La Regione Lazio: «Non servono nuovi posti letto, situazione ampiamente sotto controllo»

Pandemia, arrivano anche buone notizie. «Non è prevista alcuna apertura di nuovi posti letto Covid. Non ce n'è alcuna esigenza, poiché lo scenario in cui ci troviamo finora è quello più basso. Il tasso di occupazione dei posti letto in area medica attualmente è di appena il 2%, 38 punti in meno la soglia di allerta, così come il tasso di occupazione in terapia intensiva pari al 3%, è 10 volte più basso della soglia di allerta. Pertanto, in queste condizioni, non vi è alcuna esigenza di aprire posti letto Covid. La priorità rimane la vaccinazione». Lo comunica in una nota l'Unità di Crisi Covid della Regione Lazio.

«Secondo i risultati elaborati nella ricerca delle reti tempo-dipendenti dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari (Agenas), il Servizio sanitario regionale del Lazio risulta al primo posto nella gestione della rete trauma e al secondo nella gestione della rete ictus. Due risultati particolarmente significativi che dimostrano il miglioramento delle performances nella gestione delle reti tempo-dipendenti», dichiara in una nota l'assessore alla Sanità e Integrazione sociosanitaria del Lazio, Alessio D'Amato, ricordando che «questi dati Agenas arrivano successivamente al riconoscimento nel ranking dei Lea (Livelli essenziali di assistenza) che, per la prima volta, con un dato di 203, vede la nostra Regione superare i 200 punti».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 19 Luglio 2021, 13:58

