con Antonio Monda tra cinema, arte e letteratura a Palazzo Merulana

Mercoledì 7 ottobre (ore 19)

Giovedì 8 ottobre (ore 19)

Venerdì 9 ottobre (ore 19

il festival internazionale diretto da, direttore della, e, dopo la tappa caprese di agosto, prosegue a Roma con tre appuntamenti che vedranno la partecipazione di alcuni tra i più prestigiosi protagonisti della cultura italiana.lo scrittorein dialogo con Monda aprirà l’edizione romana 2020 che per il secondo anno si svolgerà a, centro di produzione culturale tra letteratura, cinema e arte, nel cuore della capitale (via Merulana 121), nato dalla sinergia tra Fondazione Elena e Claudio Cerasi e CoopCulture.Antonio Mondasarà la volta diche ha appena pubblicato per Feltrinelli il suo ultimo libro "Come il mare in un bicchiere", forte testimonianza e riflessione sulla quarantena dell’epocale primavera 2020.) chiuderà il ciclo di incontri romani, la conversazione tra Monda e. Già tre volte Premio Oscar, cinque volte laureato honoris causa, Storaro è il protagonista della mostra, ospitata proprio negli spazi di Palazzo Merulana,, realizzata e promossa da Storaro Art con il patrocinio della Festa del Cinema, che sarà per l’occasione la cornice de Le Conversazioni a Roma. Una selezione di più di settanta immagini del maestro realizzate con la tecnica della doppia impressione tratte dai suoi lavori più celebri e poste a confronto con riproduzioni di opere d’arte che sono state sua fonte d’ispirazione.Le Conversazioni proseguiranno anche a New York e il calendario sarà confermato e comunicato attraverso il sito e i canali social del Festival.Palazzo Merulana, via Merulana 121, partecipazione gratuita fino ad esaurimento posti disponibili (prenotazione consigliata diritto di prenot. 2 euro: 0639967800, www.palazzomerulana.it, info@coopculture.it, www.coopculture.it). Info su www.palazzomerulana.it / info@palazzomerulana.itNei giorni 7-8-9 ottobre 22020, la Collezione Cerasi e la mostra “Vittorio Storaro. Scrivere con la Luce” sono visitabili fino alle 17 (ultimo ingresso alle 16) previo acquisto del biglietto di accesso (Intero €10,00; Ridotto €8,00). Si raccomanda dunque, qualora si volessero visitare la collezione e la mostra, di effettuarlo prima dell’inizio degli eventi, previsto alle 19.00