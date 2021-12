Lazio, bollettino Covid oggi 28 dicembre 2021: 4.288 nuovi casi (2.114 a Roma) e 19 morti

Nel Lazio si registrano oggi 4.288 nuovi casi di positività al Covid e 19 morti. I casi a Roma città sono 2.114. «Su 23.838 tamponi molecolari e 66.119 tamponi antigenici per un totale di 89.957 tamponi, si registrano 4.288 nuovi casi positivi (+1.355), sono 19 i decessi (+12), 1.025 i ricoverati (+29), 135 le terapie intensive (stabili) e +1.611 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 4,8%». Lo sottolinea l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato, nel bollettino al termine dell'odierna videoconferenza della task-force regionale per il Covid-19 con i direttori generali delle asl e aziende ospedaliere, policlinici universitari e l'ospedale pediatrico Bambino Gesù.

Rispetto al 28 dicembre dello scorso anno si contano 1.795 ricoveri in meno in area medica, 172 in meno in terapia intensiva, 18.052 isolati a domicilio in meno e 28 decessi in meno. «Numeri che dimostrano l'importanza della vaccinazione» aggiunge.

Lazio, bollettino Covid oggi 28 dicembre 2021

Asl Roma 1: sono 1.067 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 2: sono 828 i nuovi casi e 5 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 3: sono 219 i nuovi casi e 3 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 4: sono 277 i nuovi casi e 3 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 5: sono 218 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 6: sono 335 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Nelle province si registrano 1.344 nuovi casi:

Asl di Frosinone: sono 484 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl di Latina: sono 410 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl di Rieti: sono 202 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl di Viterbo: sono 248 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Ultimo aggiornamento: Martedì 28 Dicembre 2021, 16:40

