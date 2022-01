La scuola Ruiz di Roma senza pace: dopo i vandali, il freddo. E finisce ancora in Dad

Arriva in municipio lo strano caso dell’istituto Ruiz, che finisce sempre in dad ma non per colpa delle quarantene: si parte con una commissione ad hoc, infatti, per intervenire sulla scuola ed evitare i disagi alle famiglie che ormai sono esasperate. Il problema del Ruiz non nasce dai contagi Covid ma dai vandali e dal freddo. Cosa vuol dire? Nella scuola dell’Eur si stanno verificando, sempre più spesso, continui atti vandalici che, puntualmente, obbligano l’istituto a restare chiuso per giorni con i ragazzi che finiscono tutti in dad, per permettere la sanificazione e il ripristino delle aule tra danni e sporcizia. Soldi spesi e tempo perso.

«Accade in tante scuole, lo sappiamo – denunciano i genitori - ma al Ruiz accade troppo spesso. Siamo stati presi di mira». Non solo, la scorsa settimana la scuola ha dovuto chiudere di nuovo a causa del freddo: il riscaldamento non funziona e così si resta tutti a casa, in dad. Il consigliere municipale Gino Alleori, dalle pagine di Leggo, aveva espresso la necessità di affrontare il problema in municipio, con una commissione ad hoc e l’avvio di un lavoro con il consiglio di istituto e il collegio docenti del Ruiz, con il commissariato di zona e con la Città metropolitana, che ha la competenza delle scuole superiori. I disagi per le famiglie della zona stanno diventando insostenibili. «Per questo – spiega la presidente del Municipio 9, Titti di Salvo – abbiamo deciso di intervenire, dobbiamo ripristinare le funzionalità dell’istituto dal riscaldamento alla vigilanza. Non possiamo lasciare sole le famiglie».

