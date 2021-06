Richard Galliano, Wayne Marshall, i suoni dell'Amazzonia: Santa Cecilia ritrova il pubblico e omaggia Piazzolla, Gershwin, Stravinsky

«Adesso abbiamo bisogno del nostro pubblico, della sua fiducia, di averlo con noi, di condividere le emozioni. Possiamo tornare presto ad una normalità consapevole» parola di Antonio Pappano, direttore dell’orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, nel commentare la presentazione della stagione estiva (9 giugno 2021).

Saranno sei i concerti in cavea e in sala Santa Cecilia del Parco della Musica di Roma - dal 6 luglio al 29 settembre 2021 - in sicurezza e secondo le norme anticovid - e rallegrati da un cast di nomi davvero importanti: Beatrice Rana, Wayne Marshall, Richard Galliano, Vladimir Derevianko, Jeanine De Bique, Corrado Augias, le foto di Sebastiano Salgado e, naturalmente, Antonio Pappano con il Coro e l’Orchestra Ceciliana.



«Un programma fatto di cose belle che alla musica intrecciano la danza, il racconto, la fotografia per un’estate allegra, per tutti, che vuole parlare alla comunità» spiega bene Michele dall’Ongaro, presidente-sovrintendente dell’Accademia.



IL PROGRAMMA

Stravinsky’s Love (6 luglio 2021, ore 21) - a cura di Daniele Cipriani è l’omaggio, nel 50° anniversario della morte, tutto incentrato sull’intenso rapporto d’amore tra il grande compositore russo e la danza. La sceneggiatura, basata sugli scritti del compositore, vedrà nei panni di Stravinsky, Vladimir Derevianko, già primo ballerino del Bolshoi di Mosca, e con lui i musicisti Beatrice Rana, Massimo Spada, Simone Lamsma, e i danzatori come Sergio Bernal, Ashley Bouder, Davide Dato, Jacopo Bellussi, Alessandro Frola, Simone Repele e Sasha Riva. Verrà anche presentata la nuova creazione di John Neumeier, Divertimento, brano per violino e pianoforte tratto dal balletto Le baiser de la fée che Stravinsky scrisse in omaggio a Čajkovskij.



Omaggio Ottoento ( 15 luglio 2021, ore 21) - Antonio Pappano guiderà l’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia in un programma dedicato al grande repertorio dell’Ottocento con la Sinfonia dal “Nabucco” di Verdi, la Sinfonia n. 7 di Beethoven, il Concerto per violino e orchestra di Čajkovskij affidato al violinista russo Ilya Gringolts.



La foresta dell’Amazzonia (22 luglio 2021, ore 21) - suoni dal cuore pulsante della Terra per la prima volta a Santa, in collaborazione con MAXXI – Museo Nazionale delle arti del XXI secolo. Simone Menezes, innovativa e brillante direttrice italo-brasiliana, guiderà l’Orcehstra Ceciliana e il soprano Camila Titinger. In programma l’esecuzione di Bachianas Brasileiras n. 4: Preludio e Floresta do Amazonas di Villa-Lobos, Metamorphosis 1 di Glass. Il concerto sarà accompagnato dalla proiezione di alcuni dei più significativi lavori video-fotografici Sebastião Salgado, la cui mostra Amazzonia sarà al MAXXI di Roma dal 1° ottobre 2021 al 13 febbraio 2022.

A Gershwin night (giovedì 29 luglio 2021) - sul podio Wayne Marshall, in veste di direttore e pianista, per l’esecuzione del capolavoro jazz-sinfonico Rhapsody in Blue nella sua versione originale per jazz band. Le voci sono quelle del soprano Jeanine De Bique e del baritono Simon Shibambu, si completa con la Folk American Opera Porgy and Bess, A Concert of Songs e Broadway Overtures & Songs.



I canti che hanno fatto l’Italia (6 agosto 2021, ore 21) - appuntamento con la musica che ha scandito la nostra storia, narrata da Corrado Augias che ripercorrerà la cronologia di capitoli importanti della storia patria. Sul palco Orchestra, Coro e Voci Bianche dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia accompagnati dalla Fanfara dell’Associazione Nazionale dei Bersaglieri tutti diretti da Carlo Rizzari (olre 250 elementi).



Carte blanche à Richard Galliano (29 settembre 2021, ore 21) - per rendere omaggio ad Astor Piazzolla, nel centenario della nascita. Oltre all’esecuzione dei brani più celebri del compositore argentino, anche l’esecuzione della prima mondiale nella versione per orchestra di Les chemins noirs (I sentieri cupi), oratorio ispirato all’opera letteraria di René Frégni con musica originale di Richard Galliano su libretto di Francine Couturier.



INFO www.santacecilia.it

BIGLIETTI - Biglietti Cavea: € 30 parterre e tribuna centrale; € 20 tribuna laterale; Biglietti Galliano – Sala Santa Cecilia: € 30 platea, € 20 gallerie

