Santa Cecilia riparte dalla "Resurrezione" di Mahler: 28 concerti sinfonici, 18 da camera una Turandot informa di concerto

Santa Cecilia riparte dalla "Resurrezione" di Mahler, la Sinfonia n.2 che vedrà sul podio - il 7 ottobre 2021 (in diretta su Rai5 e su Rai Radio 3) - Jakub Hrusa (foto), nuovo Direttore ospite principale dell’Accademia nazionale ceciliana che tornerà poi a giugno per eseguire Dvorak e Janacek («Voglio fare conoscere al pubblico di Roma la musica ceca e slava che qui non viene eseguita tanto spesso».



È questo il primo evento della stagione 2021-22 presentata il 6 luglio 2021, dal sovrintendente Michele dall’Ongaro e che comprenderà ventotto concerti sinfonici, diciotto da camera e una Turandot in forma di concerto diretta da Antonio Pappano (protagonista di otto appuntamenti) con il tenore Jonas Kaufmann.

«Basta lagne - è stato il messaggio d'esordio del sovrintendente - siamo stati aiutati abbastanza, il Mic ci ha sostenuti, i soci non si sono tirati indietro e il pubblico ci è stato vicino in questo periodo difficile».

Sul podio saliranno 22 direttori tra i più autorevoli del panorama internazionale, da Kirill Petrenko a Sir John Eliot Gardiner, Daniele Gatti, Myung- Whun Chung e Daniel Harding. Tra le bacchette che debutteranno a Santa Cecilia anche Philippe Herreweghe, Michele Mariotti, Lorenzo Viotti e Jaap van Zweden.

Un particolare omaggio va al compositore americano John Adams - neo Accademico Onorario di Santa Cecilia - nel concerto The Chairman Dances diretto da Maxim Emelyanychev (21-23 ottobre). A Claudio Ambrosini tocca l’onore di una nuova commissione, l’opera Dosana, in prima assoluta in aprile 2022.

Alla modernità è dedicata Buddha Passion, di Tan Dun, che vede lo stesso compositore cinese sul podio, la prima esecuzione italiana del Concerto per pianoforte e orchestra del compositore inglese Thomas Adès, con Pappano sul podio e Kirill Gerstein al pianoforte. Pappano dirigerà anche la Faust-Cantata dell'eclettico compositore russo Alfred Schnittke.

Prima esecuzione italiana anche per Ciel d'hiver (2002) della compositrice finlandese Kaja Saariaho - Leone d'Oro alla Biennale di Venezia 2021 e forse la più importante figura femminile (con Sofia Gubaidulina) tra le compositrici oggi in attività - che sarà diretto da Sakari Oramo il 28, 29 e 30 aprile 2022.

Mentre l’Orchestra Cecilia sarà impegnata in due tour europei.

Ultimo aggiornamento: Martedì 6 Luglio 2021, 18:23

© RIPRODUZIONE RISERVATA