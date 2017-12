Rifiuti, Galletti: «Scongiurata crisi Roma, ora soluzioni». Zingaretti «Grazie a Bonaccini»

«Accogliendo i rifiuti di Roma, la Regione Emilia Romagna si fa portatrice di un grande messaggio di responsabilità istituzionale nei confronti della Capitale d'Italia e di tutto il Paese. Ringrazio il Presidente Bonaccini, cui mi sono sentito di rivolgere nelle scorse ore un appello in questo senso, per una decisione che è figlia della gestione virtuosa portata avanti in questi anni», sottolinea ancora il ministro Galletti. «La soluzione trovata, emergenziale e dunque necessariamente limitata nel tempo, è utile a scongiurare l'ennesima situazione di crisi per Roma: si usi questo tempo e questa apertura istituzionale per individuare le soluzioni strutturali che da tempo mancano a Roma quando si parla di chiusura del ciclo integrato dei rifiuti». Così il ministro dell'Ambiente Gian Luca Galletti in merito all'ok dell'Emilia Romagna ai rifiuti di Roma

«Ringrazio il Presidente Bonaccini per l'aiuto che ha voluto dare a Roma. In questo modo si evita che almeno per un periodo di 40 giorni la Capitale vada in emergenza rifiuti. Ringrazio anche gli altri Presidenti di Regione e sindaci, anche del Lazio, che da molto tempo aiutano sui propri territori la Capitale sul tema del trattamento e dello smaltimento dei rifiuti», ha dichiarato in una nota il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti.