Mourinho, un uomo raro: se Totti e De Rossi avessero avuto José che cose straordinarie avremmo fatto

Ormai nel mondo moderno, siamo abituati ad interagire e ad interfacciarci con migliaia di persone ogni mese; alcuni abitano le nostre vite per poco tempo, altri per un po' di più , ma quasi mai nessuno si piazza al centro del nostro cuore.

Figurarsi poi se non lo conosciamo personalmente benissimo, se fa una vita diversa dalla nostra e se magari è anche molto più ricco e famoso di noi.

No, non è possibile veramente quasi mai che qualcuno di questa categoria riesca a bucare quella corazza di difesa e di indifferenza che il

Nostro privato giustamente usa per difesa

Scrivo canzoni da talmente tanto anni da sapere che questa regola ogni tanto si infrange

Come nelle canzoni tu scrivi nella tua stanzetta qualcosa che poi diventa di tutti e gli altri la rendono propria perche nelle tue parole rivedono

se stessi anche nel

calcio, e specie nella mia Roma ogni tanto accade

Ovviamente perlopiù con i calciatori ma a volte succede con quelle figure che sembrano sempre un po' Caronte che portano barche a metà tra tragedia e gloria

Alcuni per romanità, altri per galanteria, e persino alcuni per spocchia e vincente arroganza

Ma sono comunque rari

José Mourinho è un uomo raro

Speciale diranno tanti, ma io ribadisco raro

Il suo enorme successo personale che nessuno al

Mondo può contestargli è solamente consequenziale alla sua rarità come essere umano

E' un uomo che ti guarda negli occhi e non fugge

Mai lo sguardo di nessuno

E' un uomo di calcio ma sarebbe stato ai massimi livelli anche come dirigente, negoziante, politico e io per esempio lo avrei voluto un discografico Come Mourinho

E' un uomo che ama le persone e ama e rispetta la gente

Per questo mentre tutti noi prendiamo digestivi e anti acidi o partiamo tronfi di vacanze lui va Alla Caritas a portare un sorriso e una speranza

Poteva non farlo ma lo fa

E questo squaglia la mia corazza e me lo fa entrare nel cuore

Credo sia uno diretto spigoloso ma leale

Se non gli piace te lo dice in faccia

Ma evviva

In un mondo di falsi cortesi

Di accoltellatori alle spalle

Ecco uno che guida dritto la sua barca

E non mi stupisce che i suoi ragazzi perché quelli suoi li tratta come figli

Si battano alla morte per lui

Io lo farei

Qualche anno fa vidi una immagine tra lui e Materazzi ( per cui non avevo grande simpatia ) in un abbraccio struggente prima di una addio

Ed ho pensato che avrei tanto desiderato che un tecnico della mia Roma venisse abbracciato così

Ho immaginato se Francesco e Daniele avessero avuto José che cose straordinarie avremmo fatto

Ma ora lui e' qui

E a me mette tanta " Voglia di stringersi un po' "

Grazie Mister

Con lei sempre e comunque❤️

