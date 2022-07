Quarta dose, nel Lazio boom di richieste: superate le 30mila prenotazioni, riaprono gli hub vaccinali

di Flaminia Savelli

Dose booster: boom di richieste. Superate le 30mila prenotazioni prenotazioni alla riapertura della piattaforma della Regione Lazio. Dopo l’ok dell’Ema infatti, dal 14 luglio è stata approvata la dose di richiamo di vaccino anti Covid. Il richiamo al momento approvato per gli over 60 e i pazienti fragili di tutte le fasce di età.

Quarta dose, ecco il piano del governo: «Centomila dosi al giorno»

Una misura adottata anche per la nuova impennata di contagi che si sta registrando nelle ultime settimane nella Capitale e non solo. L’obiettivo dunque è di allargare la platea degli immunizzati anche in vista dell’autunno. Intanto la Regione Lazio ha riattivato anche gli hub vaccinali: da Tor Vergata a piazzale Ostiense all’Istituto Spallanzani. Attivate anche le 500 farmacie che avevano aderito al programma vaccinale. E infine i medici di base che stanno già organizzando agende e prenotazioni.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 14 Luglio 2022, 17:39

